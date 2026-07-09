До конца года в Москве будет запущено уже 15 беспилотных трамваев

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что до конца текущего года в столице будет уже 15 беспилотных трамваев. Сейчас в беспилотном режиме курсируют 4 трамвая. Ликсутов добавил, что в Москве начали с трамвая как одного из самых сложных видов транспорта, на пути которого есть и машины, и пешеходы, и курьеры.
Заммэра столицы также рассказал, что параллельно идёт работа над запуском беспилотного метро. Сейчас беспилотный состав «Москва-2024» курсирует на Большой кольцевой линии без пассажиров и с машинистом в кабине для обеспечения безопасности и по требованию законодательства.
Мы тестируем элементы беспилотного управления. Рассчитываем, что к концу этого года начнём тесты без пассажиров, при этом беспилотный состав будет двигаться в графике с другими поездами и с учётом интервалов столичного метро.
Максим Ликсутов
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