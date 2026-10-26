Кабель USB-C на 240 Вт превратили в складную подставку для смартфона

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| Новость | Питание и аккумуляторы

Компания Statik представила PowerStand — кабель USB-C, который одновременно заряжает устройство и удерживает смартфон в вертикальном или горизонтальном положении. Складные опоры встроены прямо в корпус штекера, поэтому отдельную подставку не нужно носить с собой. Конструкция рассчитана на видеозвонки, просмотр роликов и работу с телефоном на столе.

Автор: Statik Источник: statik.com

Кабель поддерживает мощность зарядки до 240 Вт по стандарту USB Power Delivery 3.1. Этого достаточно для питания совместимых ноутбуков, планшетов и смартфонов при использовании подходящего зарядного устройства. При этом скорость передачи данных ограничена USB 2.0 — до 480 Мбит/с, поэтому PowerStand ориентирован прежде всего на зарядку, а не на быстрое копирование больших файлов.

Штекер получил поворотную конструкцию с углом 90 градусов: провод отходит в сторону и меньше мешает держать смартфон во время игры или просмотра видео. Две опоры раскладываются по краям расширенного корпуса и позволяют установить телефон в книжной или альбомной ориентации. Дополнительные каналы в корпусе направляют звук от нижних динамиков к пользователю, а удлинённый разъём рассчитан на подключение через большинство защитных чехлов.

Автор: Statik Источник: statik.com

Длина кабеля составляет около 2 м. Он покрыт плетёной нейлоновой оболочкой, имеет усиленную защиту от перегибов, а в конструкции штекера используются пластик TPE и алюминий. На официальном сайте Statik устройство оценено в $19,99.

Источник: statik

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +109.40
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