DIY ради настоящего Hi-Fi
От автора: «Если из десяти открывших статью, один дочитает до конца — хорошо. Если из десяти прочитавших, один пройдет путь до конца – значит я не впустую потратил свое время»
«Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни»
— Конфуций
Кто из нас в детстве не любил мастерить? Да что угодно! Лук со стрелами или меч играть в «Робин Гуда», после просмотра одноименного фильма, пистолет или автомат играть в войнушку… Взрослея, каждый находит себе другие занятия. Жаль, что не все они одинаково полезны… Можно как согласиться, так и поспорить с утверждением Конфуция, превратив хобби в работу. Хорошо, когда ты признан и за тем, что ты делаешь выстраивается неиссякаемая очередь. Тогда можно назначать завышенную цену и работать только тогда, когда хочется, например, по велению вдохновения. Чаще же наоборот, хобби, превращаясь в работу, становится рутиной, лямкой, которую нужно продолжать тянуть хоть она уже и не в радость… Поэтому остановимся на хобби уровня: «захотел и сделал». По-английски DIY (Do It Yourself) — «сделай это сам». DIY — довольно распространенное за рубежом занятие – мастерить поделки в свое удовольствие. В России же, которой еще предстоит, надеюсь, время капитализма с человеческим лицом, наметилась обратная тенденция. Если в советское время было множество кружков для изготовления всевозможных поделок, то в нынешней России главным приоритетом, к сожалению, являются деньги. Самый распространенный вопрос, когда показываешь кому-либо из знакомых то, что сделал:
Признаюсь, сам в начале пришел в радиохобби из желания сэкономить, точнее сделать, то что стоит много задешево. С этого все и началось. Вспомнив закон Ома из школы и купив паяльник, начал делать усилитель, который по заявлению его разработчика с форума радиолюбителей «звучит, как заводской за 1000 долларов…» Много позже, желая еще больше сэкономить, стал делать DAC, самый дешевый из которых до появления китайских «брендов» стоил еще в несколько раз дороже, хотя тут уже присутствовал и азарт, а смогу ли я сделать то, что делают настоящие специалисты в радиоэлектронике. Постепенно вникая в суть, читая специализированную литературу и делая именно так, как правильно, а не так, как сделали бы из стремления сэкономить, свыкаешься с мыслью, что или можно топтаться на уровне дешевых поделок или делать что-то действительно стоящее, вкладывая уже порой немаленькие средства…
Поэтому сразу скажу, кто хочет выгоды по сравнению с «Али» или особых прибылей, можно закрывать статью и открыть Алиэкспресс (хотя и тут, если купить набор для сборки, а не законченную вещь, статья может пригодится). Всем же, кто хочет сделать что-то хорошее и стоящее своими руками, посвящается.
В этой статье постараюсь подробно описать, как сделать хороший усилитель, не сильно вдаваясь в технические подробности, но акцентируя внимание на нужных для первого раза простых мелочах и тонкостях.
«Семь раз отмерь, один отрежь» — народная мудрость.
Итак, кто в первый раз взял в руки паяльник и решил себе сделать «усилитель для компьютера» или усилитель для пассивной стереосистемы (например, акустика досталась от знакомого), или в активной «внутри что-то сломалось и там ничего не понять – проще выкинуть», я рекомендую обратить внимание на усилитель на микросхемах Lm3886 или TDA7293/94. Усилители на них просты в изготовлении и не нуждаются в настройке. Если все правильно спаять и подключить, сразу можно слушать музыку. И не просто слушать, а слушать с помощью действительно качественного усиления. На них сейчас и остановлюсь, основной же будет все же усилитель более продвинутого уровня на транзисторах.
Сразу нужно разобраться с необходимым инструментом. Если вы не уверены, что данное хобби Вас захватит, можете купить самый недорогой паяльник 60Ватт на первое время. 60Ватт, а не, к примеру, 30Ватт — просто потому, что лудить провод сечением больше 1,5мм2 мощным значительно легче, как и припаивать детали к большим по площади полигонам меди. Купите катушку припоя, намотанную проволокой, содержащей внутри себя канал с канифолью, с сечением провода до 1мм (чем тоньше, тем легче паять мелкие детали) и купите сразу простой мультиметр. Это в любом случае пригодится Вам в быту и даже вот с таким набором я сделал первый усилитель на Lm3886, который действительно звучал достаточно хорошо (значительно лучше, чем использовавшийся тогда у меня ресивер Yamaha RX363).
