Первый в мире собачий Starlink: представлен трекер для собак с поддержкой спутниковой связи SpaceX

Компания Fi представила новый умный трекер для домашних животных Fi Ultra, особенность которого заключается в использовании спутниковой связи Starlink. Производитель называет устройство первым потребительским GPS-трекером для собак, способным работать через спутниковую сеть и отслеживать питомца в местах без покрытия мобильной связи.
Fi Ultra автоматически переключается между несколькими каналами связи — спутниковой сетью, LTE, Wi-Fi и Bluetooth — чтобы сохранять стабильное соединение и продолжать передачу данных о местоположении животного. Для более точного позиционирования устройство использует двухдиапазонный GPS, а также поддерживает функции безопасных зон с уведомлениями, историю прогулок и мониторинг активности.
Одной из необычных возможностей стала система Fi Callback. Она использует звуковые и вибрационные сигналы, помогая обучать собаку возвращаться к владельцу без применения электрических стимулов.
Трекер получил защиту от воды в соответствии со степенями IP68 и IP66K, рассчитан на работу до двух дней без подзарядки и заряжается через USB-C.
Стоимость Fi Ultra составляет 200 долларов, однако новым пользователям потребуется оформить подписку за 190 долларов в год. Владельцам предыдущих моделей Fi компания предлагает приобрести устройство по специальной цене — 300 долларов.
Комментарии