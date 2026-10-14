Польская компания mPTech представила защищенный смартфон Hammer Construction 3 5G. Аппарат вышел на рынок сразу в двух версиях — стандартной и старшей Thermal. Вторая отличается от первой не только наличием тепловизора, но и вдвое большим количеством памяти — 12/256 против 6/128 ГБ. Что касается тепловизора, то его характеристики не уточняются. Для сравнения, в прошлом поколении стоял модуль на 0,02 МП (160x120 точек).

Hammer Construction 3 стал первым в мире смартфоном с детектором скрытой проводки. Для этого телефон оснастили специальным датчиком, а в прошивку встроили отдельное приложение, которое оповещает владельца о найденной проводке. Кроме этого, смартфон оснастили лазерным дальномером и камерой «ночного видения» на 24 Мегапикселя.

Технически аппарат относится к среднему классу. В его основе лежит процессор Mediatek Dimensity 7100, что набирает около 800 тысяч очков AnTuTu. IPS-экран получил диагональ 6,58 дюйма, разрешение FullHD+, частоту обновления 120 Гц, защитное стекло Gorilla Glass 5 и режим работы в перчатках. Главная камера получила разрешение 50 МП и оптическую стабилизацию, модель сенсора не уточняется. Питается смартфон от батареи на 6500 мА*ч, поддерживается проводная зарядка на 30 Ватт и беспроводная на 15 Ватт. Из остальных функций заявлены Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC и eSIM.

Базовая версия Hammer Construction 3 оценена в 2099 злотых ($535 или 45 тысяч рублей), а старшая — в 3099 злотых ($790 или 66 тысяч рублей). Кроме этого, по 100 злотых придется доплатить за расцветку «Милитари».

Источник: Helpix