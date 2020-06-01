DIY ради настоящего Hi-Fi

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| Своими руками

От автора:  «Если из десяти открывших статью, один дочитает до конца — хорошо. Если из десяти прочитавших, один пройдет путь до конца – значит я не впустую потратил свое время»

«Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни»

— Конфуций

           Кто из нас в детстве не любил мастерить? Да что угодно! Лук со стрелами или меч играть в «Робин Гуда», после просмотра одноименного фильма, пистолет или автомат играть в войнушку… Взрослея, каждый находит себе другие занятия. Жаль, что не все они одинаково полезны… Можно как согласиться, так и поспорить с утверждением Конфуция, превратив хобби в работу. Хорошо, когда ты признан и за тем, что ты делаешь выстраивается неиссякаемая очередь. Тогда можно назначать завышенную цену и работать только тогда, когда хочется, например, по велению вдохновения. Чаще же наоборот, хобби, превращаясь в работу, становится рутиной, лямкой, которую нужно продолжать тянуть хоть она уже и не в радость… Поэтому остановимся на хобби уровня: «захотел и сделал». По-английски DIY (Do It Yourself) — «сделай это сам». DIY — довольно распространенное за рубежом занятие – мастерить поделки в свое удовольствие. В России же, которой еще предстоит, надеюсь, время капитализма с человеческим лицом, наметилась обратная тенденция. Если в советское время было множество кружков для изготовления всевозможных поделок, то в нынешней России главным приоритетом, к сожалению, являются деньги. Самый распространенный вопрос, когда показываешь кому-либо из знакомых то, что сделал: 

 

 

Признаюсь, сам в начале пришел в радиохобби из желания сэкономить, точнее сделать, то что стоит много задешево. С этого все и началось. Вспомнив закон Ома из школы и купив паяльник, начал делать усилитель, который по заявлению его разработчика с форума радиолюбителей «звучит, как заводской за 1000 долларов…» Много позже, желая еще больше сэкономить, стал делать DAC, самый дешевый из которых до появления китайских «брендов» стоил еще в несколько раз дороже, хотя тут уже присутствовал и азарт, а смогу ли я сделать то, что делают настоящие специалисты в радиоэлектронике. Постепенно вникая в суть, читая специализированную литературу и делая именно так, как правильно, а не так, как сделали бы из стремления сэкономить, свыкаешься с мыслью, что или можно топтаться на уровне дешевых поделок или делать что-то действительно стоящее, вкладывая уже порой немаленькие средства…

            Поэтому сразу скажу, кто хочет выгоды по сравнению с «Али» или особых прибылей, можно закрывать статью и открыть Алиэкспресс (хотя и тут, если купить набор для сборки, а не законченную вещь, статья может пригодится). Всем же, кто хочет сделать что-то хорошее и стоящее своими руками, посвящается.

            В этой статье постараюсь подробно описать, как сделать хороший усилитель, не сильно вдаваясь в технические подробности, но акцентируя внимание на нужных для первого раза простых мелочах и тонкостях.

«Семь раз отмерь, один отрежь» — народная мудрость.

            Итак, кто в первый раз взял в руки паяльник и решил себе сделать «усилитель для компьютера» или усилитель для пассивной стереосистемы (например, акустика досталась от знакомого), или в активной «внутри что-то сломалось и там ничего не понять – проще выкинуть», я рекомендую обратить внимание на усилитель на микросхемах Lm3886 или TDA7293/94. Усилители на них просты в изготовлении и не нуждаются в настройке. Если все правильно спаять и подключить, сразу можно слушать музыку. И не просто слушать, а слушать с помощью действительно качественного усиления. На них сейчас и остановлюсь, основной же будет все же усилитель более продвинутого уровня на транзисторах.

           Сразу нужно разобраться с необходимым инструментом. Если вы не уверены, что данное хобби Вас захватит, можете купить самый недорогой паяльник 60Ватт на первое время. 60Ватт,  а не, к примеру, 30Ватт — просто потому, что лудить провод сечением больше 1,5мм2 мощным значительно легче, как и припаивать детали к большим по площади полигонам меди. Купите катушку припоя, намотанную проволокой, содержащей внутри себя канал с канифолью, с сечением провода до 1мм (чем тоньше, тем легче паять мелкие детали) и купите сразу простой мультиметр. Это в любом случае пригодится Вам в быту и даже вот с таким набором я сделал первый усилитель на Lm3886, который действительно звучал достаточно хорошо (значительно лучше, чем использовавшийся тогда у меня ресивер Yamaha RX363).  

