Корпус Cooler Master Cosmos II — 25th Anniversary Edition

Название Cosmos II в обзорах продукции Cooler Master нам уже встречалось пять лет назад — так назывался один из топовых корпусов с индексом RC-1200-KKN1, впечатляющий по размерам, оригинальный по внешнему виду и компоновке, с богатой комплектацией. Времени с тех пор прошло немало, но корпус достаточно активно предлагается в торговых сетях — значит, спрос на него не иссяк.

Тем не менее, производитель решил подогреть интерес, выпустив к 25-летию Cooler Master модель с индексом RC-1200-KKN2. Название осталось прежним, но с «юбилейной» добавкой: Cosmos II — 25th Anniversary Edition. Отметим, что в российской рознице цены на два варианта корпуса почти не отличаются, разница, скорее, из-за индивидуальных наценок конкретных продавцов.

Как обычно, несколько слов об информационной поддержке: если для прежней версии Cosmos II мы приводили ссылку на страницы сайта www.coolermaster.ru с содержимым на русском языке (правда, содержавшим ряд ошибок разного рода), то теперь этот URL стал недоступным, и «юбилейное издание» модели описано уже на eu.coolermaster.com/ru/, где на русском языке даны только некоторые заголовки и элементы навигации, а описания, включая спецификацию, приведены на английском. Будем надеяться, что это явление временное, и вскоре тексты будут переведены.

Конечно же, наш обзор не обойдется без сравнения двух моделей, у которых много общего. Но постоянно отсылать читателя к прежнему материалу нельзя, поэтому мы приведем полное описание нового корпуса, а отличия упомянем особо.

Как и у прежнего варианта, упаковочная коробка сделана из качественного картона с хорошим полиграфическим оформлением, отражающим основные особенности и характеристики изделия (естественно, картинки и надписи у обеих версий разные).

Сама коробка большая и тяжелая, почти 26 кг брутто, а потому очень неудобная для переноски, и даже имеющиеся боковые прорези для захвата руками помогают не сильно. Поэтому носить упакованный корпус лучше вдвоем.

А вот извлечь его из коробки вполне под силу и одному: на верхней панели шасси имеются две дугообразные рукоятки, которые в дальнейшем помогут перемещать корпус с места на место. Но будьте осторожны: если попытаться приподнять корпус, взявшись за выступающие части на переднем и заднем торцах верхней панели, то их легко можно сломать.

Подобные дуги имеются и в нижней части корпуса, только расставлены они чуть шире, потому что заменяют ножки.

Обтекаемая форма корпуса, не имеющая резких изгибов и острых углов, осталась полностью прежней, зато материалы и расцветка изменились очень сильно.

Если прежний корпус был целиком черным и имел пластмассовые боковые стенки без прозрачных окон, то в юбилейном варианте частей с черной окраской гораздо меньше, они сильно «разбавлены» деталями с серебристым цветом.

Главное: обе боковые стенки, полностью сохранив изящную изогнутую форму, повторяющую изгибы верхней и нижней поверхностей, теперь стали стеклянными. Но стекло не прозрачное, а сильно тонированное, при некоторых углах обзора оно и вовсе кажется зеркально-черным, что выглядит особенно выигрышно в сочетании с серебристой матовой рамкой боковой стенки.

Таким образом, модели не спутаешь даже при беглом взгляде: разница в оформлении просто бросается в глаза, причем прежний вариант при всем своеобразии экстерьера, которое мы в свое время оценили очень высоко, на фоне нового выглядит просто-таки скромно.

Конечно, темные стеклянные поверхности потребуют и более аккуратного обращения, и регулярного ухода — на них гораздо заметнее будут и пыль, и отпечатки рук.

Других внешних отличий практически нет — до тех пор, пока питание выключено: оба варианта корпуса имеют подсветку, но в прежнем она ограничивалась синими светодиодами фронтального вентилятора, а в новом добавлен линейный светильник того же цвета, подобный тому, что мы видели в Cooler Master MasterCase Maker 5t. Сборщик может располагать его по своему усмотрению, поскольку креплением служит магнит.

Слоты для 3,5- и 5,25-дюймовых устройств на лицевой панели закрыты дверцей в форме щита, сдвигающейся вниз. Это целая конструкция из пластика, стали и алюминия, снабженная микролифтом: достаточно немного подтолкнуть дверцу вниз, нажав пальцем на вырез в верхней кромке, и она начинает плавно и бесшумно опускаться, открывая наружные заглушки слотов. Конечно, поднимать дверцу придется рукой, преодолевая легкое сопротивление микролифта. В верхнем положении дверца фиксируется магнитом, а вот оставить ее приоткрытой невозможно: она непременно опустится до нижнего упора.