Теперь, когда определились с необходимым инструментом, можно определиться со схемой и платой. Я указал сразу две микросхемы, потому что они превосходят остальные по совокупности параметров. Почему две? Какую выбрать – тут решает Ваш музыкальный вкус. Кому важен чуть более четкий, динамичный и мощный (панчевый) бас и готов в ущерб получить слегка упрощенные высокие частоты, следует выбрать TDA7293, а кто любит кристальный звон тарелочек, колокольчиков и прочий Джаз, однозначно нужно смотреть в сторону Lm3886. Да, сразу скажу, что бас микросхемы lm3886 проигрывает второй микросхеме не всегда, зависит от размера мидвуфера (динамика, что будет воспроизводить средние и низкие частоты) и импеданса акустических систем (чем больше диаметр басовика и ниже его сопротивление, тем сильнее это заметно).
Рассмотрим упрощенную схему на TDA.
На ней видим, что микросхема включена в инвертирующем режиме (используется вход отрицательной полярности). Главный плюс в том, что в этом случае не нужно в обратной связи использовать электролитический конденсатор, который довольно сильно портит звук привнося свои искажения в сигнал. Также в инвертирующем режиме улучшается подавление синфазных шумов (помех). Платой за использование инвертированного режима является использование дополнительного операционного усилителя (ОУ) в качестве буфера. Коэффициент усиления TDA близок к рекомендованному в datasheet – 20 (вычисляется как R9+R10/R5). Коэффициент усиления операционного усилителя, используемого в качестве буфера равен 3 (R3/R4+1). Питание на этой упрощенной схеме не нарисовано, но сразу скажу, что здесь оно должно быть двухполярным со средней точкой, например, +25В 0 -25В. Приоритет двухполярного питания тоже в отсутствии электролитического конденсатора и уже на выходе, что еще сильнее слышно. Питание операционного усилителя стабилизированное с помощью стабилитронов также двухполярное +12В 0 -12В.
После того, как разобрались со схемой, можно сделать разводку платы в программах типа SprintLayot, DipTrace и тому подобных, а можно воспользоваться моей, сразу сделав заказ на 5 штук за пару баксов. Заказать платы TDA7293 можно по ссылке.
Моя плата была разведена с учетом моих знаний и умений и под мои потребности. По возможности минимизирована длина дорожек, силовые цепи сделаны полигональными, под землю отведен отдельный слой. Силовая земля отделена от слаботочной. Собрана неоднократно и прослушана мной и знакомыми. Плата разведена так, что предполагает возможность использования как выводных деталей (впаиваемых в отверстия), так и СМД (поверхностного монтажа). В случае, если видите оба варианта, знайте, что припаивать нужно только один. По выводным резисторам я предпочитаю марку RN55 от Vishay, по SMD рекомендую MELF от Vishay или любую фирменную (не с «Али») тонкопленку. Но для первого раза можно впаять и то, что купил в ближайшем магазине или Али, главное не напутать с номиналами и проверять мультиметром деталь перед пайкой на брак. По конденсаторам небольшой емкости (10pF и 220pF) рекомендую использовать полипропиленовые MKP. Конденсаторы, шунтирующие питание операционного усилителя можно поставить и лавсановую пленку, и НП0 керамику, но в идеале также MKP полипропилен. Электролитические конденсаторы питания операционного усилителя можно использовать 16В. и выше, подходящих габаритов с емкостью не менее 100мкФ. Остальные конденсаторы ставятся в зависимости от применяемого трансформатора на 35В или 50В. Хочу заметить, что максимальное напряжение питания микросхемы TDA не стоит делать выше 40В., особой мощности выжать не получится, а проблемы, попадись акустика с низким импедансом, появятся на мощностях близких к максимальным. Электролитические конденсаторы питания, что рядом с TDA должны быть с минимальным ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). Большие «банки» питания лучше ставить ёмкостью не менее 6800мкФ. Я обычно ставлю по 10000мкФ. Так у Вас получится как минимум вдвое больше емкость, чем обычно ставят в усилители/ресиверы до 500 долларов. По электролитам я отдаю предпочтение Panasonic серии FC, но можно применять и другие (Samhwa, Nichicon, Nippon-Chemicon, Jamicon и т.п.). Диоды в мост предпочтительнее ставить Шоттки или UltaFast на напряжение от 100В. с током 3-5A. В этом месте тоже предусмотрен вариант установки как выводных диодов, так и поверхностного монтажа (СМД). Кстати, при выборе деталей поверхностного монтажа, которые немного более предпочтительны для снижения индуктивности, возникающей из-за переходных отверстий, Вам просто необходим будет пинцет для удержания этих мелких деталей. Мне больше нравятся пинцеты с изогнутым наконечником примерно под 135 градусов.