          Теперь, когда определились с необходимым инструментом, можно определиться со схемой и платой. Я указал сразу две микросхемы, потому что они превосходят остальные по совокупности параметров. Почему две? Какую выбрать – тут решает Ваш музыкальный вкус. Кому важен чуть более четкий, динамичный и мощный (панчевый) бас и готов в ущерб получить слегка упрощенные высокие частоты, следует выбрать TDA7293, а кто любит кристальный звон тарелочек, колокольчиков и прочий Джаз, однозначно нужно смотреть в сторону Lm3886. Да, сразу скажу, что бас микросхемы lm3886 проигрывает второй микросхеме не всегда, зависит от размера мидвуфера (динамика, что будет воспроизводить средние и низкие частоты) и импеданса акустических систем (чем больше диаметр басовика и ниже его сопротивление, тем сильнее это заметно).

Рассмотрим упрощенную схему на TDA.

На ней видим, что микросхема включена в инвертирующем режиме (используется вход отрицательной полярности). Главный плюс в том, что в этом случае не нужно в обратной связи использовать электролитический конденсатор, который довольно сильно портит звук привнося свои искажения в сигнал. Также в инвертирующем режиме улучшается подавление синфазных шумов (помех). Платой за использование инвертированного режима является использование дополнительного операционного усилителя (ОУ) в качестве буфера. Коэффициент усиления TDA близок к рекомендованному в datasheet – 20 (вычисляется как R9+R10/R5). Коэффициент усиления операционного усилителя, используемого в качестве буфера равен 3 (R3/R4+1). Питание на этой упрощенной схеме не нарисовано, но сразу скажу, что здесь оно должно быть двухполярным со средней точкой, например, +25В  0 -25В. Приоритет двухполярного питания тоже в отсутствии электролитического конденсатора и уже на выходе, что еще сильнее слышно. Питание операционного усилителя стабилизированное с помощью стабилитронов также двухполярное +12В  0  -12В.

После того, как разобрались со схемой, можно сделать разводку платы в программах типа SprintLayot, DipTrace и тому подобных, а можно воспользоваться моей, сразу сделав заказ на 5 штук за пару баксов. Заказать платы TDA7293 можно по ссылке.

Моя плата была разведена с учетом моих знаний и умений и под мои потребности. По возможности минимизирована длина дорожек, силовые цепи сделаны полигональными, под землю отведен отдельный слой. Силовая земля отделена от слаботочной. Собрана неоднократно и прослушана мной и знакомыми. Плата разведена так, что предполагает возможность использования как выводных деталей (впаиваемых в отверстия), так и СМД (поверхностного монтажа). В случае, если видите оба варианта, знайте, что припаивать нужно только один. По выводным резисторам я предпочитаю марку RN55 от Vishay, по SMD рекомендую MELF от Vishay или любую фирменную (не с «Али») тонкопленку. Но для первого раза можно впаять и то, что купил в ближайшем магазине или Али, главное не напутать с номиналами и проверять мультиметром деталь перед пайкой на брак. По конденсаторам небольшой емкости (10pF и 220pF) рекомендую использовать полипропиленовые MKP. Конденсаторы, шунтирующие питание операционного усилителя можно поставить и лавсановую пленку, и НП0 керамику, но в идеале также MKP полипропилен. Электролитические конденсаторы питания операционного усилителя можно использовать 16В. и выше, подходящих габаритов с емкостью не менее 100мкФ. Остальные конденсаторы ставятся в зависимости от применяемого трансформатора на 35В или 50В. Хочу заметить, что максимальное напряжение питания микросхемы TDA не стоит делать выше 40В., особой мощности выжать не получится, а проблемы, попадись акустика с низким импедансом, появятся на мощностях близких к максимальным. Электролитические конденсаторы питания, что рядом с TDA должны быть с минимальным ESR (эквивалентное последовательное сопротивление). Большие «банки» питания лучше ставить ёмкостью не менее 6800мкФ. Я обычно ставлю по 10000мкФ. Так у Вас получится как минимум вдвое больше емкость, чем обычно ставят в усилители/ресиверы до 500 долларов. По электролитам я отдаю предпочтение Panasonic серии FC, но можно применять и другие (Samhwa, Nichicon, Nippon-Chemicon, Jamicon и т.п.).  Диоды в мост предпочтительнее ставить Шоттки или UltaFast на напряжение от 100В. с током 3-5A. В этом месте тоже предусмотрен вариант установки как выводных диодов, так и поверхностного монтажа (СМД). Кстати, при выборе деталей поверхностного монтажа, которые немного более предпочтительны для снижения индуктивности, возникающей из-за переходных отверстий, Вам просто необходим будет пинцет для удержания этих мелких деталей. Мне больше нравятся пинцеты с изогнутым наконечником примерно под 135 градусов.

После того, как сделаете на столе несколько прожогов, может понадобится термостойкий силиконовый коврик для пайки, но можно попытаться быть аккуратным и справляться без него хотя бы первое время. Собственно, в сборке можете ориентироваться в сборке на фото моего варианта. И задавать вопросы в случае, если такие возникнут.