Еще один щиток, выполненный из сочетания алюминиевой и пластиковой деталей, прикрывает панель управления в передней части верхней панели. Сдвигается он всего сантиметров на пять, но тоже снабжен некоторым подобием микролифта, в этот раз на основе пружины, и потому не столь удачным: для щитка есть только два положения — открыт или закрыт, и переход из одного в другое сопровождается громким стуком. Такой конструктивный просчет тем более досаден, что пользоваться этим щитком придется гораздо чаще, чем дверцей лицевой панели — хотя бы потому, что под ним скрывается кнопка включения.

Хотя и тут надо отметить: сдвиг щитка происходит без перекосов и не требует сколь-нибудь значительных усилий, однако есть опасение, что большинство владельцев навсегда оставят этот щиток в открытом положении — очень уж громкий и резкий звук раздается в момент, когда щиток ударяется в ограничитель.

Надо сказать, что то же самое мы отмечали в обзоре первой версии Cosmos II, и за прошедшие годы можно было сделать какие-то доработки, уменьшающие негативный эффект.

Компоновка

Производитель оба варианта Cosmos II называет Ultra Tower, но мы все же предпочтем использовать более распространенные термины Full Tower или Big Tower.

Внутренний объем шасси разделен горизонтальной перегородкой на два отсека. В нижнем располагается блок питания, а также две поперечные корзины для дисков, снабженные блоком вентиляторов. Верхняя часть вполне обычная: подложка для системной платы в задней части и корзины для накопителей в передней.

На переднюю панель выходят три слота для 5,25-дюймовых устройств, что для современного корпуса является редкостью. Но вот установка 3,5-дюймовых устройств с выходом на переднюю панель не предусмотрена, что уже вполне соответствует современным тенденциям.

Заглушки слотов крепятся с помощью фиксатора, рукоятка которого доступна извне, а потому они легко извлекаются снаружи. Крепление заглушек, как и прежде, оставляет желать лучшего: они заметно болтаются, особенно в вертикальном направлении.

Одна из главных особенностей корпуса — штатная возможность размещения до 13 дисков, и почти для всех предусмотрена возможность активного охлаждения. Места для размещения скомпонованы в три группы.

Первая группа — это две упоминавшиеся корзины в нижнем отсеке шасси, каждая из которых рассчитана на три диска. Вторая — еще одна корзина в верхнем отсеке, тоже поперечная, но уже на пять дисков. В обеих эти группах накопители (как 3,5-, так и 2,5-дюймовые) устанавливаются на салазки.

Третья группа — это два hot-swap отсека с выходом на переднюю панель (X-Dock по терминологии Cooler Master), они рассчитаны только на 3,5-дюймовые SATA-накопители, которые устанавливаются непосредственно, без всяких салазок. Активное охлаждение здесь не предусмотрено, да и контакт с металлическими стенками отсека лишь условный.

Если использовать и 5-дюймовые слоты с соответствующими переходниками-адаптерами, то количество одновременно подключаемых накопителей можно увеличить до 15 или 16.

Корпус рассчитан на установку материнских плат вплоть до E-ATX (другое название SSI EEB). В спецификации упомянуты еще SSI CEB, которые по длине занимают промежуточное положение между E-ATX и стандартным ATX, а также XL-ATX — этот форм-фактор подразумевает большое количество слотов расширения, и на задней панели имеются 10 прорезей, закрытых заглушками. Есть и еще одна прорезь, расположенная вертикально и не связанная со слотами системной платы, в нее можно установить, например, планку с дополнительными USB-портами, подключаемыми к внутренним разъемам платы.

Производитель заявляет об установке видеоадаптеров длиной до 385 мм, что подтверждается нашим замером. Это вполне достойное значение, даже если разъем дополнительного питания расположен в торце видеокарты.

Конструкция

Размеры корпуса 704×344×664 мм (В×Ш×Г). Здесь учтены все выступающие элементы, прежде всего дуги, а «полезный» объем все же несколько меньше, но всё равно внушительный.

