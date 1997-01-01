О конфигурации компьютера для видеомонтажа

Вы готовы на материальные издержки ради достижения хотя бы приемлемого результата в вашем видеотворчестве? Все же, думается, не следует впопыхах тратиться на дорогое оборудование. Начинающему вполне достаточно будет последовать этим советам.

Вопросы собственно касаются материнской платы и винчестера.

Плата — одно или двух процессорная, какой фирмы и на каком чипсете, если учесть то, что в данное время наиболее распространенными являются чипсеты i915 и i925? Имеет ли смысл иметь два процессора, ведь обычно двухпроцессорные платы производятся на более старых процессорах, и частота их может быть меньше, чем у новейших однопроцессорных.

Винчестер SCISI и RAID не хочется устанавливать из-за их дороговизны и уникальности. Подойдут ли современные IDE?

Двухпроцессорность дает гораздо меньший прирост производительности, чем физически раздельные дисковые накопители. Таким образом, лучше сэкономить на процессоре и купить несколько (лучше всего четыре) жестких диска. Во всех учебниках по Аdobe Рremiere описание начинается с разнесения данных по винчестерам. Тип интерфейса винчестера для современных накопителей также несущественный фактор.

В итоге имеются следующие приоритеты: 1) несколько винчестеров, 2) надежная материнская плата, 3) процессор.

Мы говорим о конфигурации для видеомонтажа. При этом допускается на нем же заниматься цифровым фототворчеством и звуком, но не играми. Проверено. Игры и видеомонтаж не совместимы никак. В самом крайнем случае — проверенные игры. Также важно не производить никаких экспериментов с Windows в плане ее «улучшения» бесчисленными твикерами, и не хранить ничего на рабочем столе.

Не забудьте и про охлаждение винчестеров!

Для начинающего видеомонтажера достаточно будет приобрести два винчестера для непосредственной работы с видео и еще один для резервного хранения материалов.

Два монитора! Непременно! Вторым может быть и устаревший с диагональю 15″ — для нескольких панелей больше и не надо, зато на основном окне все будет под рукой и на виду.

И все же, что такое «плата захвата видео»? Кратко, для чего она и облегчает ли работу с видео? Какие платы уже испытаны и какую следует приобретать?

Если непонятно, зачем эта плата нужна, то лучше ее не брать. Для работы с DV хватит встроенного в материнскую плату контроллера IEEE 1394 или купить отдельный.

Советы по комплектации компьютера для видеомонтажа от afanasa.

«Компьютер для видеомонтажа».

(Утверждение, что компьютер должен быть только на базе Intel, довольно спорно. Однако, в свете вышедших новых версий программ Adobe, требующих наличие Athlon 64, даное утверждение сбылось, хоть и касается лишь поклонников вышеупомянутой корпорации).