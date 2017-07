Корпус Fractal Design Define C





Полная галерея наших фотографий этой модели Данная модель на сайте производителя Технические характеристики Средняя цена T-1714892755 Розничные предложения L-1714892755-5

К нам на обзор попал очередной корпус шведского производителя Fractal Design, эта модель входит в линейку Define и имеет полное название Fractal Design Define C. Ранее мы уже знакомились с уменьшенной копией данного корпуса под названием Define Mini C, которая была рассчитана на установку системной платы размером не больше microATX. Данная модель корпуса выполнена в характерном для Fractal Design сдержанном стиле, вариант расцветки предусмотрен только черный, зато левую боковую стенку можно выбрать как из оргстекла, так и глухую с дополнительным слоем шумопоглощающего материала. Нам достался именно второй вариант. Корпус Fractal Design Define C предусматривает установку плат формата ATX, microATX и Mini-ITX; до 7 плат расширения длиной не более 315 мм каждая и до 5 дисковых накопителей: 2 полноразмерных HDD и еще 3 диска ноутбучного формата. Поставляется корпус в обычной коробке из картона, на боковых гранях предусмотрены вырезы для более удобной транспортировки. В комплект поставки помимо самого корпуса и элементов системы охлаждения входит инструкция, набор крепежных винтов и несколько одноразовых стяжек. Инструкция выполнена в виде компактного буклета, в котором почти нет слов, только пояснительные схематичные рисунки. Все основные операции по ним выполнить несложно, но когда дело доходит до перестановки дисковой корзины и разбора внутреннего стального кожуха, хотелось бы видеть более детальное и понятное описание. Компоновка Скомпонован Fractal Design Define C вполне традиционно для Midi-Tower-решений в 2017 году. Блок питания располагается в нижней части корпуса, рядом с ним в передней части размещается корзина для двух полноразмерных HDD. Оба эти элемента прикрыты стальным кожухом, разделяющим внутреннее пространство корпуса на два объема. Стоит признать, что для корпуса без прозрачной боковой стенки такое решение менее оправдано, так как кабелей от блока питания и жестких дисков все равно никто, кроме сборщика, не увидит. Вся верхняя передняя часть пустует, чтобы не мешать размещению длинных видеокарт и громоздких систем жидкостного охлаждения, если таковые планируется установить в данном корпусе. Дополнительным местом для размещения 2,5″ дисков стала небольшая стальная пластина на обратной стороне подложки системной платы — производители все чаще используют подобные решения, хотя по удобству использования и качеству охлаждения комплектующих они заметно уступают традиционным дисковым корзинам с салазками. Конструкция Корпус Fractal Design Define C можно отнести к категории решений Midi-Tower, его габариты составляют 399×210×440 мм (Г×Ш×В), а вес без блока питания — 7,4 кг. Толщина применяемой в корпусе стали составляет порядка 0,7 мм, почти все внешние элементы усилены толстым слоем напоминающего ткань шумопоглощающего материала, что в совокупности делает корпус прочным и жестким. Фронтальная декоративная панель корпуса выполнена из пластика, но грамотно подобранный способ окраски делает ее максимально похожей на сталь или даже алюминий — определенно удачное дизайнерское решение. Все порты и органы управления убраны на передний край верхней стенки, где ими будет вполне удобно пользоваться как при настольном, так и при напольном размещении ПК. В состав представленных портов входит два разнесенных друг от друга примерно на 1 см порта USB 3.0, стандартные разъемы для подключения микрофона и наушников, небольшая кнопка сброса и по центру круглая кнопка включения с синей подсветкой. Обе кнопки имеют глубокий ход и нажимаются с приятным механическим щелчком. Основной диод Power LED размещен непосредственно под кнопкой, его в меру яркое свечение заметно как через небольшую прорезь во фронтальной панели, так и непосредственно в прозрачной обводке кнопки включения. При этом диод HDD LED размещен очень близко к первому светодиоду, он также светит синим, и в результате его индикацию почти невозможно разглядеть даже в условиях отсутствия комнатного освещения. Обе боковые стенки в данной версии корпуса абсолютно глухие, без вентиляционных отверстий и декоративных элементов. По умолчанию верхняя панель корпуса тоже глухая, но бо́льшую часть ее центральной части занимает пластиковая вставка с таким же, как и на боковых стенках, шумопоглощающим материалом. Если у сборщика возникнет желание установить на верхнюю стенку воздушные кулеры или радиатор СВО, данную заглушку можно демонтировать, под ней скрывается область с обильной перфорацией. Для защиты образовавшейся «бреши» от попадания пыли в комплекте поставки идет гибкий фильтр в магнитной рамке — очень правильное решение. Задняя стенка не представляет собой ничего интересного — традиционное посадочное место для одного вентилятора, обильная перфорация и, в качестве небольшого контрастного пятна, белые заглушки для слотов расширения. Устанавливается корпус на круглые пластиковые ножки со вставками из резины. Стои́т Fractal Design Define C уверенно, на бок не заваливается и по поверхности не ездит. Система охлаждения В общей сложности в данном корпусе предусмотрено семь посадочных мест под вентиляторы: 3 на передней стенке, поддерживающие установку 3 вентиляторов типоразмера 120 мм или 2 вентиляторов на 140 мм

