Первый в мире смартфон с детектором скрытой проводки: представлен Hammer Construction 3 5G

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Смартфоны и телефоны

Польская компания mPTech представила защищенный смартфон Hammer Construction 3 5G. Аппарат вышел на рынок сразу в двух версиях — стандартной и старшей Thermal. Вторая отличается от первой не только наличием тепловизора, но и вдвое большим количеством памяти — 12/256 против 6/128 ГБ. Что касается тепловизора, то его характеристики не уточняются. Для сравнения, в прошлом поколении стоял модуль на 0,02 МП (160x120 точек).

Автор: Hammer Источник: hammerphones.com

Hammer Construction 3 стал первым в мире смартфоном с детектором скрытой проводки. Для этого телефон оснастили специальным датчиком, а в прошивку встроили отдельное приложение, которое оповещает владельца о найденной проводке. Кроме этого, смартфон оснастили лазерным дальномером и камерой «ночного видения» на 24 Мегапикселя.

Источник: hammerphones.com

Технически аппарат относится к среднему классу. В его основе лежит процессор Mediatek Dimensity 7100, что набирает около 800 тысяч очков AnTuTu. IPS-экран получил диагональ 6,58 дюйма, разрешение FullHD+, частоту обновления 120 Гц, защитное стекло Gorilla Glass 5 и режим работы в перчатках. Главная камера получила разрешение 50 МП и оптическую стабилизацию, модель сенсора не уточняется. Питается смартфон от батареи на 6500 мА*ч, поддерживается проводная зарядка на 30 Ватт и беспроводная на 15 Ватт. Из остальных функций заявлены Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC и eSIM.

Базовая версия Hammer Construction 3 оценена в 2099 злотых ($535 или 45 тысяч рублей), а старшая — в 3099 злотых ($790 или 66 тысяч рублей). Кроме этого, по 100 злотых придется доплатить за расцветку «Милитари».

Источник: Helpix

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Человек, влюблённый в технологии. Простым и понятным языком пишу о смартфонах, планшетах и прочих гаджетах.
По вопросам сотрудничества пишите на почту altmer1997@yandex.ru.
Мой Telegram-канал
Мой YouTube-канал
2efb
? 0 122 0
Автор Mobilkin Рейтинг +845.80
Блог Смартфоны и телефоны 830 11800 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Физики проверили трехмерность пространства на коллайдере: как слабость гравитации указывает на скрытые измерения прямо вокруг нас

Фундаментальная физика подошла к рубежу, за которым привычные представления о трехмерном пространстве требуют глубокого пересмотра. На протяжении десятилетий исследователи сталкиваются с тем, что...

Муравейник скрылся под снегом: что делают муравьи всю зиму

Летом лесной муравейник заметен издалека: по склонам бегают насекомые, кто-то тащит хвоинку, другие возвращаются с добычей. Зимой на том же месте остаётся неподвижный холмик под снегом. Ни...

Дома с плавающим адресом: как живут люди озера Титикака на искусственных островах

У обычных людей как заглянешь в документы там черным по белому написано, где живет или хотя бы где прописан. А вот у индейцев народа Уру прописка, как бы правильно выразиться…...

Над цветочными горшками появились мелкие чёрные мошки: кто поселился в грунте и почему ловушки решают только половину проблемы

Стоит полить комнатные растения, и над горшком вдруг поднимаются несколько крошечных чёрных насекомых. Они садятся на край кашпо, бегают по поверхности грунта, появляются возле окна и через...

Почему опавшие листья полезны для сада, но могут навредить газону

Осенью один и тот же садовый материал отправляют в мусорные мешки, раскладывают на грядках или оставляют под деревьями до весны. Листья, полезные под кустарником, могут навредить газону, а...