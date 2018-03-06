Canon представила средство для аутентификации пользователей Universal Login Manager

Информационная безопасность и надлежащее использование ресурсов компании — критически важные вопросы для предприятия любого размера. Кроме того, успешность бизнеса напрямую зависит от наличия эффективных рабочих процессов, повышающих производительность сотрудников, и тщательного контроля расходов на управление печатной инфраструктурой и печать.
Безопасная печатная среда с аутентификацией пользователей, возможность создавать персонализированные рабочие процессы для каждого пользователя и полная прозрачность стоимости печати в организации позволят минимизировать риски, повысить эффективность процессов и полностью контролировать расходы на печать.
Приложение Universal Login Manager (ULM), предлагаемое Canon, — это набор дополнительных функций, разработанных для защиты и оптимизации использования принтера благодаря простым и эффективным возможностям аутентификации пользователей для контроля доступа к устройству.
Приложение ULM позволяет назначать пользователям права на печать, а также настраивать персонализированные рабочие процессы для повышения производительности. Вместе с тем, простые инструменты отчетности предлагают бизнесу мощные возможности управления действиями пользователей и затратами.
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Защитите свою информацию
Universal Login Manager защищает принтеры от несанкционированного доступа и использования, оберегая вашу информацию.
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Простая аутентификация пользователя
Чтобы получить доступ к принтеру на требуемом уровне безопасности и удобства, пользователь просто должен выбрать заранее назначенный способ аутентификации.
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Повысьте производительность пользователей
Простой процесс входа в систему повышает уровень безопасности без ущерба для производительности пользователей.
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Персонализированные рабочие процессы
После входа в систему пользователь попадает в рабочее пространство, которое может быть настроено с учетом конкретных требований для экономии времени и усилий.
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Удобство интеграции
Интегрируйте решение в существующую службу каталогов, например в Active Directory ОС Windows.
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Контроль и управление доступом
Вход в систему может выполняться на уровне устройства или функции, а доступ к функциям устройства, включая сканирование, рассылку, цветное копирование и цветную печать, можно ограничить, чтобы повысить безопасность и контролировать затраты на печать.
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Контроль использования и затрат
С легкостью отслеживайте, как и кем обычно используется каждое устройство, чтобы выявить потенциальные возможности экономии средств.
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Решение на уровне устройства
Простота загрузки, активации и настройки. Получите доступ к управлению принтером из веб-браузера компьютера.
Преимущества Universal Login Manager
Приложение Universal Login Manager предоставляет немедленные преимущества ИТ-администраторам, офисным пользователям и представителям руководства компании.
Решение встроено в устройство и не требует вложений в дополнительные серверы печати. Простота его активации и настройки гарантирует максимальную пользу с минимальными усилиями. Инструменты отчетности и слежения за устройством и пользователями предоставляют мощные возможности управления использованием устройства и затратами. Повысьте безопасность документов, добавляя выбор типа учетных записей в соответствии со своими потребностями.
Доступ для пользователей и устройств: устанавливайте права для разных подразделений и пользователей.
Доступ к функциям: простая настройка прав для двухсторонней, черно-белой или цветной печати и функции отправки в соответствии с потребностями предприятия.
Персонализированное меню: после аутентификации пользователь увидит свое персонализированное меню и получит доступ к своему списку заданий на печать
и кнопкам быстрого выполнения часто используемых функций.
Настраиваемый фон: cоздавайте фоновые изображения для максимальной персонализации. Эта возможность доступна только на устройствах Canon на платформе imageRUNNER ADVANCE.
Создавайте таблицы с отчетами о затратах: cоздавайте таблицы затрат для печати, копирования и других функций, а также назначайте идентификаторы пользователям и подразделениям.
Создайте отчеты: для одного или нескольких устройств, пользователей и идентификаторов подразделений. Сортируйте и экспортируйте отчеты по использованию и затратам.
Анализ: проверяйте отчеты, определяйте и анализируйте затраты и возможности экономии средств.
Приложение Universal Login Manager доступно в стандартной конфигурации устройства (необходима активация) для многих моделей принтеров и многофункциональных устройств Canon. Доступность ULM также зависит от модели устройства.
Приложение Universal Login Manager – один из элементов в портфеле решений компании Canon для управления печатью. Компания Canon, устройства которой доступны для предприятий любого размера – от малого бизнеса до глобальных корпораций, предлагает решение, отвечающее постоянно растущим требованиям к управлению печатью.
Сравнение моделей
Приложение Universal Login Manager доступно для многих моделей принтеров и многофункциональных устройств Canon. Это встроенное приложение требует активации на каждом из устройств. Функциональность ULM зависит от особенностей/ функциональных возможностей устройства.