После того, как сделаете на столе несколько прожогов, может понадобится термостойкий силиконовый коврик для пайки, но можно попытаться быть аккуратным и справляться без него хотя бы первое время. Собственно, в сборке можете ориентироваться в сборке на фото моего варианта. И задавать вопросы в случае, если такие возникнут.
Далее вариант для тех, кто решил выбрать микросхему LM3886, упрощенная схема ниже
На схеме видим, что микросхема также включена в инвертирующем режиме (используется вход отрицательной полярности) по той же самой причине. Коэффициент усиления Lm3886 – 12,34 (вычисляется как R6/R5). Выбран минимально возможным без дополнительной коррекции, так как многими замечено, что чем меньше коэффициент усиления данной микросхемы, тем лучше она звучит. Коэффициент усиления операционного усилителя, используемого в качестве буфера равен 3 (R3/R4+1). Питание на этой упрощенной схеме не нарисовано, но сразу скажу, что здесь оно должно быть также двухполярным со средней точкой, например, как на схеме, +30В 0 -30В. Питание операционного усилителя стабилизированное с помощью стабилитронов также двухполярное +12В 0 -12В.
Рекомендации по подбору деталей будут теми же, что и на TDA. Операционный усилители (ОУ) использовать в качестве буфера лучше AD825, OPA1611, LME49710, AD845, и им подобные (можно и древний, поэтому очень распространенный NE5534) в форм-факторе DIP-8 (или SOIC через переходник).
Предпочтительны ОУ с JFET-входом, но можно устанавливать и другие, по своему предпочтению, ориентируясь на то, чтобы постоянное напряжение на выходе усилителя было в пределах допустимого (для себя считаю допустимым до 65мВ).
Заказать платы Lm3886 можно по ссылке.
Вот тоже фото плат в сборе для наглядности
Когда Вы все собрали (спаяли) и отмыли платы от канифоли, предстоит первый запуск…
Кстати, о необходимости промывания плат. Делать это нужно обязательно, хоть большинство канифоли, использующейся в канале олова и не является токопроводящей, она имеет свойство впитывать и накапливать влагу, что ведет к всевозможным окислениям с течением времени. И если даже это не приведет к замыканию, будьте уверены, дополнительные искажения сигнала точно появятся. Это проверено и подтверждено измерениями, хотя зачастую и не слышно на слух. Для промывки я использую зубную щетку, ватные палочки и спирт из аптеки (можно использовать изопропиловый или медицинский).
Мощную микросхему усилителя, обязательно необходимо крепить к охлаждающему радиатору. ВНИМАНИЕ! Микросхемы могут быть с изолированным корпусом (на фото LM3886) и не изолированным (металлическая на фото TDA7293). В первом случае достаточно просто прижать микросхему к радиатору, предварительно смазав ее контактирующую с радиатором сторону термопастой, а во втором нужно расположить между ними изолирующую прокладку (слюда, керамика, и т.п.), также смазав изолирующую прокладку с обеих сторон термопастой. После чего с помощью мультиметра убедиться, что радиатор точно изолирован от металлической подложки микросхемы.
