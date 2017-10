Корпус Fractal Design Meshify C





В августе 2017 года шведская компания Fractal Design выпустила на рынок новую серию Meshify, представленную пока единственной моделью Fractal Design Meshify C. Ее основными особенностями, которые подчеркивает производитель, являются эффективное охлаждение и оригинальный внешний вид. Последнее достигается за счет придания передней панели вида, напоминающего черный бриллиант, а также использования боковой стенки из закаленного стекла с тонированием. Упаковка представляет собой картонную коробку с монохромной полиграфией. Никаких специальных защитных решений в упаковке, связанных с использованием стекла в конструкции корпуса, замечено не было. Все типы крепежных элементов, которыми комплектуется корпус, размещены в индивидуальных пакетах, что определенным образом упрощает сборку. Также в комплект входит салфетка из микрофибры и головка для крестовой отвертки для закручивания шестигранников (стоек для системной платы). Дизайн корпуса все же не претендует на особую оригинальность, но это не является недостатком: многие как раз хотят приобрести корпус со спокойным дизайном, который не будет сильно выделяться на фоне окружающей обстановки. Выглядит корпус аккуратно, но назвать его дизайн передовым или ярким было бы неправильно, экстерьер вполне типичный для решений последнего времени. Передняя панель формируется изогнутой решеткой, которая на самом деле не очень напоминает грани черного бриллианта, так как отражающая способность решетки намного ниже, чем у ограненного алмаза. Тут больше подошло бы стекло, полированный металл или даже полупрозрачный пластик, а делать стилизацию с помощью сетки — не самое удачное решение. Компоновка Корпус представляет собой однообъемное решение башенного типа с вертикально размещаемой платой формата ATX (и менее габаритной) и нижнерасположенным блоком питания с горизонтальным размещением. Кожух блока питания в данном случае имеет вентиляционную решетку непосредственно над блоком питания, что не позволяет надеяться на изолирующие свойства этого конструкционного элемента от нагретого воздуха в общем объеме и от «выхлопа» видеокарты. Судя по его конструкции, кожух для этого и не предназначен, в основном он исполняет роль своеобразного элемента жесткости, который обеспечивает дополнительную фиксацию основания для системной платы с нижней стороны. Также кожух создает место для скрытой установки блока питания с выводом проводов сразу за основание для системной платы, что выглядит более эстетично. Компоновочные решения данной модели определяются современными тенденциями корпусостроения. В данном случае разработчики отказались от отсека для устройств формата 5,25 дюйма, а привычный отсек для устройств 3,5 дюйма расположен под кожухом БП около передней стенки шасси, но присутствует он в усеченном виде — всего на два диска. В корпусе полностью отсутствуют посадочные места для накопителей с внешним доступом. Накопители формата 2,5 дюйма размещаются за основанием для системной платы, где они устанавливаются на быстросъемной монтажной пластине, которая фиксируется винтом с накатной головкой и противосъемной нарезкой. К достоинствам такой компоновки можно отнести наличие большого количества свободного места во внутреннем объеме корпуса, что позволяет не только с комфортом действовать при сборке системы, но и размещать габаритные компоненты, такие как видеокарты и системы охлаждения, в том числе жидкостные. Из недостатков стоит отметить довольно скромное максимальное количество накопителей, хотя для большинства типовых систем этого будет вполне достаточно. Система охлаждения В общей сложности в данном корпусе предусмотрено семь посадочных мест под вентиляторы: 3 на передней стенке, поддерживают установку 3 вентиляторов типоразмера 120 мм или 2 вентиляторов на 140 мм

2 на верхней стенке, универсальные для вентиляторов на 120/140 мм

1 на задней стенке под вентилятор типоразмера 120 мм

1 на нижней стенке под корзиной для накопителей для вентилятора на 120 мм В комплекте поставки идет только 2 вентилятора типоразмера 120 мм, они установлены на передней и задней стенке корпуса. Стоит отметить, что места для установки вентиляторов не зафиксированы четко, их можно сдвигать на 3-5 см по вертикали, подстраиваясь тем самым под особенности системы охлаждения CPU и GPU. Это достигается за счет того, что отверстия под винты выполнены не в виде привычных круглых отверстий, а виде прорезей значительной длины. Если потратить достаточно времени и усилий, то вентилятор типоразмера 120 или 140 мм можно будет установить непосредственно перед корзиной для полноразмерных HDD, что снимает вопрос с потенциальным нагревом быстрых накопителей. С поддержкой компонентов для построения систем жидкостного охлаждения также все в полном порядке. На передней стенке можно закрепить радиатор высотой до 360 мм на пару с радиатором длиной до 240 мм на верхней. Дополнительный радиатор на 120 мм при желании можно установить на задней стенке. Что