Вес нетто остался прежним — 22 кг, несмотря на использование в боковых стенках стекла толщиной почти в 4 мм вместо гораздо более легкого пластика. Объясняется этот факт расширенным использованием алюминия в конструкции: и основание системной платы, и перегородка между верхним и нижним объемами корпуса теперь сделаны из «крылатого металла».

Чтобы получить приемлемую жесткость, пришлось увеличить толщину этих элементов до 0,8 мм (у стальных была 0,7 мм). Тем не менее, претензия к жесткости основания системной платы осталась: и в прежней, и в новой версиях ее можно назвать лишь средней, причем у «юбилейного издания» даже с натяжкой.

Многие другие элементы являются составными — в них компоненты из одного материала дополняются деталями из другого, и для корпуса в целом это позволило достичь очень приличной жесткости.

Конструктив боковых стенок, понравившийся нам в прежней версии, остался прежним: они распашные — открываются на манер дверей автомобиля, причем подвес выполнен в виде широких и длинных стальных петель. Петли настоящие, а не просто прямоугольная штамповка на торце дверцы, которая зацепляется за ребро шасси, как обычно бывает в корпусах с подобным способом открывания боковин, и потому крышка, будучи открытой на любой угол, не падает. Больше того: угол останется тем же — крышка не норовит открыться полностью или захлопнуться.

Совсем снять ее тоже можно, для этого нужно потянуть открытую дверцу вверх, чтобы все четыре крепежных штифта, имеющиеся на приклеенной к стеклу вертикальной стальной полосе, вышли из пазов в пластине петли.

С противоположной стороны дверцы закреплена еще одна похожая полоса с тремя штифтами, которые при закрывании входят в защелки на шасси и обеспечивают надежную фиксацию дверцы. Чтобы освободить фиксаторы и открыть дверцы, надо нажать на подпружиненные рычажки, расположенные на задней панели шасси.

Мы уже говорили, что стеклянная дверца тяжелее пластиковой. Тем не менее, значительных перекосов ни при открывании-закрывании, ни при снятии ее с петли и возврате на место, по-прежнему не возникает. Лишь фиксацию в закрытом состоянии не получается сделать одним движением: приходится досылать до упора нижнюю и верхнюю части дверцы, но тут надо вспомнить, что и в случае с пластиком в этом плане не всё обстояло гладко.

Закрытая дверца не касается пластиковой рамки — с обеих сторон установлены по четыре резиновых проставки, играющие роль амортизаторов.

Как уже было сказано, в качестве ножек используются нижние дуги, на которых закреплены резиновые накладки, обеспечивающие некоторую амортизацию и предотвращающие скольжение.

Органы управления и разъемы находятся в верхней части корпуса.

Внешние порты разместились в нише, расположенной в самом верху лицевой панели. Слева находятся оба аудиоразъема, под которыми видна заглушка на месте, где в прежней версии находился порт eSATA без дополнительного питания — теперь решили обойтись без него.

Правее идут два порта USB 3.0, а затем две пары портов USB 2.0. Расстояние между портами USB по горизонтали 17 мм, поэтому можно одновременно подключать широкие устройства, а вот по вертикали зазор меньше — около 7 мм, поэтому с одновременным подключением толстых USB-устройств могут быть проблемы.

Кнопки расположены на панели в передней части верхней плоскости корпуса и закрываются упоминавшимся выше сдвижным щитком. Всего кнопок семь: самая большая средняя — это Power, перед которой синие индикаторы включения и активности HDD. Слева и справа от нее расположены еще по три кнопки, ближе к краю слева Reset, напротив нее справа кнопка отключения подсветки, а остальные четыре управляют встроенным контроллером вентиляторов.

Кнопки мембранные, и нельзя сказать, что очень удобные: кроме Power, остальные маловаты, по крайней мере для мужской руки. Да и нажатие требует некоторого усилия — для Reset и той же Power это даже хорошо: случайно не нажмешь, а вот для кнопок контроллера не очень. И поверхности кнопок, несмотря на легкую рельефность, очень быстро покрываются отпечатками пальцев, приобретая неопрятный вид.

Корзины для дисков вполне обычные, такие не раз встречались нам в корпусах Cooler Master. Поэтому подробно описывать их нет смысла, упомянем лишь способ фиксации салазок: на них имеется торцевая крышечка, имеющая пластиковую защелку с одной стороны и шарнирную петлю с другой. Освобождаем защелку, потянув за рычажок слева, и продолжаем открывать крышечку, при этом небольшой выступ на ее втором краю выталкивает салазки из корзины. Этот же выступ в закрытом состоянии фиксирует правую сторону салазок.