 Далее вариант для тех, кто решил выбрать микросхему LM3886, упрощенная схема ниже

На схеме видим, что микросхема также включена в инвертирующем режиме (используется вход отрицательной полярности) по той же самой причине. Коэффициент усиления Lm3886 – 12,34 (вычисляется как R6/R5). Выбран минимально возможным без дополнительной коррекции, так как многими замечено, что чем меньше коэффициент усиления данной микросхемы, тем лучше она звучит. Коэффициент усиления операционного усилителя, используемого в качестве буфера равен 3 (R3/R4+1). Питание на этой упрощенной схеме не нарисовано, но сразу скажу, что здесь оно должно быть также двухполярным со средней точкой, например, как на схеме, +30В  0 -30В. Питание операционного усилителя стабилизированное с помощью стабилитронов также двухполярное +12В  0  -12В.

Рекомендации по подбору деталей будут теми же, что и на TDA. Операционный усилители (ОУ) использовать в качестве буфера лучше AD825, OPA1611, LME49710, AD845, и им подобные (можно и древний, поэтому очень распространенный NE5534) в форм-факторе DIP-8 (или SOIC через переходник).

Предпочтительны ОУ с JFET-входом, но можно устанавливать и другие, по своему предпочтению, ориентируясь на то, чтобы постоянное напряжение на выходе усилителя было в пределах допустимого (для себя считаю допустимым до 65мВ).     

Заказать платы Lm3886 можно по ссылке.

Вот тоже фото плат в сборе для наглядности

Когда Вы все собрали (спаяли) и отмыли платы от канифоли, предстоит первый запуск…

Кстати, о необходимости промывания плат. Делать это нужно обязательно, хоть большинство канифоли, использующейся в канале олова и не является токопроводящей, она имеет свойство впитывать и накапливать влагу, что ведет к всевозможным окислениям с течением времени. И если даже это не приведет к замыканию, будьте уверены, дополнительные искажения сигнала точно появятся. Это проверено и подтверждено измерениями, хотя зачастую и не слышно на слух. Для промывки я использую зубную щетку, ватные палочки и спирт из аптеки (можно использовать изопропиловый или медицинский).

Мощную микросхему усилителя, обязательно необходимо крепить к охлаждающему радиатору. ВНИМАНИЕ! Микросхемы могут быть с изолированным корпусом (на фото LM3886) и не изолированным (металлическая на фото TDA7293). В первом случае достаточно просто прижать микросхему к радиатору, предварительно смазав ее контактирующую с радиатором сторону термопастой, а во втором нужно расположить между ними изолирующую прокладку (слюда, керамика, и т.п.), также смазав изолирующую прокладку с обеих сторон термопастой. После чего с помощью мультиметра убедиться, что радиатор точно изолирован от металлической подложки микросхемы.

Трансформатор подбирается из учета, что выпрямленное напряжение будет примерно в 1,4 раза больше переменного, что показывает мультиметр сразу на выводах трансформатора. Также нужно учитывать возможные перепады (утро/вечер) в сети 220Вольт, если такие у Вас присутствуют. Нужно иметь в виду, что напряжение, указанное на конденсаторах, является максимально допустимым. Нельзя его превышать и желательно иметь запас между напряжением выдаваемым диодным мостом и максимальным напряжением конденсатора 5-10 Вольт.

 «Если есть сомнение, ответ очевиден.» — Еврейская поговорка.

Первое включение всегда лучше делать, включив в цепь 220в. последовательно лампочку. Хочу заострить внимание: именно последовательно, тогда она будет гореть только в случае, если есть на плате короткое замыкание (тем самым спасая от перегорания ту часть, где есть КЗ), а не всегда, как если бы подсоединить ее параллельно. То есть лампочка должна быть между трансформатором и розеткой, своего рода предохранителем. Вот как на картинке ниже.

Громкоговоритель (динамик) вначале лучше не подключать, а после включения в сеть розетки, когда лампочка вспыхнет от зарядки конденсаторов и погаснет, нужно будет измерить значение постоянного напряжения на выходе, предварительно замкнув перемычкой разъем входного сигнала. С замкнутым входом значение постоянного напряжения не должно быть больше нескольких десятков милливольт. Если напряжение больше 1Вольта – можно начинать волноваться, что же Вы сделали не так. Если оно в районе пары вольт, причиной может быть, как неудачный (не подходящий для работы в этом месте) операционный усилитель в буфере, так и какой-нибудь не отмытый флюс. Если больше – хуже. Значит где-то что-то напутали (что наиболее вероятно) или попалась неисправная деталь. В этом случае все внимательно нужно перепроверить, возможно даже выпаивая детали из платы.

