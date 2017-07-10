i3D-Speed 06’17: июнь 2017 года

Ежемесячный отчет о драйверах и сравнение производительности

популярных 3D-акселераторов

Регулярные (ежемесячные) выпуски i3D-Speed — это проект iXBT.com, целью которого является предоставление отчетов об относительной производительности целого набора видеокарт на драйверах под Windows 10: мы стараемся обеспечить читателю понимание того, как соотносятся друг с другом видеоускорители всех уровней (от бюджетных до топовых). В материале присутствуют сводные диаграммы производительности популярных современных видеокарт, а также определение соотношений цены и производительности. С целью получения прозрачности результатов по всему списку ускорителей тестирование проводится в одинаковых условиях настроек максимально возможного качества 3D-графики в играх.

Выпуск 107 (196) / Июнь 2017 года

Содержание

Новости

Добавлены результаты тестирования AMD Radeon RX 560/570 и Nvidia GeForce GTX 1060 3 ГБ. Результаты тестов AMD Radeon R7 250/370 и Nvidia GeForce GTX 980 Ti отправлены в архив. Произведена смена тестовой конфигурации на платформу на базе AMD Ryzen 7 c обновлением блока питания на Seasonic Prime 1000 W Titanium.

1. Конфигурация тестового стенда

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4): процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц); СО Antec Kuhler H2O 920; системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero на чипсете AMD X370; оперативная память 16 ГБ DDR4 2 × AMD Radeon R9 8 ГБ UDIMM 3200 МГц (16-18-18-39); жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium (1000 Вт);

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.6.2;

драйверы Nvidia версии 382.53;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games, Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)

2. Список видеокарт

(в скобках перечислены частоты работы — ядро: блок ROP/TMU, ядро: блок шейдерных вычислений, эффективная частота работы памяти; карты, работающие на повышенных частотах, помечены «o/c»):

Архив (видеокарты, по которым больше не обновляется информация)

3. Сводные диаграммы производительности видеокарт на последних версиях драйверов за июнь 2017 года

Желающие скачать все результаты в формате Excel (Office 2003) — могут взять архив RAR 3.0 или ZIP.

3.1. Диаграммы

4. Расчет рейтингов 3D-акселераторов на конец месяца

Расчет проводился на основе полученных данных по игровым тестам.

Желающие провести свой расчет и определить рейтинг, исходя из своих оценок, могут скачать таблицу в формате Excel (Office 2003) — архив RAR 3.0 или ZIP.

Методика расчета рейтингов описана здесь.

Расчет выполнен при следующих допущениях:

процент соотношения потребности в производительности и качестве распределяется так: приоритет по производительности — 70%

приоритет по качеству — 30% Рейтинг полезности характеризует производительность и функциональность карты (это числитель) в соотношении к ее стоимости (знаменатель). Для расчета рейтинга iXBT.com используется числитель предыдущего рейтинга (не учитывается цена).

4.1. Рейтинг 3D-ускорителей iXBT.com Дает понимание, как выглядят все ускорители относительно младшего GeForce GT 730, который мы взяли за единицу (за 100%). Мы приводим в рейтинге возможностей не абсолютные значения, а показатели карт относительно GT 730.

№ Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 01 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 5440 837 65 000 02 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 4420 921 48 000 03 GTX 1070 8 ГБ, 1507—1797/8000 3680 932 39 500 04 R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 3590 589 61 000 05 R9 Fury 4 ГБ, 1000/1000/1000 3210 617 52 000 06 RX 580 8 ГБ, 1257—1340/8000 2890 826 35 000 07 R9 390X 8 ГБ, 1050/1050/6000 2760 649 42 500 08 GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 2750 1058 26 000 09 GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 2740 979 28 000 10 RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000 2640 754 35 000 11 RX 570 4 ГБ, 1168—1244/7000 2520 764 33 000 12 R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000 2460 703 35 000 13 GTX 1060 3 ГБ, 1507—1860/8000 2350 1068 22 000 14 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 2340 900 26 000 15 RX 470 4 ГБ, 926—1100/6600 2260 706 32 000 16 R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800 1910 723 26 400 17 R9 380 4 ГБ, 970/970/5700 1670 795 21 000 18 GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000 1600 1231 13 000 19 RX 560 4 ГБ, 1175—1275/7000 1460 1460 10 000 20 GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000 1300 1000 13 000 21 RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000 1250 1389 9000 22 GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000 1220 1356 9000 23 GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600 1020 1074 9500 24 RX 550 4 ГБ, 1183/1183/7000 870 1160 7500 25 GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400 760 1013 7500 26 R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500 590 1000 5900 27 GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000 480 774 6200 28 R7 240 1 ГБ, 780/780/4500 240 727 3300 29 GT 740 1 ГБ, 993/993/5000 240 480 5000 30 GT 730 2 ГБ, 800/1600/1334 100 313 3200

Выше читатели смогут выбрать по своему вкусу тот ускоритель, который, на их взгляд, продемонстрировал приемлемую скорость (возможно, даже максимальную — это зависит от индивидуальных запросов), а также современную функциональность в 3D-графике.