Теперь немного о том, что входит в комплект. Помимо уже упоминавшегося линейного LED-светильника, есть изрядная горсть крепежа в общем пакетике, 30-сантиметровый кабель-удлинитель с 8-контатными разъемами male и female на концах, «пищалка» для системной платы (деталь копеечная, но производители как самих плат, так и корпусов часто на ней экономят), 15 одноразовых стяжек для кабелей и 5 более продвинутых — не только многоразовых, но и с самоклеящейся площадкой, две скобы для крепления радиатора системы жидкостного охлаждения и мультиязычная инструкция. Еще есть две пары ключей (в инструкции упомянута одна пара), о них позднее.

Система вентиляции

Понятно, что подобные корпуса предназначены вовсе не для сборки компьютеров офисного эконом-класса, поэтому в систему вентиляции заложены возможности, соответствующие потребностям современных компьютеров в конфигурациях, близких к топовым. Но вовсе не факт, что в каждом конкретном случае эти возможности будут востребованы в полном объеме, поэтому в штатной конфигурации обоих вариантов корпуса обошлись пятью вентиляторами (все с лейблом Cooler Master):

нагнетающий фронтальный 200 мм (700 об/мин, 19 дБА) с синей подсветкой, он находится на уровне верхней поперечной корзины для дисков,

вытяжные: на верхней панели 120 мм (1200 об/мин, 17 дБА) и на задней стенке 140 мм (1200 об/мин, 19 дБА),

два нагнетающих 120 мм в нижнем отсеке шасси для дисковых корзин (1200 об/мин, 17 дБА).

Если первые два пункта списка особых пояснений не требуют, то на последнем придется остановиться подробнее.

Оба 120-миллиметровых вентилятора закреплены на общей поворотной рамке и служат для индивидуального охлаждения каждой из трехдисковых корзин в нижнем отсеке шасси. Эти вентиляторы располагаются напротив «глухих» торцов дисков, прикрытых крышечками салазок, в которых имеются сетчатые металлические вставки.

Пока всё сказанное вполне логично, не было противоречий и в прежней версии Cosmos II — поток воздуха обеспечивался за счет прорезей в обеих боковых стенках корпуса напротив нижних корзин. Но в новой модели стенки стеклянные, никаких отверстий в них нет, и получается, что эта пара вентиляторов, как минимум, окажется малоэффективной.

Нельзя сказать, что боковая стенка полностью перекроет позиции установки вентиляторов — как раз здесь она имеет изгиб, создающий зазор; имеющаяся на официальном сайте картинка показывает для данного места поступление холодного воздуха, однако не поясняет, откуда именно: реально воздух можно брать только из внутреннего объема корпуса, туда же он будет возвращаться после прохода через корзину с дисками. Лишь совсем немного воздуха может подсасываться через небольшой, в один-два миллиметра, зазор между дверцей и боковой пластиковой рамкой.

Поэтому можно посоветовать сразу переставить один из вентиляторов с поворотной рамки на фронтальную панель, где как раз напротив боковой стенки первой корзины имеются соответствующее посадочное место, а в самой стенке имеются большие прорези. Но тогда вторая корзина явно окажется «обделенной вниманием» — до нее дойдет лишь малая доля потока воздуха, к тому же подогретого накопителями, расположенными в первой корзине.

То есть вторую корзину надо либо оставить пустой, либо размещать в ней диски с наименьшим тепловыделением, оставив для них второй вентилятор поворотной рамы в надежде, что он обеспечит хоть какое-то охлаждение. Но надежда эта довольно слабая, поэтому лучше переставить его — например, на верхнюю плоскость шасси, монтажные отверстия которой подразумевают установку одного 200-миллиметрового, двух 140-миллиметровых или трех 120-миллиметровых вентиляторов.

Сама рамка очень легко снимается, да и вентиляторы в ней крепятся не винтами, а защелками.

А на передней панели вентилятор 200 мм можно заменить 140-миллиметровым. Зачем — вопрос второй, но такая возможность имеется.

Если же в пятиместной поперечной корзине диски устанавливать не планируется, но есть желание разместить мощную видеосистему с высоким тепловыделением, то салазки можно удалить, внутреннюю стенку корзины удалить (она крепится шестью винтами), и тогда фронтальный вентилятор будет работать на охлаждение видеокарт — в передней стенке корзины есть немалое количество больших отверстий.

