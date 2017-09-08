SSD-накопитель Transcend MTS400 емкостью 256 ГБ

Как уже было не раз сказано, формат М.2 — по сути своей не что-то жестко определенное, а своеобразный контейнер. Даже интерфейсов физических доступно два — модный PCIe и все еще более массовый SATA. Да и по размерам платы могут быть разными. Даже по ширине, хотя сейчас это практически не используется — массово доступные платы имеют ширину 22 мм. А вот длина уже сейчас может быть разной: 16, 26, 30, 38, 42, 60, 80 или 110 мм. Впрочем, большинство накопителей поставляется в формате 2280, т. е. имеет ширину 22 мм и длину 80 мм. А слоты в большинстве устройств поддерживают установку как минимум таких плат, или и вовсе 22110 — соответственно, совместимы и со всем возможным набором.

Но иногда возникает необходимость и в «коротком» SSD: слоты такого типа «любят» многие производители ноутбуков или мини-ПК. Зачастую до последнего времени в тех же ноутбуках они использовались для установки кэширующего накопителя небольшой емкости. Вызывая тем самым у части пользователей соблазн убрать эту самую «кэширующую мелочь» и установить накопитель на 128-256 ГБ — для системы, программ и рабочих данных, оставив винчестеру задачу только лишь хранить всякую мультимедию. Дальше поход в магазин и столкновение с суровой реальностью, описанной выше: большинство накопителей поставляется в формате 2280. Во всяком случае, если речь идет о доступных в рознице моделях нормальной емкости.

Но есть и исключения, о паре которых мы недавно упоминали: SSD линеек Transcend MTS400 и MTS600 это, соответственно, платы 2242 и 2260, причем емкостью до 256 или 512 ГБ соответственно. А при тестировании ECS Liva Z нам первое и потребовалось — никакие другие форматы этот мини-ПК и не поддерживает: либо обходиться встроенным eMMC, либо искать такой SSD. Нашли. И заодно решили его протестировать и как просто накопитель по стандартной методике.

Transcend MTS400 256 ГБ

Впрочем, на какие-то открытия мы не рассчитывали — как уже было сказано ранее, все накопители семейств MTSх00 по своему устройству аналогичны не так давно изученным SSD370S «классического» формата, да и MTS 800 на 256 ГБ мы тестировали почти два года назад. Разве что емкости у самой компактных версий ограничены 256 ГБ, но этого зачастую и достаточно. Зато в мнении о том, что формат М.2 даже при использовании стандартного интерфейса SATA есть шаг в правильном направлении тот же MTS400 сильно укрепляет: не нужны твердотельным накопителям здоровенные корпуса, унаследованные от винчестеров.

Это механику сложно было сделать компактной, а тут на маленькой платке и все тот же контроллер Transcend TS6500 (который на деле Silicon Motion SM2246EN), и 256 ГБ флэш-памяти, и для DRAM-буфера в 256 МБ место тоже нашлось. Больше места может потребоваться только для устройств большей емкости, но они и стоят соответственно, так что пока еще не слишком популярны среди массовых покупателей (по крайней мере тех, кто вообще приобретает твердотельные накопители — огромное количество компьютеров вообще используются только с механикой даже сейчас и цены тому основная причина).

Словом, все «как у взрослых». А есть ли отличия в работе? Вот это мы и решили проверить — благо SSD370S той же емкости был протестирован ранее. Также для оживления пейзажа мы воспользовались и результатами Kingston SSDNow M.2 SATA G2 240 ГБ и Plextor M7VG 256 ГБ, благо это тот же класс и та же емкость. Но аппаратная база немножко разная.

Методика тестирования

Методика подробно описана в отдельной статье. Там можно познакомиться с используемым аппаратным и программным обеспечением.

Производительность в приложениях

Как и следовало ожидать (благо к такой картине мы давно привыкли) все испытуемые примерно равны.

Впрочем, на чуть более низком уровне использующий TLC-память Plextor M7V немного отстает от прочих испытуемых. Но и Kingston SSDNow M.2 SATA G2 тоже чуть-чуть проигрывает паре накопителей Transcend, хотя формально они используют самую старую (из этой четверки) платформу. А внутри этой пары различий нет вообще.

Да и предыдущая версия пакета того же мнения. В общем, в качестве «системного накопителя «малыш» MTS400 будет вести себя точно также, как и любой другой SSD того же класса и любых размеров.

Последовательные операции

В принципе, главным для нас сейчас является то, что оба накопителя Transcend ведут себя одинаково с точностью для погрешности измерения. И оба соответствуют априорным ожиданиям от SSD с SATA-интерфейсом. А более подробные выводы пока отложим — до шаблонов с большим объемом данных, где перестает действовать SLC-кэширование и подобные механизмы.

