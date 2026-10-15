Китайский электрокроссовер XPeng G9L добрался до Европы с запасом хода до 591 км

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| Новость | Авто и транспорт

Китайская XPeng начала продажи электрического кроссовера G9L в Европе. Модель длиной 5,12 м получила три ряда сидений, батарею ёмкостью 106,7 кВт·ч и запас хода до 591 км по циклу WLTP. В Германии автомобиль оценили минимум в €74 600, во Франции — в €74 990. Европейская версия рассчитана на шесть или семь человек, тогда как в Китае G9L предлагается с двумя рядами сидений.

Автор: CarNewsChina Источник: carnewschina.com

Аккумулятор обеспечивает запас хода от 553 до 591 км в зависимости от типа привода. Полноприводная версия разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды, заднеприводной для этого требуется 7 секунд. Электрическая архитектура напряжением 800 В позволяет зарядить батарею до 80% примерно за 12 минут. Поворачивающиеся задние колёса сокращают радиус разворота до значения менее 5,5 м.

Европейские машины собирают на заводе Magna в австрийском Граце. В оснащение входят центральный экран диагональю 17,3 дюйма, потолочный дисплей на 21,4 дюйма для задних пассажиров и встроенный холодильник объёмом 12,5 л. Объём багажника составляет 466 л, ещё 109 л предусмотрено в переднем отсеке. Электронный комплекс NGP с моделью VLA 2.0 адаптировали к европейским дорогам; выход системы на европейские автомобили ожидается в 2027 году.

Источник: carnewschina

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +92.40
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