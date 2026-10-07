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Apple готовит первый умный домашний центр с экраном, который пока известен под кодовым именем J490 и неофициальным названием HomePad. По данным Bloomberg, устройство могут представить 13 октября, однако Apple пока не подтвердила ни название, ни дату выхода, ни характеристики новинки.

HomePad должен объединить функции умной колонки, панели управления умным домом и небольшого информационного экрана. По имеющимся данным, устройство получит примерно 6-дюймовый дисплей квадратной формы и встроенный динамик, похожий по назначению на HomePod.

Ожидается, что Apple предложит два варианта установки: HomePad можно будет разместить на столе или закрепить на стене. В первом случае устройство сможет работать как домашний экран для управления аксессуарами, просмотра календаря, фотографий и другой персональной информации. Настенная версия должна выполнять роль постоянной панели управления.

Центральным элементом HomePad станет обновлённый голосовой помощник Siri AI. Apple официально представила новую версию Siri в сентябре 2026 года. Компания заявила, что помощник умеет учитывать персональный контекст, искать сведения в сообщениях, письмах и фотографиях, выполнять действия внутри приложений и отвечать на вопросы о содержимом экрана.

В домашнем хабе Siri AI может использоваться для управления освещением, замками, термостатами и другими совместимыми устройствами. Также сообщается о возможностях видеосвязи, интеркома, отображения рецептов, календаря и персональных рекомендаций. Часть этих функций пока относится к сообщениям источников о тестируемом продукте, а не к официально заявленным возможностям HomePad.

Главный вопрос для Apple связан не с техническими характеристиками, а с назначением устройства. В кухне HomePad может показывать рецепт, но экран около 6 дюймов заметно меньше дисплея iPad. В гостиной он способен стать панелью управления HomeKit, однако многие владельцы уже используют для этого iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod или Apple TV.

Похожая проблема возникла у Apple с оригинальным HomePod. Колонка получила качественное звучание и интеграцию с экосистемой компании, но не стала полноценным центром умного дома, сопоставимым по набору сценариев с решениями Amazon и Google.

На этом фоне iPhone Duo, о котором пишет Teknoburada, выглядит более понятным продуктом: пользователь получает смартфон, который при необходимости превращается в устройство с большим экраном. HomePad придётся убедительно объяснить свою роль в доме, иначе он рискует оказаться промежуточным устройством между уже существующими продуктами Apple.

Одновременно Apple может представить обновлённые HomePod mini и Apple TV. По данным Reuters со ссылкой на Bloomberg, все три устройства должны продемонстрировать возможности Siri AI и стать частью новой стратегии компании в сфере умного дома.

Apple пока не объявила цену HomePad, точное коммерческое название и дату начала продаж. Сообщения о презентации 13 октября остаются неподтверждёнными слухами.

Источник: Teknoburada.Net