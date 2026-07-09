Первый в мире собачий Starlink: представлен трекер для собак с поддержкой спутниковой связи SpaceX

Компания Fi представила новый умный трекер для домашних животных Fi Ultra, особенность которого заключается в использовании спутниковой связи Starlink. Производитель называет устройство первым потребительским GPS-трекером для собак, способным работать через спутниковую сеть и отслеживать питомца в местах без покрытия мобильной связи.

Изображение: Fi

Fi Ultra автоматически переключается между несколькими каналами связи — спутниковой сетью, LTE, Wi-Fi и Bluetooth — чтобы сохранять стабильное соединение и продолжать передачу данных о местоположении животного. Для более точного позиционирования устройство использует двухдиапазонный GPS, а также поддерживает функции безопасных зон с уведомлениями, историю прогулок и мониторинг активности.

Изображение: Fi

Одной из необычных возможностей стала система Fi Callback. Она использует звуковые и вибрационные сигналы, помогая обучать собаку возвращаться к владельцу без применения электрических стимулов.

Трекер получил защиту от воды в соответствии со степенями IP68 и IP66K, рассчитан на работу до двух дней без подзарядки и заряжается через USB-C.

Изображение: Fi