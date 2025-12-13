Кинопоиск: 7.0

Сериал-загадка, рассказывающий о семье, которая покупает старинный стол в антикварном магазине. С этого момента их жизнь начинает меняться, раскрывая тайны, связанные с историей предмета и его предыдущих владельцев.

Почему стоит посмотреть:

Мистическая драма, построенная на атмосфере и медленном раскрытии психологии героев. Каждый эпизод добавляет новый слой в общую историю, исследуя тему родовой травмы и того, как прошлое материализуется в обыденных предметах.