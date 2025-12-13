10 сериалов от HBO, в которых все серии хороши, по версии Collider

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Тематическая подборка | Кино и сериалы

Подборка сериалов от HBO, в которой каждая серия выдерживает высокий уровень качества, демонстрирует жанровое разнообразие канала — от камерных драм до исторических эпопей. Объединяет их не только безупречная производственная ценность, но и глубокая проработка персонажей, внимание к деталям и сценарии, где нет места проходным эпизодам. Эта коллекция, составленная по версии Collider, выстроена по возрастанию рейтинга на Кинопоиске.

10. Мебельная компания (The Chair Company, 2025 — …)

Автор: HBO Entertainment Источник: www.kinopoisk.ru

Кинопоиск: 7.0

Сериал-загадка, рассказывающий о семье, которая покупает старинный стол в антикварном магазине. С этого момента их жизнь начинает меняться, раскрывая тайны, связанные с историей предмета и его предыдущих владельцев.

Почему стоит посмотреть:

Мистическая драма, построенная на атмосфере и медленном раскрытии психологии героев. Каждый эпизод добавляет новый слой в общую историю, исследуя тему родовой травмы и того, как прошлое материализуется в обыденных предметах.

9. Станция одиннадцать (Station Eleven, 2021)

Автор: Paramount Television Studios Источник: www.kinopoisk.ru

Кинопоиск: 7.1

После пандемии, уничтожившей цивилизацию, история развивается по двум временным линиям: в настоящем выжившие пытаются сохранить культуру, создав театральную труппу, а в прошлом показаны последние дни до катастрофы.

Почему стоит посмотреть:

В отличие от типичных постапокалиптических сюжетов, сериал фокусируется не на выживании, а на искусстве и человеческих связях как основе для возрождения. Каждая серия — это лиричное и цельное высказывание о памяти и надежде.

8. Барри (Barry, 2018 — 2023)

Автор: Hanarply Источник: www.kinopoisk.ru

Кинопоиск: 7.6

Барри Беркман, бывший морпех и наёмный убийца, случайно попадает на актёрские курсы в Лос-Анджелесе и решает начать новую жизнь. Однако его прошлое отказывается отпускать.

Почему стоит посмотреть:

Уникальный гибрид чёрной комедии, драмы и психологического триллера. Сериал балансирует между абсурдным юмором и внезапными всплесками насилия, постепенно трансформируясь из сатиры на актёрскую среду в мрачное исследование вины.

7. Дэдвуд (Deadwood, 2004 — 2006)

Автор: Home Box Office (HBO) Источник: www.kinopoisk.ru

Кинопоиск: 7.9

История становления лагеря золотоискателей Дэдвуд на Диком Западе, который постепенно превращается в город. В центре сюжета — конфликты между первыми поселенцами, властью закона и криминалом.

Почему стоит посмотреть:

Великолепный образец исторической драмы, где каждый эпизод продвигает сложную политическую интригу. Сериал выделяется благодаря изысканному, почти шекспировскому языку диалогов и тщательно проработанной атмосфере хаотичного приграничного поселения.

6. Наследники (Succession, 2018 — 2023)

Автор: Project Zeus Источник: www.kinopoisk.ru

Кинопоиск: 8.1

История борьбы за власть внутри семьи Рой, владеющей крупной медиаимперией. Дети патриарха Логана готовы на всё, чтобы занять место отца и получить контроль над семейным бизнесом.

Почему стоит посмотреть:

Острая сатира на мир большого бизнеса и богатства, где каждая серия — это новый виток изощрённой интриги. Сила шоу в безупречных диалогах, циничном юморе и изучении того, как жажда власти разрушает любые человеческие отношения.

5. Рим (Rome, 2005 — 2007)

Автор: Home Box Office (HBO) Источник: www.kinopoisk.ru

Кинопоиск: 8.4

Масштабная историческая сага, показывающая последние годы Римской Республики через судьбы двух легионеров — Луция Варена и Тита Пуло, которые оказываются в эпицентре ключевых событий, включая возвышение Цезаря.

Почему стоит посмотреть:

Дорогой и амбициозный проект, который сочетает политические интриги на высшем уровне с жизнью простых людей. Каждый эпизод вносит вклад в грандиозное повествование о падении республики, не теряя из виду личные драмы персонажей.