Трансформатор подбирается из учета, что выпрямленное напряжение будет примерно в 1,4 раза больше переменного, что показывает мультиметр сразу на выводах трансформатора. Также нужно учитывать возможные перепады (утро/вечер) в сети 220Вольт, если такие у Вас присутствуют. Нужно иметь в виду, что напряжение, указанное на конденсаторах, является максимально допустимым. Нельзя его превышать и желательно иметь запас между напряжением выдаваемым диодным мостом и максимальным напряжением конденсатора 5-10 Вольт.
«Если есть сомнение, ответ очевиден.» — Еврейская поговорка.
Первое включение всегда лучше делать, включив в цепь 220в. последовательно лампочку. Хочу заострить внимание: именно последовательно, тогда она будет гореть только в случае, если есть на плате короткое замыкание (тем самым спасая от перегорания ту часть, где есть КЗ), а не всегда, как если бы подсоединить ее параллельно. То есть лампочка должна быть между трансформатором и розеткой, своего рода предохранителем. Вот как на картинке ниже.
Громкоговоритель (динамик) вначале лучше не подключать, а после включения в сеть розетки, когда лампочка вспыхнет от зарядки конденсаторов и погаснет, нужно будет измерить значение постоянного напряжения на выходе, предварительно замкнув перемычкой разъем входного сигнала. С замкнутым входом значение постоянного напряжения не должно быть больше нескольких десятков милливольт. Если напряжение больше 1Вольта – можно начинать волноваться, что же Вы сделали не так. Если оно в районе пары вольт, причиной может быть, как неудачный (не подходящий для работы в этом месте) операционный усилитель в буфере, так и какой-нибудь не отмытый флюс. Если больше – хуже. Значит где-то что-то напутали (что наиболее вероятно) или попалась неисправная деталь. В этом случае все внимательно нужно перепроверить, возможно даже выпаивая детали из платы.
Если же первый запуск прошел удачно, можно на вход подать сигнал и на выходе, подключив тестовый динамик, услышать звук. Далее расположив и закрепив все, например, на фанерке, можно подключить к акустической системе и послушать результат.
Если результат Вас устраивает, можно приступать к размещению этого комплекта в корпусе, выбрав его на Ваш вкус, исходя из финансовых возможностей. От такого простого недорогого:
До таких, более дорогих вариантов:
Идеальным (или очень близким к идеальному) расположением частей усилителя в корпусе я считаю таким:
Здесь все расположено так, чтобы можно было использовать максимально короткие провода входного сигнала, ведь на него проще всего «наловить» наводки. Трансформатор, который тоже является источником помех, расположен в удалении как от плат, так и от цепей входного сигнала. Силовые провода тщательно свиты и тоже располагаются в удалении от сигнальных. Более того, трансформатор отделен дополнительной «стеной защиты» от плат в виде радиаторов. Надеюсь, после краткого объяснения, основной принцип стал понятен. Здесь на фото мы видим один трансформатор, но с раздельными обмотками для каждого канала усилителя, что практически то же самое, что и два отдельных трансформатора, а сточки зрения излучаемых помех даже лучше. Но не стоит этот вариант путать с трансформатором, обмотки которого просто разделены (запараллелены) на два канала. Хотя так тоже делают в большинстве промышленных аппаратов исходя из экономии, так больше шансов получить «земляную петлю» и неприятный эффект в виде фона, порой даже явно слышимого из динамиков акустических систем параллельно с сигналом. И тут уже будет нужно стараться располагать провода и детали так, чтобы этот эффект максимально минимизировать. Сразу скажу, что с моими платами мне это удавалось всегда. В конечном устройстве необходимо помнить о необходимости установки предохранителя, а также рекомендуется устанавливать EMI-фильтр, защищающий от помех в сети 220В, создаваемых приборами с импульсными блоками питания.
В заключении хочу сказать, что с удовольствием отвечу на любой вопрос и постараюсь помочь советом, если Вы решитесь изготовить себе аналогичное устройство. В итоге, Вы получите отлично звучащий Hi-Fi усилитель, а я буду считать свою миссию выполненной. А также в зависимости от количества прочитавших и активности, решу, нужна ли статья о сборке и настройке усилителя следующей ступени на транзисторах.