2 на верхней стенке, универсальные для вентиляторов на 120/140 мм

1 на задней стенке под вентилятор типоразмера 120 мм

1 на нижней стенке под корзиной для накопителей для вентилятора на 120 мм В комплекте поставки идет только 2 вентилятора типоразмера 120 мм, они установлены на передней и задней стенке корпуса. Стоит отметить, что места для установки вентиляторов не зафиксированы четко, их можно сдвигать на 3-5 см по вертикали, подстраиваясь тем самым под особенности системы охлаждения CPU и GPU. Если потратить достаточно времени и усилий, то вентилятор типоразмера 120 или 140 мм можно будет установить непосредственно перед корзиной для полноразмерных HDD, что снимает вопрос с потенциальным нагревом быстрых накопителей. С поддержкой компонентов для построения систем жидкостного охлаждения также все в полном порядке. На передней стенке можно закрепить радиатор высотой до 360 мм на пару с радиатором длиной до 240 мм на верхней. Дополнительный радиатор на 120 мм при желании можно установить на задней стенке. Что касается защиты от пыли, то к этому вопросу производитель подошел со всей серьезностью. К фронтальным вентиляторам воздух попадает только через прорези на торцах декоративной панели, но перед попаданием непосредственно в корпус он проходит через фильтр из мелкой синтетической сетки. Для снятия и установки данного фильтра нужно предварительно демонтировать фронтальную панель, ухватившись за вырез в нижней части корпуса. Процедура несложная, быстрая, риск сломать крепления — минимальный. Из такой же сетки выполнен фильтр на нижней стенке корпуса. Он заключен в пластиковую рамку и выезжает по направляющим в сторону передней стенки. Попасть в направляющие несложно, корпус приподнимать или класть на бок при этом не требуется. Фильтр для верхней стенки (который устанавливается опционально) удобнее всего снимается и ставится на место благодаря магнитной окантовке, однако выполнен он из достаточно крупной пластиковой сетки, а потому большая часть мелких пылинок просочится сквозь него в корпус. Но в любом случае производитель хорошо продумал систему охлаждения в данной модели, все элементы сделаны удобно для тех, кто хочет просто собрать конфигурацию в варианте «из коробки», и в то же время достаточно функционально для тех энтузиастов, кто захочет все переделать и выполнить по-своему. Максимальная высота процессорного кулера в данном корпусе составляет 168 мм. Сборка системного блока Обе боковые стенки крепятся двумя винтами с накатной головкой. Винты запрессованы в предназначенных для них отверстиях, их не придется откладывать в сторону и потом стараться не потерять. Системная плата во Fractal Design Define C устанавливается на стандартные полые шестигранники, которые сборщику предстоит устанавливать самостоятельно — на этой мелочи производитель почему-то предпочитает экономить. Полноразмерные жесткие диски устанавливаются в предназначенную для них двухместную корзину через белые стальные салазки. Диск крепится к ним с помощью четырех винтов через мягкие силиконовые амортизаторы, помогающие немного снизить передаваемую на корпус вибрацию. Фиксируются салазки простым защелкиванием, надежность крепления достаточно высокая, но при желании ее можно дополнительно усилить одним винтом под крестовую отвертку. Отметим, что данные салазки являются универсальными и при желании их можно использовать для установки 2,5″ накопителей, но уже без применения силиконовых прокладок. Основным местом для установки дисков ноутбучного формата является стальная пластина, закрепленная на обратной стороне подложки системной платы. Она фиксируется на корпусе благодаря небольшим пазам в правой части и одному винту с накатной головкой в левой (винт, кстати, тоже запрессован). Каждый из дисков следует прикрутить к пластине четырьмя винтами под крестовую отвертку. Немного помучаться придется всем желающим установить фронтальный вентилятор непосредственно перед корзиной с 3,5″ дисками. Для этого придется разобрать часть стальной стенки, разделяющей основной и нижний отсеки, ослабить крепление корзины с помощью винтов на нижней стенке, передвинуть ее ближе к блоку питания и только после этого установить вентилятор. Для установки 120-миллиметрового вентилятора на нижнюю стенку придется помучаться еще больше, и именно описание таких тонкостей хотелось бы видеть в комплектной инструкции или хотя бы на сайте производителя. Для установки блока питания необходимо в первую очередь демонтировать стальную рамку с задней стенки корпуса. Блок питания прикручивается к данной рамке четырьмя винтами, заводится в корпус, после чего рамка прикручивается обратно с помощью двух винтов с накатной головкой. Для размещения невостребованных или излишне длинных кабелей есть достаточно большой запас в нижней части корпуса непосредственно перед корзиной для 3,5″ накопителей. Все заглушки для плат расширения съемные, фиксируются 1 винтом с накатной головкой. Порты USB 3.0 с передней панели подключаются монолитной 20-контактной колодкой. Аудиоразъемы также подключаются монолитным коннектором стандарта HDA без обратной