Если же первый запуск прошел удачно, можно на вход подать сигнал и на выходе, подключив тестовый динамик, услышать звук. Далее расположив и закрепив все, например, на фанерке, можно подключить к акустической системе и послушать результат.

Если результат Вас устраивает, можно приступать к размещению этого комплекта в корпусе, выбрав его на Ваш вкус, исходя из финансовых возможностей. От такого простого недорогого:

До таких, более дорогих вариантов:

Идеальным (или очень близким к идеальному) расположением частей усилителя в корпусе я считаю таким:

Здесь все расположено так, чтобы можно было использовать максимально короткие провода входного сигнала, ведь на него проще всего «наловить» наводки. Трансформатор, который тоже является источником помех, расположен в удалении как от плат, так и от цепей входного сигнала. Силовые провода тщательно свиты и тоже располагаются в удалении от сигнальных. Более того, трансформатор отделен дополнительной «стеной защиты» от плат в виде радиаторов. Надеюсь, после краткого объяснения, основной принцип стал понятен. Здесь на фото мы видим один трансформатор, но с раздельными обмотками для каждого канала усилителя, что практически то же самое, что и два отдельных трансформатора, а сточки зрения излучаемых помех даже лучше. Но не стоит этот вариант путать с трансформатором, обмотки которого просто разделены (запараллелены) на два канала. Хотя так тоже делают в большинстве промышленных аппаратов исходя из экономии, так больше шансов получить «земляную петлю» и неприятный эффект в виде фона, порой даже явно слышимого из динамиков акустических систем параллельно с сигналом. И тут уже будет нужно стараться располагать провода и детали так, чтобы этот эффект максимально минимизировать. Сразу скажу, что с моими платами мне это удавалось всегда. В конечном устройстве необходимо помнить о необходимости установки предохранителя, а также рекомендуется устанавливать EMI-фильтр, защищающий от помех в сети 220В, создаваемых приборами с импульсными блоками питания. 

В заключении хочу сказать, что с удовольствием отвечу на любой вопрос и постараюсь помочь советом, если Вы решитесь изготовить себе аналогичное устройство. В итоге, Вы получите отлично звучащий Hi-Fi усилитель, а я буду считать свою миссию выполненной. А также в зависимости от количества прочитавших и активности, решу, нужна ли статья о сборке и настройке усилителя следующей ступени на транзисторах.

PS: И специально для тех, кто считает, что тема не полностью раскрыта, размещаю фото этой прекрасной во всех отношениях девушки – коллеги по хобби, как мотиватор.

 

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Автор locki Рейтинг +4.75 Сила 15.65
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59 комментариев

Eternal_student
Тема сисек раскрыта неполностью
MRomanov
Больно от того, что «коллега» металлической частью паяльник на палец себе положила.
A-Gugu
Вот правильная «Коллега»: https://youtu.be/2ItEoMG96Hk
A-Gugu
Я раскрыл в одном обзоре — так модерация их потерла :)
gruzdev_f
У меня друг радиолюбитель, не осталось ли копии, ему показать?
A-Gugu
Для разминики: https://youtu.be/2ItEoMG96Hk А остальное — поищу :)
box187
Отлично звучащий — вопрос субъективный. КНИ померяйте, сколько там?
locki
THD + N (60W, RL = 4Ω, 30W, RL = 8Ω) = 0,03%
IMD = 0,004%
Так нормально?
106607892902876569137@google
TDA7293 от АудиоКилера и схема и плата поинтересней будут
locki
Чем же, аргументируйте?
Я, например, считаю, что наоборот.
106607892902876569137@google

Ответ locki на комментарий
Чем же, аргументируйте?
Я, например, считаю, что наоборот.


:-) Даже спорить не буду — я практически отошёл от аналога — сейчас играет USB-I2S -> ADAU1701 -> SSM3582(в этой связке до самых колонок нет аналога :-) ) и TDA7293 от АудиоКилера на саб. как показала практика 90% звука зависят от акустики а DSP (ADAU1701) позволяет нормально свести динамики, избавится от комнатных стояков и некоторых косяков колонок.
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murka
Вот это дело для HiFi DIY. А тут однополосный усилок на микросхеме — в магазине можно купить и получше.
locki
Тоже вариант (Д-класс с ДСП), но согласитесь, не для начинающих. Статья явно не на Ваш уровень рассчитана. И странно, человек с таким же хобби ругает статью, восхваляющую его же хобби. Тут только одно приходит в голову: поругаю, на его фоне буду выглядеть супер-спецом.
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murka

Ответ locki на комментарий
Тоже вариант (Д-класс с ДСП), но согласитесь, не для начинающих.


