Цифровой Сибур ищет таланты

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Крупнейшая российская газоперерабатывающая и нефтехимическая компания СИБУР начинает цифровую трансформацию. По словам представителей СИБУРа, это изменит многие процессы в компании и позволит ей выйти на новый уровень эффективности. Отвечать за разработку и реализацию проекта будет функция «Цифровые технологии», которая формируется прямо сейчас – идет активный набор специалистов. Мы поговорили с Василием Номоконовым, членом правления – исполнительным директором СИБУРа, о том, что на самом деле происходит в компании и насколько это может быть интересно участникам рынка цифровых технологий.

Давайте сразу перейдем к делу. Сегодня о цифровизации не говорит только ленивый. Новые технологии осваивают банки, авиаперевозчики, производственные компании. Чем вы отличаетесь от остальных? Что такого реально интересного происходит в СИБУРе?

Скажу сразу, что, хотя вы и упомянули производственные компании в числе тех, кто уже встал на путь цифровой трансформации, на самом деле таких примеров в России пока немного. СИБУР – драйвер отрасли благодаря современным стандартам производства, высокому уровню безопасности, использованию лучших международных практик и постоянному развитию. Нам важно поддерживать этот статус, поэтому мы начали внедрять последние технологические решения, достижения четвертой промышленной революции.

С помощью новых технологий, а также грамотного подхода к работе с большими данными мы планируем трансформировать все производственные, логистические, бизнес- и многие другие процессы в нашей компании и выйти на новый уровень эффективности. Сбор разрозненных массивов информации, их объединение и обработка с помощью инструментов и технологий, которые мы на базе новой функции планируем создавать, позволят принимать более эффективные производственные и управленческие решения.

Трансформация повлияет не только на процессы, но и на работу наших сотрудников. Автоматизация и внедрение цифровых инструментов помогают избавиться от рутинных действий, сделать работу более эффективной, освобождая время для творческих, прорывных задач и проектов. В такой среде появляется реальная возможность развиваться и влиять на развитие компании, проявляя инициативу и предлагая нестандартные подходы к решению новых задач.

Считается, что производство – довольно консервативная среда, но нефтехимия относительно других отраслей всегда была очень хорошо автоматизирована. Наше производство 10–15 лет назад было автоматизировано на несколько десятков процентов, сегодня мы приближаемся к 90%. Это означает, что мы действительно готовы к тому, что запланировали.

Какие именно задачи ставятся перед функцией «Цифровые технологии» для обеспечения скорейшего перехода в диджитал-будущее?

Наша ключевая задача – сделать каждого сотрудника СИБУРа эффективнее, вооружив его арсеналом цифровых инструментов. Мы выделяем три основные группы этих инструментов.

Первое – продвинутая аналитика . Мы уже давно собираем огромное количество данных на производстве: о режимах работы установок, затратах энергии, частоте и сроках ремонтов. Раньше все эти тонкости приходилось держать в голове. Теперь мы хотим вооружить наших работников аналитическими моделями, которые помогут им настроить оптимальный режим работы установок, узнать, когда оборудование надо ремонтировать, почему некоторые наши агрегаты ломаются или выходят из строя. Несколько таких проектов уже реализовано в разных географиях компании, включая Тобольск, Томск и Воронеж.

Следующий шаг – цифровизация процессов . И на заводах, и в корпоративном центре, и в центре обслуживания бизнеса в Нижнем Новгороде мы обрабатываем огромное количество документов. Наша задача – перестроить и трансформировать большое количество процессов, чтобы наши сотрудники не тратили время на рутину.

Еще одно направление – индустрия 4.0 . Кроме софтовых решений, которые внедряются почти в любой развивающейся компании, нам важно совершенствовать и «железо». Наша задача – протестировать новейшие решения и внедрить то, что применимо в области нефтехимии.

А можете привести пример каких-то технологий, которые уже были успешно внедрены за последние два-три года?