4.2. Рейтинг полезности (возможности/цена) Отвечает на вопрос: соответствует ли цена скоростным характеристикам?

№ Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 01 RX 560 4 ГБ, 1175—1275/7000 1460 1460 10 000 02 RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000 1389 1250 9000 03 GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000 1356 1220 9000 04 GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000 1231 1600 13 000 05 RX 550 4 ГБ, 1183/1183/7000 1160 870 7500 06 GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600 1074 1020 9500 07 GTX 1060 3 ГБ, 1507—1860/8000 1068 2350 22 000 08 GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 1058 2750 26 000 09 GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400 1013 760 7500 10 R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500 1000 590 5900 11 GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000 1000 1300 13 000 12 GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 979 2740 28 000 13 GTX 1070 8 ГБ, 1507—1797/8000 932 3680 39 500 14 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 921 4420 48 000 15 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 900 2340 26 000 16 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 837 5440 65 000 17 RX 580 8 ГБ, 1257—1340/8000 826 2890 35 000 18 R9 380 4 ГБ, 970/970/5700 795 1670 21 000 19 GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000 774 480 6200 20 RX 570 4 ГБ, 1168—1244/7000 764 2520 33 000 21 RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000 754 2640 35 000 22 R7 240 1 ГБ, 780/780/4500 727 240 3300 23 R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800 723 1910 26 400 24 RX 470 4 ГБ, 926—1100/6600 706 2260 32 000 25 R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000 703 2460 35 000 26 R9 390X 8 ГБ, 1050/1050/6000 649 2760 42 500 27 R9 Fury 4 ГБ, 1000/1000/1000 617 3210 52 000 28 R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 589 3590 61 000 29 GT 740 1 ГБ, 993/993/5000 480 240 5000 30 GT 730 2 ГБ, 800/1600/1334 313 100 3200

Комментарий к рейтингам: Продукты топового класса, вроде Radeon R9 Fury X/Fury/Nano/390/390X, GeForce GTX 1080/1080 Ti/1070, Titan X, следует рассматривать исключительно с точки зрения Рейтинга iXBT.com, потому что они предназначены для энтузиастов, выпускаются относительно малыми партиями и имеют завышенные цены, так что в общем рейтинге полезности, разумеется, занимают последние позиции. Рыночная судьба таких ускорителей будет определяться желанием геймера получить самое мощное решение. Тем не менее, мы проведем анализ рейтинга полезности по всем основным ценовым группам, включая и самые мощные ускорители. Мы снова особо отмечаем, что из-за очень сильного дефицита видеокарт семейства AMD Radeon и Nvidia GeForce топового и даже среднего уровня (огромный спрос из-за майнинга) цены на эти карты очень выросли, и потому эти продукты в рейтингах полезности кардинально упали. Группа ускорителей премиум-класса (ценовой уровень от 65 000 ), места по Рейтингу полезности: Нет

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей топового класса (ценовой уровень 39 000 — 64 999 ), места по Рейтингу полезности: GeForce GTX 1070, 13 GeForce GTX 1080, 14 GeForce GTX 1080 Ti, 16 Radeon R9 390X, 26 Radeon R9 Fury, 27

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей высокого класса (ценовой уровень 20 000 — 38 999 ), места по Рейтингу полезности: GeForce GTX 1060 3 ГБ, 7 GeForce GTX 1060 6 ГБ, 8 GeForce GTX 980, 12 GeForce GTX 970, 15 Radeon RX 580, 17

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей выше среднего уровня (ценовой уровень 13 000 — 19 999 ), места по Рейтингу полезности: GeForce GTX 1050 Ti, 4 GeForce GTX 960, 11

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей среднего уровня (ценовой уровень 7000 — 12 999 ), места по Рейтингу полезности: Radeon RX 560, 1 Radeon RX 460, 2 GeForce GTX 1050, 3 Radeon RX 550, 5 GeForce GTX 950, 6

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей бюджетного уровня (цена ниже 7000 ), места по Рейтингу полезности: Radeon R7 250X, 10 GeForce GTX 750, 19 Radeon R7 240, 22 GeForce GT 740, 29 GeForce GT 730, 30

), места по Рейтингу полезности: Вышеуказанные видеокарты и стали самыми полезными на сегодня ускорителями (при покупке которых пользователь получает максимальную отдачу на каждый потраченный рубль).