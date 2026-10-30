Adidas показала цифровые часы 2 в 1 с алюминиевым корпусом и карабином

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| Новость | Одежда и аксессуары

Компания Adidas Originals представила цифровые часы ADAPTIK ONE, которые можно носить не только на запястье, но и прикреплять к одежде или сумке. Для этого производитель предусмотрел съёмный корпус и специальное крепление с карабином. Переключение между двумя вариантами ношения позволяет использовать одни часы как наручный аксессуар или подвесной хронометр.

Автор: Adidas Источник: prtimes.jp

Корпус шириной 38 мм изготовлен из алюминия. Его толщина составляет 11,5 мм, масса — около 45 г. Механизм работает от батарейки, а цифровой дисплей дополнен секундомером, календарём и подсветкой. Заявлена водонепроницаемость до 3 ATM.

Автор: Adidas Источник: prtimes.jp

ADAPTIK ONE выйдут в трёх цветах: синем, чёрном и зелёном. Чтобы изменить способ ношения, достаточно передвинуть рычажок на ремешке, снять часовой модуль и установить его на карабин. Крепление позволяет подвешивать часы к шлёвке брюк, ремню сумки или другим аксессуарам.

Автор: Adidas Источник: prtimes.jp

В Японии продажи начнутся 27 ноября 2026 года. Цена составит 20 900 иен (около 132 долларов) за любой из трёх вариантов. О сроках выхода модели на других рынках пока не сообщалось.

Источник: prtimes

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
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1 комментарий

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Что-то подсказывает, что на поясе их носить будешь не очень долго ибо посеешь ))) — крючок открытый с одной стороны. Зачем так?

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