Не соглашусь. Это прекрасно собирается из готовых плат. SSM3582 — плата продаётся на али, ADAU1701 — тоже какие-то платы на али есть, или же в качестве DSP можно взять, к примеру, miniSHARC с понятным софтом под винду (хотя вряд ли SigmaStudio для ADAU1701 существенно сложнее, она тоже для чайников позиционируется) и даже интеграцией с REW. А однополосное усиление на микросхемах — это могло быть интересно лет 20 назад, сейчас это несерьёзный уровень.
locki
Можно сделать активную, например, трехполоску, можно пассивную. В пользу каждого способа можно привести кучу доводов.
После спора с таким упорным человеком, как murka, спорить с остальными вообще желания и сил нету. Да и не для этого статья была...
Поэтому, как говорится: jedem das Seine
MrPegge
Переводить opa 627 на всякие TDA7294 — LM3886 это сильно ))
murka
Да вообще какие-то аудиофильские пляски вокруг обычных микросхем.
locki
Так никто ж не заставляет, я написал, что хоть NE5534
murka
Я про TDA7293 и LM3886, естественно.
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bdos
Предпоследнее фото 3886 от Аудиоманьяка. У меня он был. Хорошо звучал, без отсебятины.
locki
Эти звучат также. Особенно если оу тот же поставить-)
FatMan
Не зря ДВА раза написано, что «автор не имеет отношения к редакции iXBT.com».
Как можно так писать статьи?
Если из десяти открывших статью, один дочитает до конца — хорошо.

Не зря автор сомневается в этом.
Самый распространенный вопрос, когда показываешь кому-либо из знакомых то, что сделал:

Следующее предложение:
На ней видим, что микросхема включена в инвертирующем режиме (используется вход отрицательной полярности).

Где видим, зачем видим, что мы вообще делаем?
locki
Спасибо, там целых 2 абзаца текста почему то пропало!!! Поправил.
murka
в этом случае не нужно в обратной связи использовать электролитический конденсатор

А зачем его вообще использовать? Он просто понижает коэффициент усиления на басах вплоть до единицы на постоянном токе, и всё. Необходимости в этом конденсаторе нет, это опциональный компонент. Собсно, в документации на TI LM3886 это прямым текстом написано. Если его выкинуть, то потребность в буфере исчезает, и всё сильно упрощается.
сразу скажу, что здесь оно должно быть двухполярным со средней точкой, например, +25В  0 -25В. Приоритет двухполярного питания тоже в отсутствии электролитического конденсатора и уже на выходе, что еще сильнее слышно.

Да никто в принципе такую микросхему не будет использовать с конденсатором на выходе, это дикость.
Конденсаторы, шунтирующие питание операционного усилителя можно поставить и лавсановую пленку, и НП0 керамику, но в идеале также MKP полипропилен.

Это так себе идея, керамику в таких случаях не случайно рекомендуют. И я не понял по вашей плате — а где геометрически расположены эти конденсаторы? Я что-то их не наблюдаю возле 7 и 8 ног TDA7293, где они должны быть. Впрочем, к плате LM3886 то же самое замечание. По-моему, тут ошибка.
Электролитические конденсаторы питания операционного усилителя можно использовать 16В. и выше, подходящих габаритов с емкостью не менее 100мкФ

Почему 100 мкФ? В документации на ST TDA7293 написано 1000 мкФ.
locki
100мкф, и пленка — это про ОУ буфера, что перед LM3886.
Опыт подтверждает, что перед самой LM3886 достаточно хороших электролитов с низким ESR
murka

Ответ locki на комментарий
100мкф, и пленка — это про ОУ буфера, что перед LM3886.


Ну так внутри TDA тоже есть буфер, и на референсной схеме как раз к нему маленький конденсатор и подключен. Речь ведь про TDA шла в первую очередь, и вопрос про ёмкость электролита тоже остаётся. Впрочем, к LM3886 это относится ровно в той же мере — там в документации написано про 470 мкФ. Какой смысл экономить ёмкость в конструкции с претензией на аудиофилию?
И почему опыт помешал выкинуть тот электролит в цепи обратной связи, навернув в результате кучу ненужных и явно не улучшающих звук деталей? Как этот опыт был получен — как именно вы определили, что усилитель не самовозбуждается, это же не обязательно на звуковых частотах происходит? И где гарантия, что самовозбуждение или потеря стабильности на ВЧ не возникнет в другой конструкции? Документацию не дураки писали, и для обоих усилителей маленькие конденсаторы рекомендованы, а экономия на дешёвой керамике, которая тут абсолютно адекватна, не имеет никакого практического смысла — разве что в условиях супержёсткой экономии, которая тут явно ни к чему.
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locki

Ответ murka на комментарий
не менее 100мкФ


Где написано, что больше 100 нельзя ставить?
Имелось в виду, наоборот, что при установке менее 100 бас теряет в качестве…

Ответ murka на комментарий
И почему опыт помешал выкинуть тот электролит в цепи обратной связи


Так в итоге и выкинул же, запустив в инвертирующем режиме мощную микросхему.

