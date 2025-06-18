10 фантастических южнокорейских сериалов с рейтингом 8.0 и выше
Фантастика в южнокорейских сериалах — это не просто жанр, а способ заглянуть в иные реальности, где технологии, сверхъестественные способности и временные парадоксы становятся зеркалом человеческих чувств и моральных выборов. В этой подборке собраны фантастические сериалы, получившие оценку 8.0 и выше на Кинопоиске.
365: Бросить вызов судьбе (сериал 2020)
Детектив Чи Хён Джу вместе с группой людей получает шанс изменить свою жизнь, вернувшись на год назад. Они принимают это загадочное предложение, надеясь исправить ошибки прошлого.
Но вскоре в новой реальности начинают происходить тревожные события: одни исчезают, другие погибают, и за чередой трагедий прослеживается пугающая логика. Теперь участникам эксперимента предстоит не только выжить, но и раскрыть, кто стоит за этим зловещим замыслом — и какой расплатой обернётся их попытка изменить судьбу.
Рейтинг Кинопоиска: 8.0
Жизнь на Марсе (сериал 2018)
Хан Тхэ Джу — талантливый, но замкнутый руководитель отдела по расследованию преступлений. После загадочного инцидента он приходит в себя в прошлом и обнаруживает, что теперь служит обычным детективом в провинциальной полиции.
Пытаясь найти путь обратно в своё время, он сталкивается с делом, удивительно напоминающим расследование из будущего. В мире, где всё — от методов до моральных ориентиров — отличается от привычного, Тхэ Джу предстоит не только раскрыть преступление, но и пересмотреть свои взгляды и самого себя.
Рейтинг Кинопоиска: 8.1
Перемещение (сериал 2023 — …)
В центре истории — подростки, унаследовавшие сверхспособности от родителей, когда-то работавших на засекреченные правительственные организации. Теперь они вынуждены скрывать свои дары и притворяться обычными людьми. Но их спокойная жизнь рушится, когда в стране появляется загадочный убийца, охотящийся на тех, кто обладает особыми силами.
Это история о принятии своей сущности, взрослении и той цене, которую приходится платить за силу, отличающую тебя от остальных.
Рейтинг Кинопоиска: 8.1
Человек со звезды (сериал 2013 — 2014)
Главный герой, До Мин Джун, — инопланетянин, прибывший на Землю в эпоху династии Чосон. Обладая сверхчеловеческими способностями и внешностью, не подверженной старению, он вынужден скрываться среди людей, меняя личности каждые несколько десятилетий.
За три месяца до возвращения на свою планету Мин Джун встречает Чон Сон И — капризную, но ранимую актрису, неожиданно ставшую его соседкой. Их встреча запускает цепочку событий, в которых переплетаются прошлое и настоящее, любовь и долг, тайны и опасности.
Рейтинг Кинопоиска: 8.2
Сигнал (сериал 2016 — …)
Всё начинается с того, что криминальный профайлер Пак Хэ Ён находит старую рацию, через которую неожиданно устанавливает связь с детективом Ли Чжэ Ханом из 1989 года.
Объединяя усилия через десятилетия, они начинают раскрывать нераскрытые преступления, меняя ход истории и сталкиваясь с последствиями своих вмешательств. Вместе с решительной Чха Су Хён, которая долгие годы ищет пропавшего наставника, герои пытаются не только раскрыть правду, но и спасти тех, кого ещё можно спасти.
Рейтинг Кинопоиска: 8.2
Туннель (сериал 2017)
В 1986 году детектив Пак Кван Хо ведёт расследование серии жестоких убийств. Во время погони за подозреваемым он проходит через туннель и неожиданно оказывается в 2016 году.
В новом времени он узнаёт, что преступник всё ещё на свободе, а цепочка убийств продолжается. Объединив усилия с молодым коллегой и специалистом по криминальной психологии, Пак Кван Хо решает довести до конца дело, начатое три десятилетия назад.
Рейтинг Кинопоиска: 8.2
Я не робот (сериал 2017 — 2018)
Главный герой, Ким Минкю, — молодой миллионер, страдающий редкой формой аллергии: любое прикосновение к человеку вызывает у него тяжёлую реакцию. Из-за этого он живёт в полной изоляции, пока не соглашается протестировать новейшего андроида — Аджи-3.
Однако из-за технической неисправности вместо робота к нему попадает девушка по имени Чо Джиа, внешне идентичная Аджи-3. Притворяясь машиной, она постепенно сближается с Минкю, и между ними возникает нечто большее, чем просто эксперимент.
Рейтинг Кинопоиска: 8.2
Я тебя слышу (сериал 2013)
Главный герой, Пак Су Ха, с детства обладает необычным даром — он может слышать мысли других людей. Этот дар становится его проклятием и одновременно ключом к раскрытию правды.
Спустя годы после трагического события из прошлого он встречает Чан Хэ Сон, которая когда-то сыграла важную роль в его жизни. Вместе с бывшим полицейским Ча Гван У они берутся за сложные дела, сталкиваясь с моральными дилеммами, опасностями и собственными чувствами.
Рейтинг Кинопоиска: 8.2
Время взывает к тебе (сериал 2023)
Год спустя после смерти возлюбленного девушка по имени Джун Хи неожиданно переносится в 1998 год и оказывается в теле старшеклассницы. Там она встречает парня, удивительно похожего на того, кого она потеряла.
Пытаясь понять, что происходит, Джун Хи оказывается втянута в цепочку событий, где прошлое и настоящее переплетаются, а судьба даёт шанс изменить ход истории.
Рейтинг Кинопоиска: 8.3
Дьявольский судья (сериал 2021)
В альтернативной Южной Корее, охваченной социальным хаосом и недоверием к власти, судебные процессы транслируются в прямом эфире, а публика становится присяжными.
В центре сюжета — загадочный и харизматичный судья Кан Ё Хан, который безжалостно карает преступников, обнажая коррупцию и лицемерие элиты. Но кто он на самом деле — борец за справедливость или манипулятор с собственными мотивами? Его методы вызывают восхищение и страх, а прошлое скрывает больше тайн, чем кажется.
Рейтинг Кинопоиска: 8.4
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Источник: www.kinopoisk.ru
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