PS: И специально для тех, кто считает, что тема не полностью раскрыта, размещаю фото этой прекрасной во всех отношениях девушки – коллеги по хобби, как мотиватор.
59 комментариев
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IMD = 0,004%
Так нормально?
Я, например, считаю, что наоборот.
Ответ locki на комментарий
:-) Даже спорить не буду — я практически отошёл от аналога — сейчас играет USB-I2S -> ADAU1701 -> SSM3582(в этой связке до самых колонок нет аналога :-) ) и TDA7293 от АудиоКилера на саб. как показала практика 90% звука зависят от акустики а DSP (ADAU1701) позволяет нормально свести динамики, избавится от комнатных стояков и некоторых косяков колонок.
Ответ locki на комментарий
Не соглашусь. Это прекрасно собирается из готовых плат. SSM3582 — плата продаётся на али, ADAU1701 — тоже какие-то платы на али есть, или же в качестве DSP можно взять, к примеру, miniSHARC с понятным софтом под винду (хотя вряд ли SigmaStudio для ADAU1701 существенно сложнее, она тоже для чайников позиционируется) и даже интеграцией с REW. А однополосное усиление на микросхемах — это могло быть интересно лет 20 назад, сейчас это несерьёзный уровень.
После спора с таким упорным человеком, как murka, спорить с остальными вообще желания и сил нету. Да и не для этого статья была...
Поэтому, как говорится: jedem das Seine
Как можно так писать статьи?
Не зря автор сомневается в этом.
Следующее предложение:
Где видим, зачем видим, что мы вообще делаем?
А зачем его вообще использовать? Он просто понижает коэффициент усиления на басах вплоть до единицы на постоянном токе, и всё. Необходимости в этом конденсаторе нет, это опциональный компонент. Собсно, в документации на TI LM3886 это прямым текстом написано. Если его выкинуть, то потребность в буфере исчезает, и всё сильно упрощается.
Да никто в принципе такую микросхему не будет использовать с конденсатором на выходе, это дикость.
Это так себе идея, керамику в таких случаях не случайно рекомендуют. И я не понял по вашей плате — а где геометрически расположены эти конденсаторы? Я что-то их не наблюдаю возле 7 и 8 ног TDA7293, где они должны быть. Впрочем, к плате LM3886 то же самое замечание. По-моему, тут ошибка.
Почему 100 мкФ? В документации на ST TDA7293 написано 1000 мкФ.
Опыт подтверждает, что перед самой LM3886 достаточно хороших электролитов с низким ESR
Ответ locki на комментарий
Ну так внутри TDA тоже есть буфер, и на референсной схеме как раз к нему маленький конденсатор и подключен. Речь ведь про TDA шла в первую очередь, и вопрос про ёмкость электролита тоже остаётся. Впрочем, к LM3886 это относится ровно в той же мере — там в документации написано про 470 мкФ. Какой смысл экономить ёмкость в конструкции с претензией на аудиофилию?
И почему опыт помешал выкинуть тот электролит в цепи обратной связи, навернув в результате кучу ненужных и явно не улучшающих звук деталей? Как этот опыт был получен — как именно вы определили, что усилитель не самовозбуждается, это же не обязательно на звуковых частотах происходит? И где гарантия, что самовозбуждение или потеря стабильности на ВЧ не возникнет в другой конструкции? Документацию не дураки писали, и для обоих усилителей маленькие конденсаторы рекомендованы, а экономия на дешёвой керамике, которая тут абсолютно адекватна, не имеет никакого практического смысла — разве что в условиях супержёсткой экономии, которая тут явно ни к чему.
Ответ murka на комментарий
Где написано, что больше 100 нельзя ставить?
Имелось в виду, наоборот, что при установке менее 100 бас теряет в качестве…
Ответ murka на комментарий
Так в итоге и выкинул же, запустив в инвертирующем режиме мощную микросхему.
Ответ murka на комментарий
Вы платы рассмотрели нормально? Я уже не понимаю, о чем Вы… Кто хочет, ставит керамику ставит, кто не хочет, ставит пленку. Не полнял в чем Вы увидели проблему.
