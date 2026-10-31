Глава Росатома А. Лихачев: ледокол “Ленинград” спустят на воду 3 декабря

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3.12.2026 на «Балтийском заводе» в Северной столице спустят на воду ледокол «Ленинград» — один из кораблей проекта 22220. Это значимое событие для российского судостроения и развития Северного морского пути: суда данной серии — одни из самых мощных в мире: атомоходы могут проводить суда сквозь льды толщиной до 3 метров.

Сейчас на той же верфи продолжается строительство ещё двух судов проекта: ледоколов «Чукотка» и «Сталинград». Серия 22220 играет ключевую роль в обеспечении круглогодичной навигации в Арктике — такие ледоколы могут работать и на глубоководных участках, и в устьях северных рек за счёт переменной осадки.

Спуск «Ленинграда» — очередной этап большой программы Росатома по обновлению ледокольного флота. Ввод новых судов позволит нарастить объёмы грузоперевозок по Севморпути и укрепить присутствие России в высоких широтах.

Источник: Первый технический