Можно поступить иначе: на внутренней стенке верхней корзины имеются посадочные места для 120-миллиметровых вентилятора, который будет работать на дополнительное охлаждение как дисков в этой корзине, так и видеоадаптеров. Правда, его эффективность вряд ли будет очень уж высокой, к тому же такое решение еще и ограничит максимально возможную длину видеокарт, но больше теоретически: имеющегося запаса места вполне хватит и на дополнительный вентилятор, и на практически любые современные платы расширения.

Как уже упоминалось, без активного охлаждения остаются только накопители в X-Dock.

Можно установить и систему водяного охлаждения, причем для нее предусмотрены не только отверстия в верхней части задней стенки, снабженные резиновыми заглушками. Если позволяет толщина, то радиатор СВО длиной до 320 мм можно установить на верхней панели шасси, а 120-миллиметровый — на задней стенке (естественно, вместо вентиляторов).

Более толстый 240-миллиметровый радиатор можно разместить в нижнем отсеке шасси, удалив оттуда дисковые корзины (такая возможность предусмотрена) и использовав для его крепления специальные скобы, имеющиеся в комплекте. Но в таком случае с юбилейным вариантом корпуса возникнет та же проблема, что и с вентиляторами на поворотной раме: в отсутствие прорезей на боковых стенках воздуху поступать неоткуда, кроме как из внутреннего объема корпуса, да и уходить он будет туда же.

Подводим итог: в новый вариант корпуса можно установить до 9 вентиляторов и/или до трех радиаторов СВО, но эффективность некоторых из них в достаточной степени сомнительна.

Система вентиляции может управляться от встроенного контроллера, позволяющего подключать до девяти вентиляторов, объединенных в четыре группы с независимой регулировкой: Front Fan, Top Fan, HDD Fan и GPU Fan. Управление вентиляторами в каждой из групп осуществляется отдельной кнопкой, позволяющей выбрать одну из трех скоростей вращения. Выбранное значение Low-Middle-High отображается цветом светодиодного индикатора, соответственно синий, пурпурный (реализован красным и синим индикаторами одновременно) и красный, а в момент переключения раздается короткий звуковой сигнал.

Предусмотрено и управление подсветкой, тоже для девяти вентиляторов, но уже не по группам, а общей кнопкой On/Off. Работать она будет только для штатного фронтального вентилятора, светодиоды которого питаются по отдельной паре проводов, либо для дополнительных, имеющих такую же схему включения, что надо учитывать при их покупке.

Имеющийся в комплекте дополнительный линейный светильник подключается непосредственно к источнику питания коннектором SATA, поэтому кнопка панели управления на него не воздействует. Кстати, и выбор места для размещения этого светильника не такой уж широкий: крепится он магнитной полосой, которая не будет держаться, например, на алюминиевой перегородке между нижним и верхним объемами корпуса.

Вентиляторы подключаются к контроллеру стандартными 3-контактными разъемами (ими можно подключить штатные вентиляторы и к системной плате, вот только у находящихся в поворотной рамке кабели очень короткие), а питание на контроллер подается с помощью периферийного разъема («Molex»). Один из вентиляторов можно подключить к такому же разъему БП — в комплекте есть соответствующий переходник, штатно закрепленный на кабеле заднего вентилятора.

Еще два периферийных разъема используются для подачи питания к обоим посадочным местам дисков в X-Dock, отличить их очень просто — они с четырьмя проводами.

Всё написанное выше радует обилием возможностей, вот только сборщику явно не позавидуешь: внутри корпуса находится толстенный пучок проводов — кроме перечисленных, есть и другие кабели: SATA от X-Dock плюс USB и аудио от внешних портов, а также от кнопок Power, Reset и индикатора дисковой активности. В них надо сначала разобраться (но эта задача облегчается наличием бирок на кабелях, подключаемых к вентиляторам), затем правильно подключить и аккуратно проложить, чтобы обеспечить пристойный вид через полупрозрачные боковые стенки.

Тем не менее, задача эта вполне решаемая, хотя и требующая немалого времени. Но тут надо сказать, что с управлением подсветкой и соответствующим количеством кабелей-разъемов для ее подключения явно переборщили: трудно представить, что на все девять мест, включая заднюю стенку, кто-то поставит вентиляторы с подсветкой, причем выбросив для этого четыре из пяти штатных. Правда, эти кабели соединяются с платой контроллера разъемами, и при желании ненужные можно удалить, однако это и лишняя копеечка из кармана покупателя, и лишняя работа для сборщика.

