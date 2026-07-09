«ИИ-единорог» SambaNova привлёк $1 млрд в первом закрытии раунда серии F при оценке в $11 млрд

SambaNova Systems привлекла $1 млрд в первом закрытии раунда финансирования серии F при оценке компании в $11 млрд. Раунд возглавил инвестиционный фонд General Atlantic, дополнительные инвесторы могут присоединиться после второго закрытия сделки.

Компания из Пало-Альто (Калифорния) разрабатывает специализированные чипы и системы для запуска моделей искусственного интеллекта. Полученные средства «единорог» планирует направить на расширение бизнеса и укрепление цепочки поставок на фоне роста спроса на ИИ-инфраструктуру.

Новый раунд состоялся примерно через 5 месяцев после того, как SambaNova представила ускоритель SN50 и привлекла $350 млн в рамках серии E. Ранее компания также обсуждала возможную продажу Intel примерно за $1,6 млрд, однако сейчас продолжает развиваться как независимый разработчик.

Фото: SambaNova

Сотрудничество с Intel при этом расширяется. Intel участвует в новом раунде финансирования SambaNova и ранее заключила с компанией многолетнее соглашение по развитию решений для ИИ-инференса — процесса, при котором обученная модель используется для обработки новых данных. Компании совместно разрабатывают продукты на базе технологий SambaNova и процессоров Intel Xeon.

Одним из первых крупных клиентов новой инфраструктуры стала JPMorgan Chase. Банк выбрал SambaNova в качестве партнёра по ИИ-инференсу: системы SN40L и SN50 будут использоваться для локального запуска ИИ-моделей внутри защищённой инфраструктуры банка без полной зависимости от облачных сервисов.

SambaNova рассчитывает, что спрос на такие решения будет расти среди крупных компаний и государственных организаций, которым требуется запуск собственных ИИ-систем с повышенными требованиями к безопасности. Среди клиентов и партнёров компания также называет Saudi Aramco, Intel и ряд японских организаций.