совместимости с AC’97. Набор проводов для подключения кнопок и индикаторов представлен традиционной россыпью. Система скрытой укладки проводов в Fractal Design Define C позволяет без труда уложить основные кабели системной платы и графического ускорителя максимально скрытно и аккуратно. С основной корзиной для HDD проблем тоже нет, главное стараться не забить ее полностью проводами, потому что греющимся дискам это точно не понравится. Заметно хуже обстоят дела с прокладкой питающих кабелей к пластине с 2,5″ дисками: для подключения сразу трех накопителей вам, скорее всего, придется использовать два «хвоста» с SATA-разъемами, потому что производители блоков питания в основном выпускают свои продукты с расчетом на размещение дисков «стопкой», а не в одной плоскости, да еще и очень близко (или наоборот — далеко) друг от друга. Неиспользованные SATA-разъемы от подведенных к дискам линий начинают мешать закрытию боковой стенки, при должной настойчивости и невезении их можно даже сломать. Измерение уровня шума Измерение уровня шума проводится в соответствии с нашей методикой при помощи шумомера Октава 110А-Эко в звукоизолированной комнате с типичным уровнем шума 20 дБА. Во время измерения все электроприборы в комнате отключаются. Для регулирования напряжения питания вентиляторов использовался автономный управляемый преобразователь. Производительность системы охлаждения корпуса в зависимости от напряжения питания вентиляторов изменяется в не слишком широких пределах. Субъективно этот параметр позволяет оценить уровень шума, который находится в диапазоне от 20 до 33,5 дБА при снятых панелях и напряжении питания от 5 до 12 В. Режим Настольное размещение Напольное размещение 12 В 30,5 дБА 23,5 дБА 5 В 19 дБА 18,6 дБА В собранном корпусе уровень шума системы охлаждения изменяется от 19 до 30,5 дБА при расположении микрофона в ближнем поле. В типовом диапазоне регулирования напряжения 7—11 В шум изменяется от минимально заметного (21,3 дБА) до пониженного (27,7 дБА) уровня относительно типичных значений для жилых помещений в дневное время суток. При большем удалении корпуса от пользователя и размещении его, к примеру, на полу под столом шум можно будет охарактеризовать как минимально заметный при работе вентиляторов на минимальных оборотах, а при работе на максимальных — как низкий для жилого помещения в дневное время суток. Ослабление шума от источника внутри корпуса, в случае измерения со стороны передней панели, находится на сравнительно невысоком уровне для решений со сплошными стенками. К качеству вентиляторов субъективно особых претензий нет: призвуки неаэродинамического происхождения у них минимальны и не обращают на себя особого внимания, то есть никакого стука, свиста и прочих раздражающих звуков у вентиляторов данного экземпляра Fractal Design Define C замечено не было. Корпус продемонстрировал очень низкий уровень шума, но оборотной стороной данного достоинства является сравнительно низкая производительность системы охлаждения корпуса, да и ослабление шума тоже впечатляет не сильно, хотя оно определенно имеет место быть. Этот корпус в варианте «из коробки» неплохо подойдет для не самых мощных компонентов с относительно тихими системами охлаждения. Позиционирование и выводы При наличии в продаже модели Define Mini C рекомендовать к покупке «полноразмерный» Define C можно только в том случае, если требуется установка радиатора жидкостного охлаждения длиной 360 мм или принципиально важно использование системной платы формата ATX (например, планируется задействовать больше 4 слотов для карт расширения). В остальном же эти модели очень похожи, и нет особого смысла переплачивать за дополнительный объем. Корпус Define C, как и бо́льшая часть продукции Fractal Design, выполнен в максимально лаконичном дизайне, который удачно впишется почти в любой домашний или офисный интерьер. Шасси корпуса предусматривает установку практически любых топовых комплектующих, а значит, эта модель может быть успешно использована для создания игрового ПК, мощной рабочей станции или ПК общего назначения. Из спорных моментов стоит выделить только не самый удачный подход к организации системы хранения. Если в компактном корпусе наличие всего двух посадочных место под полноразмерные HDD можно было объяснить недостатком свободного места, то при использовании обычных ATX-комплектующих такое решение выглядит по меньшей мере странно. Однако если варианта из одного накопителя или ставшей уже почти привычной пары SSD+HDD вам достаточно (в ряде случаев можно и вовсе обойтись диском в формате M.2, полностью отказавшись от традиционных решений), то корпус, скорее всего, не разочарует и даже порадует своим аккуратным внешним видом, эффективным охлаждением, защитой от пыли и тихой работой.

Корпус Fractal Design Define C предоставлен на тест производителем

Виджет от SocialMart



Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно Методика тестирования компьютерных корпусов 2009 года Особенности компоновки современных корпусов формата ATX

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+