Перейдем к системе фильтрации, которая в обоих моделях, прежней и юбилейной, достойна похвалы по полноте и удобству обслуживания.

Места установки вентиляторов на лицевой панели закрыты легкосъемной пластиковой рамкой, которая снаружи прикрыта декоративной металлической решеткой, а изнутри — мелкоячеистой капроновой сеткой. Вот только сетку извлечь нельзя, и обслуживать фильтр придется в сборе.

Верхняя панель: ситуация практически такая же, только для снятия рамки нужно отвернуть один винт с накатной головкой сзади.

Нижняя панель шасси: отверстия в месте установки блока питания закрыты фильтром в виде плоской рамки с капроновой сеткой, который легко извлекается без вскрытия корпуса. Других отверстий в днище нет, равно как нет их и в стеклянных боковых стенках.

Естественно, вентилятор на задней панели фильтра не имеет.

Из дополнительных вентиляционных отверстий упомянем щели в заглушках слотов для плат расширения, а также отверстия в наружных крышечках слотов X-Dock.

По заявлению производителя, ширина корпуса позволяет устанавливать в него процессорные кулеры высотой до 190 мм, что подтверждается и нашим замером.

Сборка системного блока

До начала сборки лучше снять боковые стенки, благо эта процедура очень простая — в распахнутом виде они будут только мешать, да к тому же есть риск случайно повредить либо их, либо петли.

Небольшое замечание: длина боковых стенок составляет 57 см, но это не означает, что слева и справа от корпуса нужно обеспечить более полуметра свободного пространства — для снятия крышку достаточно открыть на 40-45 градусов.

Поскольку корпус двухобъемный, то очередность установки блока питания и системной платы роли не играет.

БП крепится к выступающей на 2,5 сантиметра из плоскости задней панели рамке, зафиксированной четырьмя винтами с накатными головками, но если длина блока не особо выдающаяся, то поставить его на место можно и без снятия этой рамки. Снизу для БП предусмотрен подиум с резиновой амортизирующей накладкой.

Но тут возникнет вопрос: как лучше ориентировать источник? Вентилятором вниз, как показано на картинке соответствующей страницы официального сайта — но это не всем нравится, поскольку даже при наличии фильтра получается настоящий пылесос, особенно при напольной установке компьютера. Вентилятором вверх — но в 3-4 сантиметрах над корпусом БП находится сплошная перегородка, а боковые стенки не имеют отверстий… В инструкции и вовсе изображен архаичный БП с вентилятором на внешней стороне. Мы всё же решили остановиться на варианте «вентилятор снизу», благо фильтр снимается легко и очищается просто.

Но при этом у тех, кто устанавливает блок питания относительно небольшой мощности длиной 140 мм или около того, появляется второй вопрос: подиум явно рассчитан на очень мощные и длинные БП, поскольку отверстие под вентилятор в нем не совпадает с соответствующим отверстием в корпусе блока питания, и его вентилятор заметно перекрывается. А удалить или сместить подиум нельзя: он закреплен заклепками.

Скорее всего, собираемый в таком корпусе компьютер потребует блока питания повышенной мощности. Но частичное перекрытие вентилятора, хотя и в меньшей степени, происходит с БП из серии Cooler Master Silent Pro Gold длиной 16 см. И лишь у 1200-ваттного источника MasterWatt Maker длиной почти 22,5 см перекрытия не было вовсе.

Сказанное мы считаем информацией к размышлению для покупателя относительно выбора БП, а не упреком в адрес изготовителя. Причем здесь есть и другой момент: большая высота корпуса потребует длинных кабелей для подключения к разъемам питания системной платы, приблизительные рекомендации такие: основной кабель должен иметь длину не менее 40—45 см, дополнительный — не менее 50—55 см (но можно использовать 30-сантиметровый удлинитель из комплекта), а если хочется проложить их за подложкой, то указанные величины можно смело увеличить сантиметров на 25—30.

Кабели будут прокладываться через имеющиеся в горизонтальной перегородке два больших отверстия, снабженных резиновыми заглушками с разрезными лепестками.

