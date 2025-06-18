Детектив Чи Хён Джу вместе с группой людей получает шанс изменить свою жизнь, вернувшись на год назад. Они принимают это загадочное предложение, надеясь исправить ошибки прошлого.

Но вскоре в новой реальности начинают происходить тревожные события: одни исчезают, другие погибают, и за чередой трагедий прослеживается пугающая логика. Теперь участникам эксперимента предстоит не только выжить, но и раскрыть, кто стоит за этим зловещим замыслом — и какой расплатой обернётся их попытка изменить судьбу.

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