Есть два варианта приложения, один предназначен для устройств imageRUNNER ADVANCE, а для отдельных моделей imageRUNNER и i-SENSYS (например, i-SENSYS MF 735Cx, MF 635CX, LBP 654Cx и imageRUNNER iR C3025 и iR C3025i) существует специальная версия. Отличия приведены в таблице.
|imageRUNNER ADVANCE
|i-SENSYS и imageRUNNER
|АУТЕНТИФИКАЦИЯ НА УСТРОЙСТВЕ
|Вход с помощью изображения
|Макс. Количество пользователей — 48
|Макс. Количество пользователей — 48
|Вход с помощью изображения и PIN-кода
|Макс. Количество пользователей — 48
|Макс. Количество пользователей — 48
|Вход по имени пользователя/паролю
|Макс. Количество пользователей — 1000
|Макс. Количество пользователей — 1000
|Вход с помощью карты
|Макс. Количество пользователей — 1000
|Макс. Количество пользователей — 1000
|Вход с помощью карты и PIN-кода
|Макс. Количество пользователей — 1000
|Макс. Количество пользователей — 1000
|Регистрация с помощью карты на устройстве
|+
|+
|Пользовательское фоновое изображение
|+
|-
|Создание пользователя вручную
|+
|+
|Импорт пользователя из файла CSV
|+
|-
|ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА СЧИТЫВАНИЯ КАРТ
|MiCard PLUS/MiCard PLUS-2
|+
|+
|MiCard Multi/HID/HITAG
|+
|+
|БЕЗОПАСНАЯ ПЕЧАТЬ
|Безопасная печать на устройстве
|+
|+
|Принудительная остановка устройства
|+
|-
|Максимальное количество заданий безопасной печати
|Без ограничений
|32
|ПЕЧАТЬ С МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
|Прямая печать с мобильного устройства
|+
|+
|Печать напрямую с мобильного устройства: безопасная печать
|+
|+
|Вход в принтер с мобильного устройства
|+
|-
|КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
|Контроль доступа на основе функций с использованием AMS
|+
|-
|Ограничение функций устройства по имени пользователя
|С помощью AMS
|Два уровня доступа: для обычного пользователя, или системного администратора
|Контроль доступа на основе функций с использованием идентификатора подразделения
|+
|+
|Контроль верхних ограничений для каждого устройства и каждого пользователя с использованием идентификатора подразделения
|+
|+
|Ограничение мест назначения (сканировать только для себя/только в домашнюю папку)
|+
|+
|ФУНКЦИИ УЧЕТА
|Отслеживание данных о печати, копировании, сканировании и факсах
|+
|+
|Макс. Количество устройств
|10
|10
|Максимальное количество заданий на одно устройство
|5000
|500
|Экспорт данных в формат HTML или CSV
|+
|+
|ДОСТУПНЫЕ ОТЧЕТЫ
|Действия по каждому устройству/пользователю
|+
|+
|Сводная информация по каждому устройству/пользователю
|+
|+
|ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФУНКЦИЯМИ УСТРОЙСТВА
|Настройка пользовательского интерфейса
|+
|-
|Интеграция с встроенной функцией сканирования
|+
|+
|Интеграция с встроенными функциями безопасной печати
|+
|+
Архитектура и режимы аутентификации
Universal Login Manager — весьма гибкое решение для предприятий любых размеров, в котором можно комбинировать разные режимы аутентификации и способы входа в систему.
Universal Login Manager предоставляет один из трех способов аутентификации
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Local Authentication Mode
Администратор может создать локальную базу данных пользователей на устройстве и использовать её в качестве поставщика аутентификации.
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Domain Authentication Mode
Для аутентификации используется существующая служба Active Directory на сервере Windows.
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uniFLOW Server
В качестве поставщика аутентификации можно выбрать сервер uniFLOW. Universal Login Manager также может выступать в uniFLOW в роли приложения для входа в систему. Таким образом можно легко перейти с бессерверного решения на платформу uniFLOW. В этом случае на сервере uniFLOW должна быть платная лицензия на доступ к устройствам.
Canon Universal Login Manager — предназначенное для малого и среднего бизнеса приложение для входа в систему на устройствах imageRunner Advance, а также некоторых моделях imageRUNNER и i-SENSYS. Оно обеспечивает как персонализацию, контроль доступа по функциям и пользователям для обеспечения информационной безопасности, так и отслеживание использования устройства, в том числе с целью снижения затрат. При этом данные могут храниться в локальной базе самого печатающего устройства Canon или на внешнем сервере.
Подробнее о приложении Universal Login Manager можно прочитать здесь.
Брошюру о продукте можно прочитать здесь.