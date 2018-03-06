Canon представила средство для аутентификации пользователей Universal Login Manager

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Информационная безопасность и надлежащее использование ресурсов компании — критически важные вопросы для предприятия любого размера. Кроме того, успешность бизнеса напрямую зависит от наличия эффективных рабочих процессов, повышающих производительность сотрудников, и тщательного контроля расходов на управление печатной инфраструктурой и печать.

Безопасная печатная среда с аутентификацией пользователей, возможность создавать персонализированные рабочие процессы для каждого пользователя и полная прозрачность стоимости печати в организации позволят минимизировать риски, повысить эффективность процессов и полностью контролировать расходы на печать.

Приложение Universal Login Manager (ULM), предлагаемое Canon, — это набор дополнительных функций, разработанных для защиты и оптимизации использования принтера благодаря простым и эффективным возможностям аутентификации пользователей для контроля доступа к устройству.

Приложение ULM позволяет назначать пользователям права на печать, а также настраивать персонализированные рабочие процессы для повышения производительности. Вместе с тем, простые инструменты отчетности предлагают бизнесу мощные возможности управления действиями пользователей и затратами.

Защитите свою информацию Universal Login Manager защищает принтеры от несанкционированного доступа и использования, оберегая вашу информацию. Простая аутентификация пользователя Чтобы получить доступ к принтеру на требуемом уровне безопасности и удобства, пользователь просто должен выбрать заранее назначенный способ аутентификации. Имя пользователя и ПАРОЛЬ

Вход с помощью изображения

Вход с помощью изображения и PIN-кода

Вход с помощью бесконтактной карты

Вход с помощью бесконтактной карты и PIN-кода Повысьте производительность пользователей Простой процесс входа в систему повышает уровень безопасности без ущерба для производительности пользователей. Персонализированные рабочие процессы После входа в систему пользователь попадает в рабочее пространство, которое может быть настроено с учетом конкретных требований для экономии времени и усилий. Удобство интеграции Интегрируйте решение в существующую службу каталогов, например в Active Directory ОС Windows. Контроль и управление доступом Вход в систему может выполняться на уровне устройства или функции, а доступ к функциям устройства, включая сканирование, рассылку, цветное копирование и цветную печать, можно ограничить, чтобы повысить безопасность и контролировать затраты на печать. Контроль использования и затрат С легкостью отслеживайте, как и кем обычно используется каждое устройство, чтобы выявить потенциальные возможности экономии средств. Решение на уровне устройства Простота загрузки, активации и настройки. Получите доступ к управлению принтером из веб-браузера компьютера.

Преимущества Universal Login Manager

Приложение Universal Login Manager предоставляет немедленные преимущества ИТ-администраторам, офисным пользователям и представителям руководства компании.

Решение встроено в устройство и не требует вложений в дополнительные серверы печати. Простота его активации и настройки гарантирует максимальную пользу с минимальными усилиями. Инструменты отчетности и слежения за устройством и пользователями предоставляют мощные возможности управления использованием устройства и затратами. Повысьте безопасность документов, добавляя выбор типа учетных записей в соответствии со своими потребностями.

Доступ для пользователей и устройств : устанавливайте права для разных подразделений и пользователей.

Доступ к функциям : простая настройка прав для двухсторонней, черно-белой или цветной печати и функции отправки в соответствии с потребностями предприятия.

Персонализированное меню : после аутентификации пользователь увидит свое персонализированное меню и получит доступ к своему списку заданий на печать

и кнопкам быстрого выполнения часто используемых функций.

Настраиваемый фон : cоздавайте фоновые изображения для максимальной персонализации. Эта возможность доступна только на устройствах Canon на платформе imageRUNNER ADVANCE.

Создавайте таблицы с отчетами о затратах : cоздавайте таблицы затрат для печати, копирования и других функций, а также назначайте идентификаторы пользователям и подразделениям.

Создайте отчеты : для одного или нескольких устройств, пользователей и идентификаторов подразделений. Сортируйте и экспортируйте отчеты по использованию и затратам.

Анализ : проверяйте отчеты, определяйте и анализируйте затраты и возможности экономии средств.

Приложение Universal Login Manager доступно в стандартной конфигурации устройства (необходима активация) для многих моделей принтеров и многофункциональных устройств Canon. Доступность ULM также зависит от модели устройства.

Приложение Universal Login Manager – один из элементов в портфеле решений компании Canon для управления печатью. Компания Canon, устройства которой доступны для предприятий любого размера – от малого бизнеса до глобальных корпораций, предлагает решение, отвечающее постоянно растущим требованиям к управлению печатью.