Ответ locki на комментарий
Почему не написано, что ставить надо не менее 470 и 1000, как по документации? К чему эта ваша отсебятина? У вас посадочные места на платах под конденсаторы каких габаритов? Можно ли в них поставить правильные номиналы?
Ответ locki на комментарий
Ну так я не вижу внятной аргументации в пользу такого решения. По-моему, налицо совершенно ненужное усложнение с дополнительным операционником, который звук точно не улучшит. Подавление синфазных помех внутри металлического корпуса — это несерьёзно, а вот ухудшение звука в результате — запросто.
Ответ locki на комментарий
Для начала, вы их не показали нормально — есть фотографии, где не все детали впаяны, и разрешение никакое. Где керамика возле выводов 7 и 8 TDA, как положено по документации? Опять же, экономия тут абсолютно неуместна, это не то что экономия на спичках, это просто ошибка. Другая ошибка — MKP в параллель с электролитом у буфера, но раз буфера не должно быть изначально, то это уже мелочь.
Ответ locki на комментарий
Так вы вообще ничего не поставили.
— потому что там про конденсаторы операционного усилителя, установленного в качестве буфера, а не про ТДА или ЛМ!
2. У вас посадочные места на платах под конденсаторы каких габаритов?
— под позволяющие установить 1000мкф у ТДА/ЛМ и до 2200 у оу буфера.
3. налицо совершенно ненужное усложнение с дополнительным операционником, который звук точно не улучшит.
— это по Вашему. Но если исключить конденсатор в отрицательной обратной связи обычного включения и на вход подать сигнал с небольшой постоянкой, на выходе получим огромную постоянку. Ну и ТДА и ЛМ в инвертированном включении лучше звучат по мнению многих. И кстати, искажения оу буфера на порядок меньше искажений самой ТДА или ЛМ, так что хуже от этого быть не должно...
4. вы их не показали нормально
— если пройти по ссылке, где написано «Заказать платы Lm3886 можно по ссылке», их можно рассмотреть детально.
5. Где керамика возле выводов 7 и 8 TDA, как положено по документации?
-Документация писалась, когда хорошие конденсаторы были трудно доставаемы. Наверное шокирую: не нужны они там! От них только дополнительные резонансные шумы. Что можно увидеть при измерениях.
6. Другая ошибка — MKP в параллель с электролитом у буфера
— расскажите, отчего так считаете?
Ответ locki на комментарий
Ахаха, не менее 100 мкФ для операционного усилителя, работающего на низкий ток?! Я думал, тут опечатка какая-то, но оказался очередной ляп :D.
Ответ locki на комментарий
Алё, гараж! Какая постоянка, у вас же конденсатор C2 на входе :D!
Ответ locki на комментарий
Оставим это мнение на совести многих :D.
Ответ locki на комментарий
По ссылке я, естественно, проходил, там разрешение ещё ниже.
Ответ locki на комментарий
Посмеялся :DDD.
Ответ locki на комментарий
Ну так нечего MKP туда ставить.
Ответ locki на комментарий
Как это отчего? Вы же сами написали — резонанс возникает. Вернее, тут, скорее, антирезонанс.
Ответ murka на комментарий
А вы попробуйте поставить меньше и больше и послушайте разницу, а не услышите… ну значит Вам в жизни повезло.
Ответ murka на комментарий
Не стал уточнять (для новичка это даже вредно), но вам открою тайну: я его не ставлю!
Ответ murka на комментарий
Вот тогда :
не могу ссылку нормально вставить-((
https://yadi.sk/i/yqvh_O8UIxkr-g
https://yadi.sk/i/ytov9ZJbDEABGg
Ответ murka на комментарий
Ну, хоть чем-то оказался полезен-)
Ответ murka на комментарий
Одно дело питание буфера, другое самого ТДА/ЛМ, если интересно на форуме
Vegalab.ru есть тема «Улучшение линейности lm3886», а также тема по усилителю ZD-50, если интересно, почитайте сами.
Ответ locki на комментарий
Да нет никакой разницы — тут роль играет только мелкий конденсатор. У вас просто самовнушение.