Переходим к системной плате. Стойки для нее (почему-то кроме двух) придется устанавливать самостоятельно, здесь поможет имеющийся переходник с шестигранника на крестовую отвертку (в прежнем варианте корпуса был предустановлен полный набор стоек для плат формата ATX). Отверстие для портов ввода-вывода на задней панели не имеет заглушки; заглушки прорезей для плат расширения многоразовые. Крепление самих плат расширения — винтами с накатной головкой, к туго затянутым винтам без труда можно подобраться отверткой.

Большое окно в подложке позволит устанавливать или снимать процессорный кулер, не демонтируя саму плату.

Подключение фронтальных разъемов — монолитными коннекторами, для аудио есть только HD Audio, в прежней версии был и AC’97, но сейчас от него отказались. Для обоих внешних разъемов USB 3.0 применен единый коннектор, подключаемый к внутреннему разъему системной платы. Все кабели экранированные, их длина вполне достаточна для прокладки за основанием платы.

Для кабелей есть немало отверстий разного размера, семь самых больших снабжены резиновыми уплотнителями с разрезными лепестками. Правда, при установке плат E-ATX часть этих отверстий окажется перекрытой. Еще два отверстия, без уплотнителей, расположены в самом верху основания.

Пятидюймовые накопители крепятся штатными защелками слева. Принцип действия несколько необычный: по первому нажатию на защелку фиксирующие штифты выходят, по второму — убираются. ODD при этом держится в слоте достаточно плотно, однако его можно дополнительно закрепить и винтами справа.

Дисковые накопители устанавливаются в корзины с помощью довольно удобных пластиковых салазок. 3,5-дюймовые HDD крепятся штифтами, снабженными амортизаторами для снижения вибраций, а 2,5-дюймовые HDD или SSD надо прикручивать винтами, которых в комплекте достаточно: целых 44 штуки. Фиксация установленного на салазки диска в корзине вполне удовлетворительная, поэтому дополнительного винтового крепления не предусмотрено.

Несмотря на немалую ширину корпуса, интерфейсные SATA-кабели для подключения дисков лучше использовать с Г-образным наконечником. Кроме того, при создании многодисковых массивов надо обеспечить соответствующее количество разъемов питания: все одиннадцать дисков в корзинах подключаются индивидуально.

В оба слота X-Dock диски вставляются с лицевой панели. Сама по себе процедура проста, хотя нельзя сказать, что накопитель устанавливается легким движением руки — приходится немножко постараться. Извлечению диска помогает специальный толкатель, который механически связан с крышкой, на внутренней поверхности которой наклеена резиновая прокладка-амортизатор.

Предотвратить случайное извлечение диска поможет замок с ключом, имеющийся у каждой крышки. От преднамеренного, но несанкционированного извлечения такой замок спасет вряд ли — слишком уж он примитивен.

Забота о руках сборщика тоже налицо: все кромки шасси завальцованы. Лишь некоторые мелкие отверстия и соединения на заклепках сделаны не столь аккуратно, но и среди них мы не нашли тех, о которые можно пораниться.

Измерение уровня шума

Измерение уровня шума проводится в соответствии с нашей методикой при помощи шумомера Октава 110А-Эко в звукоизолированной комнате с типичным уровнем шума 20 дБА. Во время измерения все электроприборы в комнате отключаются.

Для регулирования напряжения питания вентиляторов использовался автономный управляемый преобразователь.

При регулировании напряжения питания с помощью внешнего источника питания уровень шума системы охлаждения изменяется от 25 до 41 дБА при расположении микрофона в ближнем поле. В типовом диапазоне регулирования напряжения 7—11 В шум изменяется от повышенного (30,5 дБА) до высокого (39,5 дБА) уровня относительно типичных значений для жилых помещений в дневное время суток.

Режим Настольное размещение Напольное размещение High 41 дБА 37,5 дБА Middle 38 дБА 34 дБА Low 35 дБА 30 дБА

Корпус оснащен штатным четырехканальным контроллером вентиляторов на основе полупроводникового источника питания (ШИМ), который имеет три режима: L, M и H. В режиме L напряжение питание составляет около 6,5 В, в режиме M — около 10 В, в режиме H — около 11,8 В. Алгоритм переключения — карусельного типа, с последовательным перебором при помощи кнопки управления, которая индивидуальна для каждого канала. Имеется цветовая индикация текущего режима каждого канала. Питание контроллера одноканальное от 12 В, осуществляется оно при помощи периферийного разъема. Никакими дополнительными призвуками работа контроллера не сопровождается.

