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    Canon представила средство для аутентификации пользователей Universal Login Manager

    Информационная страница

    Оглавление

    Информационная безопасность и надлежащее использование ресурсов компании — критически важные вопросы для предприятия любого размера. Кроме того, успешность бизнеса напрямую зависит от наличия эффективных рабочих процессов, повышающих производительность сотрудников, и тщательного контроля расходов на управление печатной инфраструктурой и печать.

    Безопасная печатная среда с аутентификацией пользователей, возможность создавать персонализированные рабочие процессы для каждого пользователя и полная прозрачность стоимости печати в организации позволят минимизировать риски, повысить эффективность процессов и полностью контролировать расходы на печать.

    Приложение Universal Login Manager (ULM), предлагаемое Canon, — это набор дополнительных функций, разработанных для защиты и оптимизации использования принтера благодаря простым и эффективным возможностям аутентификации пользователей для контроля доступа к устройству.

    Приложение ULM позволяет назначать пользователям права на печать, а также настраивать персонализированные рабочие процессы для повышения производительности. Вместе с тем, простые инструменты отчетности предлагают бизнесу мощные возможности управления действиями пользователей и затратами.

    Защитите свою информацию

    Universal Login Manager защищает принтеры от несанкционированного доступа и использования, оберегая вашу информацию.

    Простая аутентификация пользователя

    Чтобы получить доступ к принтеру на требуемом уровне безопасности и удобства, пользователь просто должен выбрать заранее назначенный способ аутентификации.

    • Имя пользователя и ПАРОЛЬ
    • Вход с помощью изображения
    • Вход с помощью изображения и PIN-кода
    • Вход с помощью бесконтактной карты
    • Вход с помощью бесконтактной карты и PIN-кода

    Повысьте производительность пользователей

    Простой процесс входа в систему повышает уровень безопасности без ущерба для производительности пользователей.

    Персонализированные рабочие процессы

    После входа в систему пользователь попадает в рабочее пространство, которое может быть настроено с учетом конкретных требований для экономии времени и усилий.

    Удобство интеграции

    Интегрируйте решение в существующую службу каталогов, например в Active Directory ОС Windows.

    Контроль и управление доступом

    Вход в систему может выполняться на уровне устройства или функции, а доступ к функциям устройства, включая сканирование, рассылку, цветное копирование и цветную печать, можно ограничить, чтобы повысить безопасность и контролировать затраты на печать.

    Контроль использования и затрат

    С легкостью отслеживайте, как и кем обычно используется каждое устройство, чтобы выявить потенциальные возможности экономии средств.

    Решение на уровне устройства

    Простота загрузки, активации и настройки. Получите доступ к управлению принтером из веб-браузера компьютера.

    Преимущества Universal Login Manager

    Приложение Universal Login Manager предоставляет немедленные преимущества ИТ-администраторам, офисным пользователям и представителям руководства компании.

    Решение встроено в устройство и не требует вложений в дополнительные серверы печати. Простота его активации и настройки гарантирует максимальную пользу с минимальными усилиями. Инструменты отчетности и слежения за устройством и пользователями предоставляют мощные возможности управления использованием устройства и затратами. Повысьте безопасность документов, добавляя выбор типа учетных записей в соответствии со своими потребностями.

    Доступ для пользователей и устройств: устанавливайте права для разных подразделений и пользователей.

    Доступ к функциям: простая настройка прав для двухсторонней, черно-белой или цветной печати и функции отправки в соответствии с потребностями предприятия.

    Персонализированное меню: после аутентификации пользователь увидит свое персонализированное меню и получит доступ к своему списку заданий на печать
    и кнопкам быстрого выполнения часто используемых функций.

    Настраиваемый фон: cоздавайте фоновые изображения для максимальной персонализации. Эта возможность доступна только на устройствах Canon на платформе imageRUNNER ADVANCE.

    Создавайте таблицы с отчетами о затратах: cоздавайте таблицы затрат для печати, копирования и других функций, а также назначайте идентификаторы пользователям и подразделениям.

    Создайте отчеты: для одного или нескольких устройств, пользователей и идентификаторов подразделений. Сортируйте и экспортируйте отчеты по использованию и затратам.

    Анализ: проверяйте отчеты, определяйте и анализируйте затраты и возможности экономии средств.

    Приложение Universal Login Manager доступно в стандартной конфигурации устройства (необходима активация) для многих моделей принтеров и многофункциональных устройств Canon. Доступность ULM также зависит от модели устройства. 

    Приложение Universal Login Manager – один из элементов в портфеле решений компании Canon для управления печатью. Компания Canon, устройства которой доступны для предприятий любого размера – от малого бизнеса до глобальных корпораций, предлагает решение, отвечающее постоянно растущим требованиям к управлению печатью.