Ответ locki на комментарий
Вам я тоже открою тайну: у меня постоянка почему-то нигде на входах не появляется :D.
Ответ locki на комментарий
Это пустые слова. Если вы не можете объяснить — значит, не понимаете сами.
Но понял, что вторую часть писать не стоит.
Ответ mighty3d на комментарий
Можно еще было и про снабберы добавить, но перегружать статью для начинающих не хотелось.
Дело в том, что канифоль в чистом виде уже никто не использует, особенно внутри олова.
Как правило, там канифоль содержащий флюс, отсюда такая проблема.
Нужно учесть только одно обстоятельство: в качестве флюса используется не сухая канифоль, а ее спиртовые растворы. И в этом состоянии она химически активна. Ее главный компонент — абиетиновая кислота — в спиртовом растворе способен растворять окислы металлов с образованием комплексных соединений. Каждый может легко убедиться в том, что спиртовая композиция канифоли достаточно долго удерживает спирт, за счет этого она долго не твердеет. В этом состоянии в ней активируются реакции растворения металлов, и тем самым создаются ионогенные компоненты проводимости.
В состоянии проводимости спиртовая композиция канифоли выполняет роль гелеподобного электролита, в котором работа микрогальванических пар олово–медь приводит к коррозии меди опять-таки с образованием продуктов проводимости.
За счет содержания спирта композиция канифоли в условиях даже умеренного увлажнения приобретает способность к гидролизу. Продукты гидролиза тоже создают проводимость. Многие видели последствия гидролиза канифоли в виде визуально различимого белесого налета на поверхности плохо отмытого монтажного узла.
Ответ Stils на комментарий
Потому что проще купить. Lm1875 тоже очень хороши по звуку, но меньше мощность и сняты же давно.
Везде одни подделки, перемаркеровки с тда2030 в лучшем случае, а то и UTC2030.
Вопрос только такой вертится — на какую примерно сумму сейчас выходят все эти детали? Хоть порядок цен в общей сумме?
И ещё раз благодарю за статью, добавил в избранное, чтобы не потерять.
Ответ Camouflage на комментарий
Если без корпуса одни детали, то в тыс 4-5 выйдет, в зависимости от производителя.
корпус на ебее от 2тыс до… хм ну дороже 5-ти не вижу смысла для данного усилителя .-)
Так что, как писали выше, если нет желания превращать в хобби, а нужен просто результат (чтобы громко играло), проще купить БУ на авито или еще где.
Ответ Stils на комментарий
Да, с покупкой БУ только одна может быть ОСНОВНАЯ проблема — время не щадит электролиты и оборотные регуляторы. у одних ухудшаются характеристики, вторые изнашиваются и начинают шуршать/трещать. Но если руки растут из нужного места и изучить внутренности аппарата заблаговременно на сложность замены, можно получить отличный аппарат. Как вариант из совсем недорогих, но стоящих Kenwood KA-5010 мне в свое время очень понравился звучанием.
Новичку надо идти на сайт Аудиокиллера и брать оттуда и схемы и, обязательно, описание. Которое вдумчиво читать. Там очень доступно на пальцах и с аргументмами без загибонов вида «значительно лучше, чем использовавшийся тогда у меня ресивер».
Нисколько не хочу занизить пользы от чтения сайта Аудиокиллера, но данную статью нужно расценивать, например, как «Введение» что-ли, если сравнивать с книгой. Ну или даже просто как рекламу данного хобби.
Если по Вашему это не удалось, что ж, значит что-то не так.
И очень хотелось бы узнать, где и в чем допущены были по Вашему основные ошибки.
КУ = 60? Это к какому источнику подключать?
Что в первой схеме делает резистор R8? Почему у него такой номинал?
Подавление синфазной помехи? Realy?
Отделение сигнальной земли в дуал-моно? Попробуй объяснить. Ну там полную схему нарисовать...
Это по схемотехнике. По элементной базе просто дремучая мифизация.
Рекламировать хобби можно и нужно, но зачем при этом заливать в головы неофитам мусор? Они и сами с этим отлично справляются.
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