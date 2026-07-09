До конца года в Москве будет запущено уже 15 беспилотных трамваев

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что до конца текущего года в столице будет уже 15 беспилотных трамваев. Сейчас в беспилотном режиме курсируют 4 трамвая. Ликсутов добавил, что в Москве начали с трамвая как одного из самых сложных видов транспорта, на пути которого есть и машины, и пешеходы, и курьеры.