касается защиты от пыли, то к этому вопросу производитель подошел со всей серьезностью. К фронтальным вентиляторам воздух попадает только через переднюю панель, но перед попаданием непосредственно в корпус он проходит через фильтр из поролона. Опустим аэродинамическую эффективность подобного фильтра, но про удобство его использования сказать придется, так как без применения инструментов отделить фильтр от передней панели не представляется возможным, а единственным способом очистить его в таком положении является использование пылесоса. Фильтр на нижней стенке корпуса выполнен из мелкой синтетической сетки. Он заключен в пластиковую рамку и выезжает по направляющим в сторону передней стенки. Попасть в направляющие несложно, корпус приподнимать или класть на бок при этом не требуется. Фильтр для верхней стенки удобнее всего снимается и ставится на место благодаря магнитной окантовке, однако выполнен он из достаточно крупной пластиковой сетки, а потому бо́льшая часть мелких пылинок просочится сквозь него в корпус. С другой стороны, он отлично поможет от падения внутрь корпуса монет, ключей, каких-либо мелких предметов, да и от части пыли тоже спасет. Конструкция Конструкция данной модели очень напоминает Fractal Design Define C, представляя собой ее модифицированную версию. В основном модификация коснулась передней и боковой панели, а также всего, что с ними связано. Также на боковых стенках отсутствует дополнительное шумоизолирующее покрытие. Как можно заметить, левая, если смотреть со стороны передней панели, боковая стенка выполнена из закаленного стекла. Ее крепление накладного типа, с фиксацией через четыре сквозных отверстия с лицевой стороны с помощью четырех винтов с накатной головкой. С внутренней стороны винты имеют накладку из резиноподобного материала. Вторая боковая стенка представляет собой стальную панель с П-образной вальцовкой снизу и сверху, что повышает удобство сборки по сравнению с обычной пазо-гребенной системой в дешевых корпусах. Ее крепление осуществляется двумя винтами с накатной головкой и противосъемной нарезкой, т. е. винты «невыпадающие». Несущая часть передней панели выполнена из пластика, который хоть и окрашен в массе, но снаружи имеет глянцевое покрытие, которое отлично собирает отпечатки пальцев и прочие следы, причем удалить потом эти следы не так уж просто. Бо́льшую часть площади передней панели занимает стальная сетка с довольно причудливым узором, который создатели корпуса считают похожим на грани черного бриллианта. В отличие от Define C, в котором блок фронтальных разъемов зафиксирован на шасси, здесь блок разъемов встроен в переднюю панель, поэтому все провода, идущие к разъемам и кнопкам, также присоединяются непосредственно к передней панели, что удобства не добавляет. В состав фронтальных элементов управления и коммутации входят: два разнесенных друг от друга примерно на 8 мм порта USB 3.0, стандартные разъемы для подключения микрофона и наушников, небольшая кнопка сброса с рабочим ходом средней глубины и — по центру — квадратная кнопка включения с минимальным рабочим ходом. Задняя стенка не представляет собой ничего интересного — традиционное посадочное место для одного вентилятора, обильная перфорация и, в качестве небольшого контрастного пятна, белые заглушки для слотов расширения. Устанавливается корпус на круглые пластиковые ножки со вставками из резины. Стои́т Fractal Design Meshify C уверенно, на бок не заваливается и по поверхности не ездит. Сборка системного блока Обе боковые стенки крепятся винтами с накатной головкой, но разной конструкции. Системная плата во Fractal Design Meshify C устанавливается на стандартные полые шестигранники, которые сборщику предстоит устанавливать самостоятельно — на этой мелочи производитель почему-то предпочитает экономить. Полноразмерные жесткие диски устанавливаются в предназначенную для них двухместную корзину через стальные салазки. Диск крепится к ним с помощью четырех винтов через мягкие силиконовые амортизаторы, помогающие немного снизить передаваемую на корпус вибрацию. Фиксируются салазки простым защелкиванием, надежность крепления достаточно высокая, но при желании ее можно дополнительно усилить одним винтом под крестовую отвертку. Отметим, что данные салазки являются универсальными, их можно использовать для установки 2,5″ накопителей, но уже без применения силиконовых прокладок. Основным местом для установки дисков ноутбучного формата является стальная пластина, закрепленная на обратной стороне подложки системной платы. Она фиксируется на корпусе благодаря небольшим пазам в правой части и одному винту с накатной головкой в левой. Каждый из дисков следует прикрутить к пластине четырьмя винтами под крестовую отвертку. Устанавливать традиционные жесткие диски с количеством пластин более двух сюда не стоит, так как высокой жесткостью эта стальная пластина не отличается, что чревато появлением дополнительных призвуков при работе дисков из-за ее раскачки. Немного помучаться придется всем желающим установить фронтальный вентилятор непосредственно перед корзиной