10 сериалов от HBO, в которых все серии хороши, по версии Collider
Подборка сериалов от HBO, в которой каждая серия выдерживает высокий уровень качества, демонстрирует жанровое разнообразие канала — от камерных драм до исторических эпопей. Объединяет их не только безупречная производственная ценность, но и глубокая проработка персонажей, внимание к деталям и сценарии, где нет места проходным эпизодам. Эта коллекция, составленная по версии Collider, выстроена по возрастанию рейтинга на Кинопоиске.
10. Мебельная компания (The Chair Company, 2025 — …)
Кинопоиск: 7.0
Сериал-загадка, рассказывающий о семье, которая покупает старинный стол в антикварном магазине. С этого момента их жизнь начинает меняться, раскрывая тайны, связанные с историей предмета и его предыдущих владельцев.
Почему стоит посмотреть:
Мистическая драма, построенная на атмосфере и медленном раскрытии психологии героев. Каждый эпизод добавляет новый слой в общую историю, исследуя тему родовой травмы и того, как прошлое материализуется в обыденных предметах.
9. Станция одиннадцать (Station Eleven, 2021)
Кинопоиск: 7.1
После пандемии, уничтожившей цивилизацию, история развивается по двум временным линиям: в настоящем выжившие пытаются сохранить культуру, создав театральную труппу, а в прошлом показаны последние дни до катастрофы.
Почему стоит посмотреть:
В отличие от типичных постапокалиптических сюжетов, сериал фокусируется не на выживании, а на искусстве и человеческих связях как основе для возрождения. Каждая серия — это лиричное и цельное высказывание о памяти и надежде.
8. Барри (Barry, 2018 — 2023)
Кинопоиск: 7.6
Барри Беркман, бывший морпех и наёмный убийца, случайно попадает на актёрские курсы в Лос-Анджелесе и решает начать новую жизнь. Однако его прошлое отказывается отпускать.
Почему стоит посмотреть:
Уникальный гибрид чёрной комедии, драмы и психологического триллера. Сериал балансирует между абсурдным юмором и внезапными всплесками насилия, постепенно трансформируясь из сатиры на актёрскую среду в мрачное исследование вины.
7. Дэдвуд (Deadwood, 2004 — 2006)
Кинопоиск: 7.9
История становления лагеря золотоискателей Дэдвуд на Диком Западе, который постепенно превращается в город. В центре сюжета — конфликты между первыми поселенцами, властью закона и криминалом.
Почему стоит посмотреть:
Великолепный образец исторической драмы, где каждый эпизод продвигает сложную политическую интригу. Сериал выделяется благодаря изысканному, почти шекспировскому языку диалогов и тщательно проработанной атмосфере хаотичного приграничного поселения.
6. Наследники (Succession, 2018 — 2023)
Кинопоиск: 8.1
История борьбы за власть внутри семьи Рой, владеющей крупной медиаимперией. Дети патриарха Логана готовы на всё, чтобы занять место отца и получить контроль над семейным бизнесом.
Почему стоит посмотреть:
Острая сатира на мир большого бизнеса и богатства, где каждая серия — это новый виток изощрённой интриги. Сила шоу в безупречных диалогах, циничном юморе и изучении того, как жажда власти разрушает любые человеческие отношения.
5. Рим (Rome, 2005 — 2007)
Кинопоиск: 8.4
Масштабная историческая сага, показывающая последние годы Римской Республики через судьбы двух легионеров — Луция Варена и Тита Пуло, которые оказываются в эпицентре ключевых событий, включая возвышение Цезаря.
Почему стоит посмотреть:
Дорогой и амбициозный проект, который сочетает политические интриги на высшем уровне с жизнью простых людей. Каждый эпизод вносит вклад в грандиозное повествование о падении республики, не теряя из виду личные драмы персонажей.
4. Прослушка (The Wire, 2002 — 2008)
Кинопоиск: 8.5
Полицейская драма, которая исследует жизнь Балтимора с разных сторон: работа наркоторговцев, полицейских, портовых рабочих, учителей и журналистов. Каждый сезон посвящен отдельному социальному институту.
Почему стоит посмотреть:
Сериал, который часто называют социальным романом в формате телевидения. В нём нет проходных сюжетных линий; каждый эпизод важен для понимания системных проблем города, показывая неразрешимый клубок социальных, экономических и политических причин.
3. Братья по оружию (Band of Brothers, 2001)
Кинопоиск: 8.6
Мини-сериал, основанный на реальных событиях, который рассказывает историю роты «Easy» 506-го полка 101-й воздушно-десантной дивизии США — от обучения в лагере до окончания Второй мировой войны.
Почему стоит посмотреть:
Впечатляющий своей достоверностью и эмоциональной глубиной военный эпос. Каждая серия, часто посвящённая отдельному персонажу или операции, является частью цельного рассказа о товариществе, страхе и цене победы.
2. Питт (The Pitt, 2025 — …)
Кинопоиск: 8.6
Медицинская драма, действие которой происходит в больнице крупного промышленного города. Фокус сделан на буднях врачей, медсестёр и санитаров, которые ежедневно сталкиваются с системными проблемами здравоохранения и человеческими драмами.
Почему стоит посмотреть:
Современный и социально острый взгляд на медицинский жанр, продолжающий традиции реалистичных драм HBO. Сериал выделяется вниманием к этическим дилеммам, рабочим будням системы и детализированным развитием большого ансамбля персонажей.
1. Сопрано (The Sopranos, 1999 — 2007)
Кинопоиск: 8.9
Тони Сопрано, глава криминальной семьи из Нью-Джерси, пытается балансировать между проблемами криминального бизнеса и сложными отношениями в семье. Из-за нарастающих панических атак он вынужден обратиться к психотерапевту.
Почему стоит посмотреть:
Сериал, переопределивший возможности телевизионной драмы. Каждый эпизод — это самостоятельное, кинематографичное погружение в глубины внутреннего мира главного героя, стирающее границы между семейной сагой, гангстерским триллером и глубоким психологическим анализом.