Случайный доступ

Относительно слабый по меркам современности (потому, что и не слишком современный) контроллер не позволяет надеяться на рекордные результаты. Но и не делает их плохими — просто любителям высокой (хотя бы потенциально) производительности нужно уже присматриваться совсем к другим платформам.

Работа с большими файлами

Явным аутсайдером на операциях записи оказывается Plextor M7V — ее объем заметно превышает размеры SLC-кэша, так что получению высоких результатов мешают сами чипы TLC-флэш. Впрочем, и накопитель Kingston нельзя назвать слишком уж быстрым, хотя его поведение за рамки присущего недорогим современным моделям и не выходит. А Transcend S370S, равно как и его миниатюрный собрат — те самые старые кони, что борозды не портят. Глубоко, впрочем, не пашут, но разве что сравнительно с появившимися за те самые три года топовыми NVMe-устройствами, после чего вся борьба за скорость в SATA-сегменте потеряла смысл ввиду бесперспективности. В итоге хотя бы сохранение достигнутого некогда уровня — уже отрадное явление.

Рейтинги

Как и следовало ожидать, показатели трех принявших участие в тестировании накопителей на MLC-памяти одинаковой емкости практически одинаковые и от конкретного контроллера не зависят (при одинаковом — так и вовсе практически идентичные). Единственный из протестированных нами на данный момент «M.2 SATA TLC-based» немного проигрывает при записи данных и, соответственно, и в общем зачете. Повторимся: как и следовало ожидать. Битва за рекордные результаты давно уже идет совсем в другом сегменте. «Ввязываться» в нее можно — если хочется. Только нужно отдавать себе отчет и в том, что борьба идет за потенциальные результаты — которые за пределами тестовых утилит окажутся недостижимы просто потому, что практически любой современный твердотельный накопитель «узким местом» в персональной системе уже не является. А в какой конкретно степени «не является» - имеет уже лишь теоретическое значение. В рамках же одного класса устройств, причем давно уже стабильного в характеристиках, и потенциальных различий не будет.

Особенно если рассматривать результаты в тестах не только низкого, но и высокого уровня — на которые, как не раз уже было сказано, влияют и другие компоненты. В итоге получаем такой вот средний уровень. Близкий к высокому, поскольку накопители на MLC-памяти в сегменте устройств с SATA-интерфейсом на таком и «живут». Современные бюджетные или любые «совсем старые» твердотельные накопители несколько медленнее. Впрочем, не настолько, чтобы это было заметно невооруженным глазом :)

Цены

В таблице перечислены средние розничные цены протестированных сегодня SSD-накопителей в Москве, актуальные на момент чтения вами данной статьи:

Kingston SSDNow SATA G2

240 ГБ Plextor M7VG

256 ГБ Transcend SSD370S

256 ГБ Transcend MTS400

256 ГБ T-13480966 T-13756291 T-10967457 T-10967707

Итого

Поскольку никакой технической новизны в Transcend MTS400 нет (по сути, это разработка еще 2014 года, не слишком с тех пор изменившаяся), сегодняшнее тестирование завершилось с предсказуемым результатом. Ожидалось, что при равном объеме MTS400 и SSD370S будут вести себя одинаково — так и получилось (в отдельных сценариях есть небольшие расхождения, но их можно списать на разные прошивки — P1225CE1 и O0919A соответственно). Ожидалось, что эта кроха будет работать аналогично подавляющему большинству SATA-накопителей, обгоняя бюджетные модели — так и вышло. Даже габариты, строго говоря, элементом новизны не являются — фактически аналогичный во всем, включая формат 2242, накопитель мы в свое время тестировали. Правда, максимальная емкость таких моделей в 2015 году была ниже, а сейчас в те же две микросхемы можно вместить четверть терабайта, что уже покрывает потребности большинства пользователей — устройства с бо́льшим объемом до сих пор продаются не слишком активно (поскольку и стоят дороже). А сравнение Transcend MTS400 с моделями «обычного» форм-фактора показывает, что основное содержимое корпусов «классических» SSD абсолютно то же самое, что и у винчестеров: смесь газов, в просторечии именуемая воздухом :) Правда, в винчестерах это краеугольный камень технологии (и сейчас в них активно начинают применять другие газы — более подходящие для данной работы), а в твердотельных накопителях это побочный эффект, возникший из-за несоответствия размеров формы и содержания. Собственно, поэтому формат М.2 во всех вариантах реализации и предпочтителен: ничего более габаритного полупроводниковым носителям и не требуется.