Интересных наработок много. Мы запустили более десяти проектов в области больших данных – это онлайн-советчики и предиктивное обслуживание оборудования на разных производствах. Созданные алгоритмы могут объяснить и предсказать то, что не сможет просчитать человек. Например, на установке дегидрирования пропана на тобольской промышленной площадке работает советчик, дающий прогноз производительности установки, учитывая постепенное загрязнение теплообменного оборудования, и подсказывающий оптимальные условия технологического режима. Он был запущен только в декабре прошлого года, но операторы уже используют его подсказки и выбирают оптимальный технологический режим для обеспечения максимальной выработки продукта.

Советчик на производстве эмульсионных каучуков в Воронеже дает рекомендации по оптимальному соотношению пара и воды в колоннах дегазации для обеспечения требуемого качества латекса. Его математическая модель использует автоматическое переобучение, что позволяет учесть постепенный износ оборудования и изменение его характеристик с течением времени.

Большие данные оптимизируют нашу логистику. На вытяжном пути грузовой ж/д станции «Денисовка» в Тобольске мы создаем оптимизатор маневренных операций, который рассчитает самый быстрый вариант сортировки вагонов, упростит и ускорит маневренную работу, исключит риски возникновения путаницы вагонов для разных продуктов.

Пример использования искусственного интеллекта – это распознавание лиц на входе в один из корпусов корпоративного центра в Москве, что позволяет обходиться без пропусков. Интеллектуальное видеонаблюдение поможет увидеть «пробку» из брикетов продукции на конвейерной ленте и вызвать сотрудников – это уже запустили в Тольятти.

В Воронеже все готово к запуску мобильного ТОиР (техническое обслуживание и ремонт). Вся необходимая для ремонтов и обходов информация – данные об оборудовании, список задач – будет храниться у сотрудника на мобильном устройстве и считываться с NFC-меток на установках. Это удобно, позволяет оптимально планировать работу и оптимизировать загрузку персонала, фиксировать лучшие результаты производственных и ремонтных операций.

Мы внедряем системы виртуальной и дополненной реальности. У нас уже есть свой VR-тренажер по ремонту компрессора на производстве полиэтилена в Томске. Теперь работникам не нужно ждать очередной остановочный ремонт, чтобы изучить оборудование изнутри. С помощью тренировок мы сократим время операции по демонтажу блока цилиндра примерно на 10%. Возможности дополненной реальности пока в режиме тестирования: с помощью AR-шлема работник сможет получать удаленные подсказки от вендора или эксперта технической поддержки прямо на месте ремонта оборудования.

Работаем над внедрением носимых устройств, которые отслеживают местоположение и физическое состояние работников. Пробуем использовать дроны для аэромониторинга производственных объектов и продуктопроводов. Используя 3D-печать, делаем комплектующие для оборудования. Производство такого формата комплектующих на регулярной основе изменит в первую очередь логистику: не нужно будет планировать дальние перевозки, все можно будет сделать оперативно и на месте.

В прикладном смысле понятно, но так ли уж необходима полная оцифровка всего производства? Не окажется ли это напрасной тратой времени и денег после того, как хайп вокруг этой темы сойдет на нет?

Мы провели большую аналитическую работу и рассчитываем, что цифровая трансформация выведет нас на новый уровень эффективности, который будет соответствовать стандартам не сегодняшнего, а уже завтрашнего дня.

К тому же изменения на рынке происходят все быстрее, и многое зависит от того, насколько быстро и эффективно мы можем реагировать на новые потребности наших клиентов, партнеров и рынка в целом. Сбор и анализ массивов данных, использование новых, более совершенных технологий поможет нам быстрее адаптироваться к потребностям рынка, быстрее изменять конфигурацию производства, осваивать новые направления или виды продукции.

Интересно узнать, каким вы видите своего идеального кандидата? Кто он, чем занимается, что отличает его от других и может стать преимуществом на собеседовании?

Скажу сейчас, наверное, для многих неожиданную вещь. Хотя СИБУР является одной из крупнейших компаний со всеми особенностями и спецификой больших организаций, функция «Цифровые технологии» – это по сути стартап, направленный на решение задач одной конкретной компании. А что такое стартап? Это бурное развитие, творческая атмосфера, необходимость принимать нестандартные решения. И, будем откровенны, некоторые риски и сложности тоже.