    Сравнение моделей

    Приложение Universal Login Manager доступно для многих моделей принтеров и многофункциональных устройств Canon. Это встроенное приложение требует активации на каждом из устройств. Функциональность ULM зависит от особенностей/ функциональных возможностей устройства.

    Есть два варианта приложения, один предназначен для устройств imageRUNNER ADVANCE, а для отдельных моделей imageRUNNER и i-SENSYS (например, i-SENSYS MF 735Cx, MF 635CX, LBP 654Cx и imageRUNNER iR C3025 и iR C3025i) существует специальная версия. Отличия приведены в таблице.

      imageRUNNER ADVANCE i-SENSYS и imageRUNNER
    АУТЕНТИФИКАЦИЯ НА УСТРОЙСТВЕ
    Вход с помощью изображения Макс. Количество пользователей — 48 Макс. Количество пользователей — 48
    Вход с помощью изображения и PIN-кода Макс. Количество пользователей — 48 Макс. Количество пользователей — 48
    Вход по имени пользователя/паролю Макс. Количество пользователей — 1000 Макс. Количество пользователей — 1000
    Вход с помощью карты Макс. Количество пользователей — 1000 Макс. Количество пользователей — 1000
    Вход с помощью карты и PIN-кода Макс. Количество пользователей — 1000 Макс. Количество пользователей — 1000
    Регистрация с помощью карты на устройстве + +
    Пользовательское фоновое изображение + -
    Создание пользователя вручную + +
    Импорт пользователя из файла CSV + -
    ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА СЧИТЫВАНИЯ КАРТ
    MiCard PLUS/MiCard PLUS-2 + +
    MiCard Multi/HID/HITAG + +
    БЕЗОПАСНАЯ ПЕЧАТЬ
    Безопасная печать на устройстве + +
    Принудительная остановка устройства + -
    Максимальное количество заданий безопасной печати Без ограничений 32
    ПЕЧАТЬ С МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
    Прямая печать с мобильного устройства + +
    Печать напрямую с мобильного устройства: безопасная печать + +
    Вход в принтер с мобильного устройства + -
    КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
    Контроль доступа на основе функций с использованием AMS + -
    Ограничение функций устройства по имени пользователя С помощью AMS Два уровня доступа: для обычного пользователя, или системного администратора
    Контроль доступа на основе функций с использованием идентификатора подразделения + +
    Контроль верхних ограничений для каждого устройства и каждого пользователя с использованием идентификатора подразделения + +
    Ограничение мест назначения (сканировать только для себя/только в домашнюю папку) + +
    ФУНКЦИИ УЧЕТА
    Отслеживание данных о печати, копировании, сканировании и факсах + +
    Макс. Количество устройств 10 10
    Максимальное количество заданий на одно устройство 5000 500
    Экспорт данных в формат HTML или CSV + +
    ДОСТУПНЫЕ ОТЧЕТЫ
    Действия по каждому устройству/пользователю + +
    Сводная информация по каждому устройству/пользователю + +
    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФУНКЦИЯМИ УСТРОЙСТВА
    Настройка пользователь­ского интерфейса + -
    Интеграция с встроенной функцией сканирования + +
    Интеграция с встроенными функциями безопасной печати + +

    Архитектура и режимы аутентификации

    Universal Login Manager — весьма гибкое решение для предприятий любых размеров, в котором можно комбинировать разные режимы аутентификации и способы входа в систему.

    Universal Login Manager предоставляет один из трех способов аутентификации

    • Local Authentication Mode
      Администратор может создать локальную базу данных пользователей на устройстве и использовать её в качестве поставщика аутентификации.

    • Domain Authentication Mode
      Для аутентификации используется существующая служба Active Directory на сервере Windows.

    • uniFLOW Server
      В качестве поставщика аутентификации можно выбрать сервер uniFLOW. Universal Login Manager также может выступать в uniFLOW в роли приложения для входа в систему. Таким образом можно легко перейти с бессерверного решения на платформу uniFLOW. В этом случае на сервере uniFLOW должна быть платная лицензия на доступ к устройствам.

    Canon Universal Login Manager — предназначенное для малого и среднего бизнеса приложение для входа в систему на устройствах imageRunner Advance, а также некоторых моделях imageRUNNER и i-SENSYS. Оно обеспечивает как персонализацию, контроль доступа по функциям и пользователям для обеспечения информационной безопасности, так и отслеживание использования устройства, в том числе с целью снижения затрат. При этом данные могут храниться в локальной базе самого печатающего устройства Canon или на внешнем сервере.

    Подробнее о приложении Universal Login Manager можно прочитать здесь.

    Брошюру о продукте можно прочитать здесь.

    6 марта 2018 Г.

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