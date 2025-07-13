В мире столько сериалов про космос, что легко утонуть в списках. Здесь собрано самое свежее: 4 сериала, которые уже доступны, и 3 новинки, которые выйдут летом 2025. Захватывающие миры, далекие планеты и интриги будущего — проверь, всё ли ты видел и что добавишь в свой wishlist.

Спроси у звёзд (сериал 2025) Автор: TVN Источник: www.kinopoisk.ru Трейлер Рейтинг: Кинопоиск 7.1 Кон Рён, опытный акушер-гинеколог, прилетает на космическую станцию в туристических целях и встречает там Еву Ким — американскую астронавтку с корейскими корнями. Между ними завязывается неожиданная связь, которая раскрывает тайны человеческих отношений на фоне бескрайнего космоса и ставит под вопрос границы науки, любви и судьбы.

Киллербот (сериал 2025 ) Автор: Apple TV Источник: ru.kinorium.com Трейлер Рейтинг: Кинопоиск 7.1 Главным героем является продвинутый охранный киборг, который взломал собственный управляющий модуль и теперь обладает свободой воли — и… довольно скептически относится к людям. Погружаясь в опасные миссии на отдалённых планетах, он вынужден защищать группу учёных, которые не догадываются о его тайне. При этом Киллербот скрывает свои настоящие эмоции и предпочитает погружаться в любимый сериал, а не общаться с окружающими.

Звездные войны: Опорная команда (сериал 2024 — 2025) Автор: Lucasfilm Источник: ru.kinorium.com Трейлер Рейтинг: Кинопоиск 6.7 Сюжет следует за четырьмя подростками с планеты Ат Аттин, которые неожиданно оказываются в центре масштабных космических событий после того, как находят заброшенный звездолёт и отправляются в опасное путешествие по галактике. Их сопровождает загадочный и харизматичный Джод На Нейвуд, обладающий связью с Силой, чьи истинные намерения остаются загадкой. Вместе герои сталкиваются с пиратами, древними тайнами и угрозами, которые проверяют их дружбу, смелость и решимость.

Этернавт (сериал 2025) Автор: K&S Films Источник: ru.kinorium.com Трейлер Рейтинг: Кинопоиск 6.6 Сериал рассказывает о том, как Буэнос-Айрес внезапно накрывает смертельный снегопад — прикосновение к нему убивает мгновенно. Группа выживших, во главе с инженером Хуаном Сальво, запирается в доме и пытается понять, что происходит. Постепенно они осознают: за катастрофой стоит инопланетное вторжение, и чтобы выжить, им придётся выйти наружу и сразиться за свою жизнь — и за всё человечество

Основание, 3-й сезон Автор: Wild Atlantic Pictures Источник: www.kinopoisk.ru Трейлер Дата выхода: 11 июля 2025 В галактической Империи, управляемой династией императоров-клонов, существует Основание — тайная академия, хранящая знания для возрождения цивилизации после падения Империи. Гениальный психоисторик Хари Селдон, даже после смерти, наставляет молодую учёную Гааль Дорник, защитницу Основания. Сквозь парадоксы времени и анабиоз герои переносятся на века вперёд, пытаясь сохранить свет знаний в темноте грядущих эпох.

Звёздный путь: Странные новые миры, 3-й сезон Автор: Secret Hideout Источник: www.kinopoisk.ru Трейлер Дата выхода: 17 июля 2025 Сериал продолжит приключения капитана Кристофера Пайка и его команды на звездолёте USS Энтерпрайз в эпоху, предшествующую событиям классического «Звёздного пути». Третий сезон углубится в исследование новых неизведанных миров и столкновений с загадочными инопланетными цивилизациями, одновременно развивая личные драмы и взаимоотношения между членами экипажа. Основное внимание будет уделено развитию персонажей, раскрытию секретов прошлого и расширению вселенной Звёздного пути через новые миссии, где команда сталкивается с моральными дилеммами, дипломатическими вызовами и опасностями космоса. Кроме того, в сезоне ожидаются новые неожиданные союзники и враги, а также появление знакомых фанатам франшизы персонажей в новых амплуа.

Чужой: Земля (мини-сериал 2025) Автор: 20th Television FX Productions Scott Free Producti Источник: www.kinopoisk.ru Трейлер Дата выхода: 12 августа 2025 На Землю терпит крушение загадочный космический корабль. Молодая женщина и разношёрстная группа военных оказываются в центре невероятного открытия, которое может изменить судьбу человечества. Но вместе с тайнами пришельцев они сталкиваются с угрозой, способной уничтожить весь мир — и теперь им предстоит объединиться, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу.

Космос — это не только холодный вакуум и бесконечные звёзды, но и бескрайнее пространство для фантазии, захватывающих сюжетов и героев, за которых хочется болеть до самого финала. Четыре уже вышедших сериала — отличный повод устроить себе марафон на выходных, а три грядущих новинки лета 2025 дадут ещё один повод ждать каждый новый эпизод с замиранием сердца. Выбирайте, что посмотреть первым, делитесь впечатлениями с друзьями и не упускайте шанс открыть для себя новые миры — ведь космос никогда не спит!