При управлении вентиляторами через штатный контроллер и при размещении микрофона шумомера в ближнем поле шум находится на среднем уровне на первой ступени (L), на повышенном уровне на второй ступени (M), а при работе на третьей ступени (H) контроллера шум можно назвать относительно высоким.

При большем удалении корпуса от пользователя и размещении его, к примеру, на полу под столом, шум можно будет охарактеризовать как пониженный на первой ступени (L) контроллера, на второй ступени (M) шум можно считать средним, а при работе на третьей ступени (H) контроллера шум уже повышенный.

При регулировании напряжения питания контроллера при помощи внешнего источника питания удалось добиться достаточно заметного снижения уровня шума при понижении напряжения питания контроллера вплоть до 5 В (сам контроллер находился в положении H), что демонстрирует определенный запас для улучшения акустический эргономики.

Корпус имеет систему охлаждения, которая в первую очередь рассчитана на высокую производительность, а не низкий уровень шума, хотя разработчикам и удалось обеспечить некий компромисс. Любителям тишины этот корпус вряд ли подойдет, он скорее предназначен для высокопроизводительных компонентов, которые сами по себе тихой работой могут похвастать нечасто.

Цены

Средняя цена T-1730198590 Розничные предложения L-1730198590-6

Позиционирование и выводы

Если прежняя модель Cooler Master Cosmos II была и эффектной, и эффективной, то Cosmos II — 25th Anniversary Edition заметно прибавил во внешней эффектности, в том числе благодаря новому компоненту для подсветки, но в известной степени за счет эффективности. Прежде всего это сказалось на элементах охлаждения, которые расположены штатно или могут быть установлены в нижнем объеме корпуса.

Менее значительное отличие — отсутствие внешнего порта eSATA (надо же было на чем-то сэкономить, чтобы для новой модели не пришлось очень уж сильно поднимать цену, и без того немалую).

Во всех прочих отношениях оба варианта корпуса фактически одинаковы, их можно использовать как основу для практически любого компьютера — и очень мощного игрового с несколькими высокопроизводительными видеокартами, и рабочей станции с очень большим количеством накопителей: внутренний объем большой, а конструкция и система вентиляции гибкие и удобные в использовании.

Набор внешних портов, даже с учетом отсутствия eSATA у «юбилейной» модели, вполне соответствует современным тенденциям. Причем разъемы расположены удобно и с возможностью подключения устройств с увеличенными габаритами.

Прочие аспекты оснащения, равно как и комплектация, тоже на вполне достойном уровне, хотя можно высказать несколько замечаний.

Имеющаяся док-станция X-Dock позволяет подключать только 3,5-дюймовые накопители, поэтому оперативное подключение очень многих моделей HDD/SSD исключено.

Наличие 5-дюймовых слотов с выходом на лицевую панель — это плюс: потребность в таких устройствах еще сохраняется, особенно когда речь идет не о простейших офисных компьютерах. Но некоторым потребителям не понравится отсутствие возможности установки 3,5-дюймовых устройств подобного типа; вообще-то для них можно использовать либо один из слотов 5,25″ с соответствующими переходниками-адаптерами, но это нарушит целостность восприятия внешнего вида (можно закрыть следы «самодеятельности» сдвижной фронтальной крышкой, но это всё же полумера), либо одно из мест в X-Dock, но с эстетикой тут тоже не всё будет гладко, да к тому же операцию по установке не назовешь тривиальной, не говоря уже о том, что придется отказываться от одного из двух дисков с горячей заменой.

Пожалуй, главная проблема у владельца будет с выбором места расположения будущего компьютера: на столе он займет слишком много места, а пользоваться разъемами и особенно кнопками будет неудобно даже очень высокому человеку — придется вставать. Зато при таком размещении корпус будет виден во всей красе.

Вариант с установкой под столом тоже имеет серьезные минусы, главный из которых относится к области эстетики: денег за столь эффектный экстерьер уплачено немало, а кто же его увидит-то под столом! Внешними портами при этом пользоваться будет удобнее, но вот добывать из-под стола тяжеленный компьютер для обслуживания некоторых фильтров или для каких-то иных операций вряд ли кому-то покажется удовольствием.

То есть оптимально, наверное, устанавливать этот корпус рядом со столом, и лучше всего на прочную подставку с колесиками.

Мы считаем, что и этот вариант модели Cosmos II достоин награды «Original Design», и вновь не за какие-то отдельные решения, а в целом.

Корпус предоставлен на тест производителем