Соответственно, мы ищем людей, которые с одной стороны обладают необходимым образованием, навыками, опытом в рамках своей квалификации. Но с другой стороны, что не менее важно, стремятся быть в чем-то первопроходцами, потому что мы сейчас приступаем к новому классу задач, которые в российской промышленности мало кто решал. Это значит, что «наши» люди системно мыслят, готовы принимать на себя ответственность и работать на результат, посвящать себя решению сложных и интересных задач.

Еще одним немаловажным критерием будет понимание и принятие нашей корпоративной культуры и системы ценностей, среди которых – искренняя заинтересованность сотрудника, сопричастность к развитию компании, готовность учиться и двигаться вперед.

По крайней мере, звучит неплохо. Однако сразу же возникает вопрос, что именно готов предложить СИБУР как работодатель?

Думаю, для людей, которых мы хотели бы пригласить в нашу команду, главная ценность предложения в том, что это работа в новой быстроразвивающейся цифровой сфере, при этом одновременно в крупной и надежной компании с историей. То есть, конкурентоспособная заработная плата и достойный социальный пакет гарантированы. Просто как факт упомяну, что в 2017 году СИБУР занял первое место в рейтинге ста ведущих работодателей России, который составлял портал Headhunter (https://hh.ru/article/303400).

Конечно, мы проанализировали рынок, чтобы понимать требования со стороны диджитал-специалистов к работодателю в целом, к рабочей среде и атмосфере, дополнительным мерам стимулирования и поощрения. Работаем над тем, чтобы и в этом смысле наше предложение было интересным для кандидатов. Мы хотим дать возможность нашим работникам первыми воплотить в жизнь сложные, интересные кроссфункциональные проекты.

Хотел бы отметить и возможности для развития сотрудников, которые не ограничиваются программами Корпоративного университета. Например, у нас действует принцип горизонтальной ротации как в функциях, так и в другие географии. Это позволяет получить новые знания и опыт, но главное – взглянуть на работу под другим углом, выйти за рамки интересов и приоритетов своего направления. А благодаря совместным спортивным и культурным мероприятиям наши сотрудники поддерживают не только деловые, но и дружеские отношения. Так что скучать не придется.

А кроме приведенных выше цифр, что-то интересное можно сказать о самой компании? Все-таки диджитал-специалисты мало следят за сферами, далекими от их интересов, и вряд ли имеют четкое мнение о СИБУРе.

Во-первых, что такое нефтехимия, основная наша деятельность? Это переработка побочных продуктов добычи нефти и газа и производство их них самых разных современных материалов для многих отраслей. В том числе, полимеры выступают материальной основой индустрии 4.0 – дронов, гаджетов, инноваций в медицине, автопроме и других сферах.

Во-вторых, несмотря на сложившиеся стереотипы, нефтехимия одна из самых экологически ответственных отраслей. Сама суть нашего бизнеса – это использование попутного нефтяного газа, побочного продукта при нефте- и газодобыче, который раньше просто сжигали на факелах, загрязняя тем самым окружающую среду. Пластик более легкий, в процессе его производства потребляется значительно меньше энергии и воды, чем в производстве металла, бумаги и стекла. По данным McKinsey, позитивные экологические последствия от использования продукции из пластика в 2 раза выше экологического следа от их производства.

И не последний по значению момент, СИБУР – это российская компания. Мы работаем в России, а это значит, что диджитал-специалисты могут применить свою экспертизу здесь, не переезжая за границу.

Но вы же понимаете, что, выходя на рынок цифровых технологий, вы будете конкурировать за сотрудников не только (и не столько) с другими производственными компаниями, сколько с ИТ-гигантами. Почему кандидат может предпочесть СИБУР, какие аргументы могут его убедить?

Непростой вопрос, и не буду скрывать, мы сами над ним много думали. На наш взгляд, тот фронт работ, который мы предлагаем, все-таки отличаются от обычной ИТ-рутины. В СИБУРе есть возможность поучаствовать в решении сложных и неординарных задач, причем по многим направлениям есть шанс задать тренды в промышленном секторе, приобрести уникальный опыт. В компании доброжелательно относятся к инициативам сотрудников, ценят вклад в общее дело. Любое экспертное мнение точно будет услышано.

Во-вторых, это работа с реальным производством. Поэтому здесь сразу будет виден результат, а это повод для профессиональной гордости и удовлетворенности от своей работы.