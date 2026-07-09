Geely создала большой седан, который расходует бензин по капле: Geely Galaxy A7 EM проехал 2600 км на одной заправке

Это очень недорогой и отлично оснащенный автомобиль

Гибридный седан Galaxy A7 EM установил новый мировой рекорд Гиннесса — он проехал 2608,36 км без дозаправки и подзарядки. Это самый большой подтвержденный пробег среди серийных гибридных седанов (PHEV) в категории движения без восполнения энергии.

Скриншот видео Geely

Galaxy A7 EM был представлен в Китае в апреле 2026 года и позиционируется как семейный гибрид среднего класса. Базовая стоимость модели начинается от 89 800 юаней (примерно 1 млн рублей). Официально Geely заявляет максимальный запас хода в 2150 км, но во время рекордного заезда автомобиль смог значительно превысить этот показатель.

Гибрид оснащен новой силовой установкой, которая обеспечивает пробег до 235 км на чистом электричестве — один из лучших показателей в классе. После разрядки аккумулятора заявленный расход топлива составляет около 2 л на 100 км.

Скриншот видео Geely

Несмотря на невысокую цену, Galaxy A7 EM — это большой (колесная база составляет 2845 мм) и хорошо оснащенный седан. В салоне — медиасистема под управлением Flyme Auto 2 и с 14,6-дюймовым дисплеем, проекционный экран с диагональю 16,6 дюйма, аудиосистема FlymeSound с 16 динамиками, кресла с 14-точечным массажем для водителя и переднего пассажира.