Ответ murka на комментарий
Документацию не дураки писали, и для обоих усилителей маленькие конденсаторы рекомендованы, а экономия на дешёвой керамике,


Вы платы рассмотрели нормально? Я уже не понимаю, о чем Вы… Кто хочет, ставит керамику ставит, кто не хочет, ставит пленку. Не полнял в чем Вы увидели проблему.
murka

Ответ locki на комментарий
Где написано, что больше 100 нельзя ставить?


Почему не написано, что ставить надо не менее 470 и 1000, как по документации? К чему эта ваша отсебятина? У вас посадочные места на платах под конденсаторы каких габаритов? Можно ли в них поставить правильные номиналы?

Ответ locki на комментарий
Так в итоге и выкинул же, запустив в инвертирующем режиме мощную микросхему.


Ну так я не вижу внятной аргументации в пользу такого решения. По-моему, налицо совершенно ненужное усложнение с дополнительным операционником, который звук точно не улучшит. Подавление синфазных помех внутри металлического корпуса — это несерьёзно, а вот ухудшение звука в результате — запросто.

Ответ locki на комментарий
Вы платы рассмотрели нормально?


Для начала, вы их не показали нормально — есть фотографии, где не все детали впаяны, и разрешение никакое. Где керамика возле выводов 7 и 8 TDA, как положено по документации? Опять же, экономия тут абсолютно неуместна, это не то что экономия на спичках, это просто ошибка. Другая ошибка — MKP в параллель с электролитом у буфера, но раз буфера не должно быть изначально, то это уже мелочь.

Ответ locki на комментарий
Кто хочет, ставит керамику ставит


Так вы вообще ничего не поставили.
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locki
1. Почему не написано, что ставить надо не менее 470 и 1000, как по документации?
— потому что там про конденсаторы операционного усилителя, установленного в качестве буфера, а не про ТДА или ЛМ!
2. У вас посадочные места на платах под конденсаторы каких габаритов?
— под позволяющие установить 1000мкф у ТДА/ЛМ и до 2200 у оу буфера.
3. налицо совершенно ненужное усложнение с дополнительным операционником, который звук точно не улучшит.
— это по Вашему. Но если исключить конденсатор в отрицательной обратной связи обычного включения и на вход подать сигнал с небольшой постоянкой, на выходе получим огромную постоянку. Ну и ТДА и ЛМ в инвертированном включении лучше звучат по мнению многих. И кстати, искажения оу буфера на порядок меньше искажений самой ТДА или ЛМ, так что хуже от этого быть не должно...
4. вы их не показали нормально
— если пройти по ссылке, где написано «Заказать платы Lm3886 можно по ссылке», их можно рассмотреть детально.
5. Где керамика возле выводов 7 и 8 TDA, как положено по документации?
-Документация писалась, когда хорошие конденсаторы были трудно доставаемы. Наверное шокирую: не нужны они там! От них только дополнительные резонансные шумы. Что можно увидеть при измерениях.
6. Другая ошибка — MKP в параллель с электролитом у буфера
— расскажите, отчего так считаете?
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murka

Ответ locki на комментарий
1. Почему не написано, что ставить надо не менее 470 и 1000, как по документации?
— потому что там про конденсаторы операционного усилителя, установленного в качестве буфера, а не про ТДА или ЛМ!


Ахаха, не менее 100 мкФ для операционного усилителя, работающего на низкий ток?! Я думал, тут опечатка какая-то, но оказался очередной ляп :D.

Ответ locki на комментарий
Но если исключить конденсатор в отрицательной обратной связи обычного включения и на вход подать сигнал с небольшой постоянкой


Алё, гараж! Какая постоянка, у вас же конденсатор C2 на входе :D!

Ответ locki на комментарий
ТДА и ЛМ в инвертированном включении лучше звучат по мнению многих


Оставим это мнение на совести многих :D.

Ответ locki на комментарий
если пройти по ссылке, где написано «Заказать платы Lm3886 можно по ссылке», их можно рассмотреть детально


По ссылке я, естественно, проходил, там разрешение ещё ниже.

Ответ locki на комментарий
Документация писалась, когда хорошие конденсаторы были трудно доставаемы


Посмеялся :DDD.

Ответ locki на комментарий
Наверное шокирую: не нужны они там! От них только дополнительные резонансные (с электролитами) шумы. Что можно увидеть при измерениях.


Ну так нечего MKP туда ставить.

Ответ locki на комментарий
расскажите, отчего так считаете?