с 3,5″ дисками. Для этого придется разобрать часть стальной стенки, разделяющей основной и нижний отсеки, ослабить крепление корзины с помощью винтов на нижней стенке, передвинуть ее ближе к блоку питания и только после этого установить вентилятор. Для установки 120-миллиметрового вентилятора на нижнюю стенку придется помучаться еще больше, и именно более развернутое описание таких тонкостей хотелось бы видеть в комплектной инструкции. Вместо корзины можно установить вентилятор или одиночный жесткий диск формата 3,5 дюйма, для чего в днище есть монтажные отверстия, а над корзиной — люк с крышкой. Для установки блока питания необходимо в первую очередь демонтировать стальную рамку с задней стенки корпуса. Блок питания прикручивается к рамке четырьмя винтами, заводится в корпус, после чего рамка прикручивается обратно с помощью двух винтов с накатной головкой. Возможность двухсторонней установки БП обеспечивается переворотов рамки на 180 градусов. Для размещения невостребованных или излишне длинных кабелей есть достаточно большой запас в нижней части корпуса непосредственно перед корзиной для 3,5″ накопителей. Все заглушки для плат расширения съемные, фиксируются 1 винтом с накатной головкой. Порты USB 3.0 с передней панели подключаются монолитной 20-контактной колодкой. Аудиоразъемы также подключаются монолитным коннектором стандарта HDA без обратной совместимости с AC’97. Набор проводов для подключения кнопок и индикаторов представлен традиционной россыпью. Система скрытой укладки проводов во Fractal Design Meshify C позволяет без труда уложить основные кабели системной платы и графического ускорителя максимально скрытно и аккуратно. С основной корзиной для HDD проблем тоже нет, главное не стараться забить ее полностью проводами, потому что греющимся дискам это точно не понравится. Заметно хуже обстоят дела с прокладкой питающих кабелей к пластине с 2,5″ дисками: для подключения сразу трех накопителей вам, скорее всего, придется использовать два «хвоста» с SATA-разъемами, потому что производители блоков питания в основном выпускают свои продукты с расчетом на размещение дисков «стопкой», а не в одной плоскости, да еще и очень близко (или наоборот — далеко) друг от друга. Неиспользованные SATA-разъемы от подведенных к дискам линий начинают мешать закрытию боковой стенки, при должной настойчивости и невезении их можно даже сломать. Измерение уровня шума Измерение уровня шума проводится в соответствии с нашей методикой при помощи шумомера Октава 110А-Эко в звукоизолированной комнате с типичным уровнем шума 20 дБА. Во время измерения все электроприборы в комнате отключаются. Для регулирования напряжения питания вентиляторов использовался автономный управляемый преобразователь. Производительность системы охлаждения корпуса в зависимости от напряжения питания вентиляторов изменяется в относительно широких пределах. Субъективно этот параметр позволяет оценить уровень шума, который находится в диапазоне от 21 до 37 дБА при напряжении питания от 5 до 12 В. Режим Настольное размещение Напольное размещение 12 В 37 дБА 28 дБА 5 В 21 дБА 19 дБА В типовом диапазоне регулирования напряжения 7—11 В шум изменяется от пониженного (26 дБА) до среднего (35 дБА) уровня относительно типичных значений для жилых помещений в дневное время суток. При большем удалении корпуса от пользователя и размещении его, к примеру, на полу под столом шум можно будет охарактеризовать как минимально заметный при работе вентиляторов на минимальных оборотах, а при работе на максимальных — как пониженный для жилого помещения в дневное время суток. К качеству вентиляторов субъективно особых претензий нет: призвуки неаэродинамического происхождения у них минимальны и не обращают на себя особого внимания, то есть никакого стука, свиста и прочих раздражающих звуков у вентиляторов данного экземпляра Fractal Design Meshify C замечено не было. Акустическая эргономика корпуса находится на достойном уровне, но для ее полной реализации потребуется приобретение системной платы минимум с двумя разъемами питания вентиляторов или какого-либо контроллера-разветвителя. Итоги Удобство сборки в корпусе Fractal Design Meshify C весьма достойное, но оно чуть хуже, чем в корпусе Fractal Design Define C, что связано с особенностями крепления стеклянной панели, а также конструкции передней панели у данной модели. Внешний вид этих корпусов также отличается. Если Fractal Design Define C (как и вся серия Define C) — это рабочий вариант корпуса с классическим экстерьером, то Fractal Design Meshify C — это олицетворение попытки создать корпус с оригинальным дизайном и модными «фишками» без заметного увеличения стоимости продукта. Насколько это получилось — вопрос неоднозначный, потому что к стеклу претензий в целом нет, а вот к исполнению передней панели есть вопросы, и не только вопросы. Корпус может заинтересовать пользователей, выбирающих решение со стеклянной боковой панелью, так как его стоимость хоть и не является низкой в абсолютных значениях, но в то же время вполне соответствует его качеству и оснащенности.

