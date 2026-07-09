Миниатюрный транзистор нового типа повысил точность тепловизоров в 15 раз

Учёные разработали новый способ повысить чувствительность распространённых тепловизоров с помощью миниатюрного транзистора. Технология позволяет увеличить температурный коэффициент сопротивления сенсоров с примерно 10% до 150% на K, что может значительно повысить точность устройств для ночного видения, робототехники и систем автономной навигации.

Работу выполнила группа под руководством профессора Фэнняня Ся (Fengnian Xia), результаты опубликованы в журнале Nature Sensors. Исследователи использовали двухконтактный NPN-транзистор — электронный компонент, способный усиливать сигналы в электрических схемах, — чтобы улучшить характеристики уже существующих тепловых сенсоров.

Современные тепловизоры обычно работают по одному из двух принципов. Более точные системы используют фотонные детекторы, которые напрямую регистрируют частицы света в инфракрасном диапазоне, но требуют охлаждения до очень низких температур и отличаются высокой стоимостью. Поэтому такие устройства в основном применяются в военной технике и специализированных системах.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Более доступный вариант — микроболометры, которые преобразуют нагрев от инфракрасного излучения в изменение электрического сигнала. Их используют в переносных тепловизорах, пожарных системах и средствах наблюдения. Однако по чувствительности они уступают охлаждаемым фотонным детекторам из-за ограничений материалов, чаще всего оксида ванадия и аморфного кремния.

Ключевой проблемой этих материалов является низкий температурный коэффициент сопротивления (TCR) — показатель, который показывает, насколько сильно меняется электрическое сопротивление вещества при изменении температуры. Чем выше TCR, тем легче сенсору заметить небольшие изменения нагрева.

Вместо поиска нового материала учёные добавили транзистор к существующей конструкции. По словам ведущего автора работы, Цзячжэня Чэня (Jiazhen Chen), транзистор создаёт обратную связь между носителями заряда — частицами, которые переносят электрический ток, — усиливая зависимость сопротивления от температуры и позволяя программировать чувствительность сенсора.

После такой модификации температурный коэффициент сопротивления удалось увеличить примерно с 10% до 150% на каждый кельвин. Это позволяет тепловым сенсорам лучше фиксировать тепловое излучение объектов вокруг них без использования сложных систем охлаждения.