Как это отчего? Вы же сами написали — резонанс возникает. Вернее, тут, скорее, антирезонанс.
locki

Ответ murka на комментарий
Я думал, тут опечатка какая-то, но оказался очередной ляп :D.


А вы попробуйте поставить меньше и больше и послушайте разницу, а не услышите… ну значит Вам в жизни повезло.

Ответ murka на комментарий
Какая постоянка, у вас же конденсатор C2 на входе :D!


Не стал уточнять (для новичка это даже вредно), но вам открою тайну: я его не ставлю!

Ответ murka на комментарий
По ссылке я, естественно, проходил, там разрешение ещё ниже.


Вот тогда :
не могу ссылку нормально вставить-((
https://yadi.sk/i/yqvh_O8UIxkr-g
https://yadi.sk/i/ytov9ZJbDEABGg

Ответ murka на комментарий
Посмеялся :DDD.


Ну, хоть чем-то оказался полезен-)

Ответ murka на комментарий
Ну так нечего MKP туда ставить.


Одно дело питание буфера, другое самого ТДА/ЛМ, если интересно на форуме
Vegalab.ru есть тема «Улучшение линейности lm3886», а также тема по усилителю ZD-50, если интересно, почитайте сами.
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murka

Ответ locki на комментарий
А вы попробуйте поставить меньше и больше и послушайте разницу, а не услышите… ну значит Вам в жизни повезло.


Да нет никакой разницы — тут роль играет только мелкий конденсатор. У вас просто самовнушение.

Ответ locki на комментарий
вам открою тайну: я его не ставлю!


Вам я тоже открою тайну: у меня постоянка почему-то нигде на входах не появляется :D.

Ответ locki на комментарий
Одно дело питание буфера, другое самого ТДА/ЛМ, если интересно на форуме Vegalab.ru есть тема «Улучшение линейности lm3886», а также тема по усилителю ZD-50


Это пустые слова. Если вы не можете объяснить — значит, не понимаете сами.
kzndenis
Автор, не меняй время публикации. Играешь не по правилам. Если обзор заинтересует читателей-будут тебе и переходы и просмотры.
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locki
Я тут не причем, там вверху парень заметил, что не сходится мысль, оказалось, что исчезли 2 абзаца текста, я написал модератору и поправил.
100040023714030526954@google
Вопрос к профессионалам: как там воздух флейты и бархат рояля?
105876573220129068292@google
Ребята, человек сделал и по делился информацией, за что ему большое спасибо. Как мы все знаем на вкус и цвет все карандаши разные, можете улучшить или упростить зелёный свет вам.
locki
Спасибо.
Но понял, что вторую часть писать не стоит.
j113
Спасибо! Отличное введение для тех, кто когда-то уже брал в руки паяльник, но потом забыл, типа меня, в общем.
locki
Большое спасибо за Ваши слова.
mighty3d
тут всё прекрасно, от отсутствия шунтов на банках по питанию, до торговли чужими сиськами.
locki
Хорошим банкам они не нужны, а плохим, кто знает, что они точно плохие, может подпаять снизу к ногам.
locki
Да, и за чужие сиськи отдельное спасибо.
locki

Ответ mighty3d на комментарий
тут всё прекрасно, от отсутствия шунтов на банках по питанию, до торговли чужими сиськами.


Можно еще было и про снабберы добавить, но перегружать статью для начинающих не хотелось.
115382704033877456330@google
Мне интересно, с каких это пор канифоль стала влагопоглощающей? Наоборот, покрывал платы раствором канифоли на спирту и выносил на крышу в свое время антенные усилители. И ни разу за много лет(5-7) ничего не замкнуло и даже медь не потемнела под канифлью.
locki
Ну, тут тоже не стал углубляться…
Дело в том, что канифоль в чистом виде уже никто не использует, особенно внутри олова.
Как правило, там канифоль содержащий флюс, отсюда такая проблема.
Нужно учесть только одно обстоятельство: в качестве флюса используется не сухая канифоль, а ее спиртовые растворы. И в этом состоянии она химически активна. Ее главный компонент — абиетиновая кислота — в спиртовом растворе способен растворять окислы металлов с образованием комплексных соединений. Каждый может легко убедиться в том, что спиртовая композиция канифоли достаточно долго удерживает спирт, за счет этого она долго не твердеет. В этом состоянии в ней активируются реакции растворения металлов, и тем самым создаются ионогенные компоненты проводимости.
В состоянии проводимости спиртовая композиция канифоли выполняет роль гелеподобного электролита, в котором работа микрогальванических пар олово–медь приводит к коррозии меди опять-таки с образованием продуктов проводимости.
За счет содержания спирта композиция канифоли в условиях даже умеренного увлажнения приобретает способность к гидролизу. Продукты гидролиза тоже создают проводимость. Многие видели последствия гидролиза канифоли в виде визуально различимого белесого налета на поверхности плохо отмытого монтажного узла.
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dioxin
Хорошая инструкция для начинающих, но что делать с аналоговым усилителем в наше время. ШИМ давно победил, всё что нужно для счастья, это набор оптических и коаксиальных входов, с прямым преобразованием цифры в ШИМ. На моём китайском усилке зачем то остался аналоговый разьём, лучше бы эти тюльпаны использовали как дополнительные два коаксиальных входа.
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Stils
Почему 3886 а не lm1875? Конденсаторы для 3886 не описаны (
locki