Сравнение моделей

Приложение Universal Login Manager доступно для многих моделей принтеров и многофункциональных устройств Canon. Это встроенное приложение требует активации на каждом из устройств. Функциональность ULM зависит от особенностей/ функциональных возможностей устройства.

Есть два варианта приложения, один предназначен для устройств imageRUNNER ADVANCE, а для отдельных моделей imageRUNNER и i-SENSYS (например, i-SENSYS MF 735Cx, MF 635CX, LBP 654Cx и imageRUNNER iR C3025 и iR C3025i) существует специальная версия. Отличия приведены в таблице.

imageRUNNER ADVANCE i-SENSYS и imageRUNNER АУТЕНТИФИКАЦИЯ НА УСТРОЙСТВЕ Вход с помощью изображения Макс. Количество пользователей — 48 Макс. Количество пользователей — 48 Вход с помощью изображения и PIN-кода Макс. Количество пользователей — 48 Макс. Количество пользователей — 48 Вход по имени пользователя/паролю Макс. Количество пользователей — 1000 Макс. Количество пользователей — 1000 Вход с помощью карты Макс. Количество пользователей — 1000 Макс. Количество пользователей — 1000 Вход с помощью карты и PIN-кода Макс. Количество пользователей — 1000 Макс. Количество пользователей — 1000 Регистрация с помощью карты на устройстве + + Пользовательское фоновое изображение + - Создание пользователя вручную + + Импорт пользователя из файла CSV + - ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА СЧИТЫВАНИЯ КАРТ MiCard PLUS/MiCard PLUS-2 + + MiCard Multi/HID/HITAG + + БЕЗОПАСНАЯ ПЕЧАТЬ Безопасная печать на устройстве + + Принудительная остановка устройства + - Максимальное количество заданий безопасной печати Без ограничений 32 ПЕЧАТЬ С МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА Прямая печать с мобильного устройства + + Печать напрямую с мобильного устройства: безопасная печать + + Вход в принтер с мобильного устройства + - КОНТРОЛЬ ДОСТУПА Контроль доступа на основе функций с использованием AMS + - Ограничение функций устройства по имени пользователя С помощью AMS Два уровня доступа: для обычного пользователя, или системного администратора Контроль доступа на основе функций с использованием идентификатора подразделения + + Контроль верхних ограничений для каждого устройства и каждого пользователя с использованием идентификатора подразделения + + Ограничение мест назначения (сканировать только для себя/только в домашнюю папку) + + ФУНКЦИИ УЧЕТА Отслеживание данных о печати, копировании, сканировании и факсах + + Макс. Количество устройств 10 10 Максимальное количество заданий на одно устройство 5000 500 Экспорт данных в формат HTML или CSV + + ДОСТУПНЫЕ ОТЧЕТЫ Действия по каждому устройству/пользователю + + Сводная информация по каждому устройству/пользователю + + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФУНКЦИЯМИ УСТРОЙСТВА Настройка пользователь­ского интерфейса + - Интеграция с встроенной функцией сканирования + + Интеграция с встроенными функциями безопасной печати + +

Архитектура и режимы аутентификации

Universal Login Manager — весьма гибкое решение для предприятий любых размеров, в котором можно комбинировать разные режимы аутентификации и способы входа в систему.

Universal Login Manager предоставляет один из трех способов аутентификации

Local Authentication Mode

Администратор может создать локальную базу данных пользователей на устройстве и использовать её в качестве поставщика аутентификации.

Domain Authentication Mode

Для аутентификации используется существующая служба Active Directory на сервере Windows.

uniFLOW Server

В качестве поставщика аутентификации можно выбрать сервер uniFLOW. Universal Login Manager также может выступать в uniFLOW в роли приложения для входа в систему. Таким образом можно легко перейти с бессерверного решения на платформу uniFLOW. В этом случае на сервере uniFLOW должна быть платная лицензия на доступ к устройствам.

Canon Universal Login Manager — предназначенное для малого и среднего бизнеса приложение для входа в систему на устройствах imageRunner Advance, а также некоторых моделях imageRUNNER и i-SENSYS. Оно обеспечивает как персонализацию, контроль доступа по функциям и пользователям для обеспечения информационной безопасности, так и отслеживание использования устройства, в том числе с целью снижения затрат. При этом данные могут храниться в локальной базе самого печатающего устройства Canon или на внешнем сервере.

Подробнее о приложении Universal Login Manager можно прочитать здесь.

Брошюру о продукте можно прочитать здесь.