4. Прослушка (The Wire, 2002 — 2008)

Автор: Home Box Office (HBO) Источник: www.kinopoisk.ru

Кинопоиск: 8.5

Полицейская драма, которая исследует жизнь Балтимора с разных сторон: работа наркоторговцев, полицейских, портовых рабочих, учителей и журналистов. Каждый сезон посвящен отдельному социальному институту.

Почему стоит посмотреть:

Сериал, который часто называют социальным романом в формате телевидения. В нём нет проходных сюжетных линий; каждый эпизод важен для понимания системных проблем города, показывая неразрешимый клубок социальных, экономических и политических причин.

3. Братья по оружию (Band of Brothers, 2001)

Автор: HBO Films Источник: www.kinopoisk.ru

Кинопоиск: 8.6

Мини-сериал, основанный на реальных событиях, который рассказывает историю роты «Easy» 506-го полка 101-й воздушно-десантной дивизии США — от обучения в лагере до окончания Второй мировой войны.

Почему стоит посмотреть:

Впечатляющий своей достоверностью и эмоциональной глубиной военный эпос. Каждая серия, часто посвящённая отдельному персонажу или операции, является частью цельного рассказа о товариществе, страхе и цене победы.

2. Питт (The Pitt, 2025 — …)

Автор: Warner Bros. Television Источник: www.kinopoisk.ru

Кинопоиск: 8.6

Медицинская драма, действие которой происходит в больнице крупного промышленного города. Фокус сделан на буднях врачей, медсестёр и санитаров, которые ежедневно сталкиваются с системными проблемами здравоохранения и человеческими драмами.

Почему стоит посмотреть:

Современный и социально острый взгляд на медицинский жанр, продолжающий традиции реалистичных драм HBO. Сериал выделяется вниманием к этическим дилеммам, рабочим будням системы и детализированным развитием большого ансамбля персонажей.

1. Сопрано (The Sopranos, 1999 — 2007)

Автор: Home Box Office (HBO) Источник: www.kinopoisk.ru

Кинопоиск: 8.9

Тони Сопрано, глава криминальной семьи из Нью-Джерси, пытается балансировать между проблемами криминального бизнеса и сложными отношениями в семье. Из-за нарастающих панических атак он вынужден обратиться к психотерапевту.

Почему стоит посмотреть:

Сериал, переопределивший возможности телевизионной драмы. Каждый эпизод — это самостоятельное, кинематографичное погружение в глубины внутреннего мира главного героя, стирающее границы между семейной сагой, гангстерским триллером и глубоким психологическим анализом.

Изображение в превью:
Автор: Home Box Office (HBO)
Источник: ru.kinorium.com
ВестернГангстерский фильмДетективДрамаТриллерФантастический фильм
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 17739 0
Автор Alexandrova_K ПА Рейтинг +471.10
Блог Кино и сериалы 649 9843 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Сколько черных дыр в Млечном Пути и почему ответ неоднозначный

Когда речь заходит о числе чёрных дыр в нашей галактике, большинству людей приходит в голову только одна, находящаяся в центре Млечного Пути. Кажется логичным, что по аналогии с нашим Солнцем,...

Обзор автомобильного зарядного устройства Baseus на 100 Вт для ноутбуков и смартфонов

Давно искал вот такую зарядку в автомобиль: мощную (100 Вт), для зарядки ноутбука и смартфона, с поддержкой протоколов быстрой зарядки QC/PD, а также с парой выходов, чтобы была возможность...

Как в ручке Talistim «доделали» Моисея Микеланджело: краткий обзор авторского пера Ефтима Васильева

В этом году уже почти традиционно приходится начинать ту или иную статью словами о ее «юбилейности», и этот рассказ не станет исключением: наш объект — оммаж гению Микеланджело,...

Как солить свежую икру: пошаговая инструкция от проверки ястыка до хранения

Солить свежую икру на самом деле легко. Когда понимаешь, что здесь важно, а что можно не усложнять, весь процесс превращается в понятную схему, которую можно повторять снова и снова. Автор:...

10 необычных смартфонов 2025 года, о которых вы могли не слышать: аппарат от выходцев из Nokia и Vertu за $120 000

Нынешний год подходит к концу, и пришло время подводить его итоги. В сегодняшней подборке я расскажу вам о необычных смартфонах 2025 года, анонс которых вы могли пропустить. Речь пойдёт об...