Apple начала тестировать китайские чипы памяти CXMT для устройств, которые будут продаваться в КНР

Apple начала тестировать чипы оперативной памяти DRAM китайской компании ChangXin Memory Technologies (CXMT) для устройств, продаваемых на рынке Китая. По данным Financial Times, компания также пытается получить разрешение правительства США на более широкое использование продукции CXMT.

Решение связано с ростом политической чувствительности вокруг сотрудничества американских компаний с китайскими поставщиками. США в последние годы усиливают ограничения на развитие китайской полупроводниковой отрасли, стремясь ограничить доступ Китая к передовым технологиям.

CXMT считается одним из ключевых проектов Пекина по созданию независимой цепочки поставок для искусственного интеллекта и вычислительной техники. Компания готовится к размещению акций в Шанхае и планирует привлечь не менее 29,5 млрд юаней (около $4,3 млрд), что может сделать её одним из самых дорогих технологических IPO в Китае.

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По данным Financial Times, CXMT уже является четвёртым крупнейшим производителем DRAM в мире. Такие микросхемы используются в смартфонах, серверах и другой электронике. Аналитическая компания SemiAnalysis ожидает, что доля CXMT на мировом рынке DRAM вырастет примерно с 11% в прошлом году до 15% к 2028 году благодаря запуску новых производственных линий в Хэфэе, Шанхае и Пекине.

Основными конкурентами CXMT остаются Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology. При этом аналитики отмечают, что быстрое расширение производства не обязательно приведёт к немедленному появлению большого количества дешёвой памяти на рынке: значительная часть будущих объёмов CXMT уже зарезервирована для конкретных клиентов.

Однако рост китайских мощностей вызывает опасения у производителей из других стран. В отрасли проводят параллели с рынками солнечных панелей и электромобилей, где масштабная государственная поддержка китайских компаний привела к снижению мировых цен и усилила давление на зарубежных конкурентов.