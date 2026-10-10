Два Айфона и все остальные: самые продаваемые смартфоны в начале октября в Китае

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| Новость | Смартфоны и телефоны

В Китае опубликовали статистику по продажам смартфонов за 40 неделю 2026 года (27 сентября — 4 октября). Она может наглядно отобразить актуальный кризис и его влияние на падение рынка. Лидером среди китайских покупателей ожидаемо оказался топовый iPhone 18 Pro Max, который с большим отрывом обгоняет своих конкурентом. На втором месте — компактный iPhone 18 Pro, что примерно вдвое отстает от «Про Макса».

Автор: Apple Источник: www.techjuice.pk

А вот на третьем месте не оказалось ни Айфона, ни Андроида: эту строчку занял смартфон Huawei Enjoy 90 Pro Max на HarmonyOS. Данная модель вышла на свет ещё нынешней весной, и в те времена она даже ненадолго стала лидером продаж. Как видно, полугодовалый аппарат всё ещё пользуется хорошим спросом. Четвёртую позицию занял прошлогодний iPhone 17: 18-ю модель нам придется ждать до следующей весны.

Huawei Enjoy 90 Pro Max
Huawei Enjoy 90 Pro Max
Автор: Huawei Источник: www.ferra.ru

Лишь на пятом месте можно увидеть смартфон на базе Android: им оказался Honor X80 Pro Max, который продаётся на глобальном рынке под именем Honor X9e Pro. Далее по списку идут «ультрабюджетник» Honor Play 60A, прошлогодний флагман iPhone 17 Pro, середняк Huawei Nova 16, недорогой Huawei Enjoy 90 Plus и Vivo Y600 Pro с батареей на 10200 мА*ч.

Новый флагман не из мира Apple можно увидеть лишь на двенадцатой строчке — это Honor Magic 9 Pro Max. Huawei Mate 90 Pro Max расположился на 14-й строке (причём для этого пришлось посчитать продажи Pro Max вместе с продажами версии Collectors Edition), а OPPO Find X10, Xiaomi 18 Pro Max и Vivo X500 и вовсе заняли всего лишь 36, 38 и 39 позиции.

Источник: MT

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