Ответ Stils на комментарий
Почему 3886 а не lm1875? Конденсаторы для 3886 не описаны (


Потому что проще купить. Lm1875 тоже очень хороши по звуку, но меньше мощность и сняты же давно.
Везде одни подделки, перемаркеровки с тда2030 в лучшем случае, а то и UTC2030.
Stils
Ясно, а то взял на али набор сделал с хорошим трансформатором и фильтром а не звучит…
Camouflage
Уважаемый Locki, я и есть тот начинающий, для которого статья пригодится. Даже ещё не могу сказать начинающий, потому что ещё ни разу не делал, а только задумался над сборкой усилителя для дачи, и слава современным технологиям-шпионам, которые под каждые наши мысли вовремя подсовывают подходящие статьи))).
Вопрос только такой вертится — на какую примерно сумму сейчас выходят все эти детали? Хоть порядок цен в общей сумме?
И ещё раз благодарю за статью, добавил в избранное, чтобы не потерять.
locki

Ответ Camouflage на комментарий
Уважаемый Locki, я и есть тот начинающий, для которого статья пригодится. Даже ещё не могу сказать начинающий, потому что ещё ни разу не делал, а только задумался над сборкой усилителя для дачи, и слава современным технологиям-шпионам, которые под каждые наши мысли вовремя подсовывают подходящие статьи))).
Вопрос только такой вертится — на какую примерно сумму сейчас выходят все эти детали? Хоть порядок цен в общей сумме?
И ещё раз благодарю за статью, добавил в избранное, чтобы не потерять.


Если без корпуса одни детали, то в тыс 4-5 выйдет, в зависимости от производителя.
корпус на ебее от 2тыс до… хм ну дороже 5-ти не вижу смысла для данного усилителя .-)
Так что, как писали выше, если нет желания превращать в хобби, а нужен просто результат (чтобы громко играло), проще купить БУ на авито или еще где.
Stils
После поделки с али именно так и сделал, купил на авито, выкинул все проходные кондеры и гамбридж заиграл.
locki

Ответ Stils на комментарий
После поделки с али именно так и сделал, купил на авито, выкинул все проходные кондеры и гамбридж заиграл.


Да, с покупкой БУ только одна может быть ОСНОВНАЯ проблема — время не щадит электролиты и оборотные регуляторы. у одних ухудшаются характеристики, вторые изнашиваются и начинают шуршать/трещать. Но если руки растут из нужного места и изучить внутренности аппарата заблаговременно на сложность замены, можно получить отличный аппарат. Как вариант из совсем недорогих, но стоящих Kenwood KA-5010 мне в свое время очень понравился звучанием.
Maximum
Как развидеть этот дилетантский бред? Новичку эта статья несет сплошной вред и ни грана пользы.
Новичку надо идти на сайт Аудиокиллера и брать оттуда и схемы и, обязательно, описание. Которое вдумчиво читать. Там очень доступно на пальцах и с аргументмами без загибонов вида «значительно лучше, чем использовавшийся тогда у меня ресивер».
locki
Жалко, что Вы не дилетант, тогда бы поверил, что именно так лучше и сделать.
Нисколько не хочу занизить пользы от чтения сайта Аудиокиллера, но данную статью нужно расценивать, например, как «Введение» что-ли, если сравнивать с книгой. Ну или даже просто как рекламу данного хобби.
Если по Вашему это не удалось, что ж, значит что-то не так.
И очень хотелось бы узнать, где и в чем допущены были по Вашему основные ошибки.
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Maximum
Основная ошибка статьи — куча радиогубительских мифов без какого-либо объяснения. А объяснения быть не может, потому что автор сам не понимает, что пишет.
КУ = 60? Это к какому источнику подключать?
Что в первой схеме делает резистор R8? Почему у него такой номинал?
Подавление синфазной помехи? Realy?
Отделение сигнальной земли в дуал-моно? Попробуй объяснить. Ну там полную схему нарисовать...
Это по схемотехнике. По элементной базе просто дремучая мифизация.
Рекламировать хобби можно и нужно, но зачем при этом заливать в головы неофитам мусор? Они и сами с этим отлично справляются.

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