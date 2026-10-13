Fiat придумала семейный автомобиль, который превращается в пикап

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| Новость | Авто и транспорт

Концепт Fiat Multiplay длиной 4,45 м способен менять компоновку салона: из семейного автомобиля с шестью местами и дополнительным функциональным модулем он превращается в четырёхместный пикап с открытой грузовой платформой. Компания Fiat представила разработку накануне Парижского автосалона 2026 года. В основе проекта лежит идея обойтись одной машиной для семейных поездок, перевозки спортивного инвентаря и активного отдыха.

Автор: Fiat Источник: www.media.stellantis.com

За трансформацию отвечает система C-Pillar Metamorfosi. Задняя часть кузова перемещается по направляющим, освобождая пространство для крупного багажа и снаряжения. В режиме пикапа автомобиль сохраняет четыре посадочных места, а задний спойлер можно повернуть и использовать как крепление для двух велосипедов. По длине Multiplay сопоставим с компактными семейными автомобилями, но предлагает более широкий выбор вариантов использования.

В салоне предусмотрены дополнительные решения для семей с детьми и домашними животными. Модуль Petsenger Seat можно использовать для установки детского кресла, размещения питомца, хранения вещей или в качестве небольшого столика. Переднее пассажирское кресло Sunseat разворачивается назад и вместе с приборной панелью образует подобие шезлонга. Экран мультимедийной системы, в свою очередь, скрывается в панели, когда автомобиль выключен.

Fiat рассматривает Multiplay как экспериментальную площадку для будущих разработок, а не как анонс серийной модели. Компания не раскрыла силовую установку, динамические характеристики и сроки возможного запуска производства. Поэтому пока неизвестно, появится ли механизм трансформации на автомобилях для покупателей или останется концептуальной разработкой.

Источник: stellantis

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Автор Artur_Novikov Рейтинг +93.40
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