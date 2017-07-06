Корпус Cooler Master MasterCase Maker 5t

Описывая в середине прошлого года корпус Cooler Master MasterCase 5, отличающийся необычной модульной конструкцией, мы говорили и о модели MasterCase Maker 5, описания которой на страницах официального ресурса производителя тогда не было.

Прошло совсем немного времени, и в конце 2016 года компания представила не только Maker 5, но и его модификацию — корпус Cooler Master MasterCase Maker 5t (MCZ-C5M2T-RW5N), с которым мы сейчас познакомимся поближе.

MasterCase Maker 5 и 5t продолжают развивать модульную концепцию: корпус рассматривается не как раз и навсегда заданная конструкция, а как сочетание базы и дополнений, которыми потенциальный покупатель сможет оснастить ее по своему усмотрению. В числе дополнений предполагается целый спектр наружных и внутренних частей, позволяющих сборщику создать корпус с интерьером и экстерьером, наиболее соответствующим его представлениям о необходимом и достаточном для конкретного компьютера в данный момент.

Естественно, эти элементы могут быть не любыми, а лишь из числа предлагаемых производителем. Список таких аксессуаров есть, причем для Maker 5t он самый длинный, купить их можно в собственном интернет-магазине производителя и, вероятно, на сторонних площадках онлайн-торговли типа Amazon или eBay. Правда, для российских потребителей такой вариант приобретения не всегда будет оптимальным: корпус покупается в обычном магазине сегодня, заказанные же за рубежом дополнения будут доставлены отнюдь не завтра (причем не факт, что в целости и сохранности), и всё это время закончить сборку задуманного компьютера не удастся.

Информация в русскоязычном разделе сайта не переведена с английского — на странице, посвященной Maker 5t, русские слова имеются только в элементах навигации. Можно было бы предположить, что причиной этому является новизна модели, но то же самое мы видим на любой из страниц, посвященных сериям MasterCase и MasterBox, да и не только им. И такую ситуацию мы отмечаем уже не первый год.

Прилагаемую к корпусу инструкцию мультиязычной назвать можно, хотя бы чисто формально: слов в ней минимум, в основном она состоит из картинок (хоть и мелких, но вполне разборчивых), однако оглавление всё же переведено на многие языки, включая русский.

Брошюра, которую можно скачать на сайте, также англоязычная, поэтому мы всё же приведем на русском языке перечень основных особенностей корпуса в том виде, в котором их представляет производитель:

модульная технология FreeForm Modular System позволит легко подобрать нужную конфигурацию корпуса и в дальнейшем модернизировать его,

боковые стенки из закаленного стекла,

панель с четырьмя портами USB 3.0, регулятором скорости вращения вентиляторов и управлением светодиодной лентой для подсветки,

кронштейн, обеспечивающий надежное крепление массивных и габаритных видеокарт,

верхняя ручка для удобной и безопасной переноски,

передняя и верхняя панели крепятся магнитами,

сочетание красного с металлическим отливом и черного цветов в оформлении,

места для шести 140-миллиметровых вентиляторов,

фронтальная и верхняя крышки с звукопоглощающим покрытием,

оригинальная передняя крышка обеспечивает доступ к устройствам в пятидюймовых отсеках с выходом на лицевую панель,

гибкая система размещения радиаторов СВО,

изолированный отсек для блока питания,

возможность размещения SSD в четырех местах с удобной системой крепления Slip-and-Clip.

Как все это реализовано на практике, мы расскажем ниже.

Поставляется Maker 5t в коробке из качественного картона с многоцветным оформлением, включающим изображения корпуса и надписи на разных языках (включая русский), поясняющие основные особенности модели. Правда, в русском переводе корпус почему-то «обозван» системным блоком, хотя в это понятие российский потребитель привык вкладывать совсем другой смысл.

Коробка очень большая для корпусов с таким заявленным типоразмером, да и тяжелая — вес брутто по данным производителя составляет 15,3 кг, а наши весы показали почти на килограмм больше: 16,2 кг. Имеющиеся по бокам прорези для захвата рукой хоть и облегчают процесс переноски, но из-за веса и размера переносить упакованный корпус все равно не очень-то весело.

Внешний вид, компоновка

Cooler Master MasterCase Maker 5t имеет очень внушительный и не менее оригинальный вид, чему в немалой степени способствует выбранная окраска: сочетание разных оттенков черного, образуемых отличиями в фактуре, с металлическим отливом красного (не яркого алого, а более приглушенного, ближе к малиновому) навевает мысли о тлеющих в камине поленьях. Это впечатление еще более усиливается при включении красной подсветки, которую обеспечивает отрезок светодиодной ленты, оформленный в виде вытянутого плоского светильника с магнитной полосой в основании, благодаря которой подсветку можно размещать в разных местах внутреннего объема корпуса или убрать вообще, если владелец посчитает ее излишней.

В экстерьере ровные плоскости стеклянных боковин соседствуют со сложным рельефом верхней панели, а ломаные линии, сосредоточенные вверху, сочетаются с более простыми трапециями, образующими переднюю крышку. При всём этом внешний вид корпуса в достаточной мере сбалансированный, чтобы не вызывать чувства неприятия или протеста ни в отношении цвета, ни в плане сочетаемости геометрии отдельных частей.

Наверно, это тот редкий случай, когда дизайнерам удалось угодить и любителям необычного, и ценителям более простых классических форм и цветовых решений.

Пожалуй, единственное замечание: боковые крышки выступают за боковые кромки передней и верхней панелей примерно на толщину стекла — всё же лучше было сделать заподлицо. Хотя и тут надо сказать: обеспечено очень равномерное примыкание, сколь-нибудь заметных перекосов или щелей нет.

Теперь подробности. Лицевая часть вроде бы сплошная, но такое впечатление создается благодаря необычной то ли крышке, то ли дверце — выпуклой панели, имеющей петли в нижней части, благодаря которым она может откидываться вперед на угол около 25°. Сделано это не для целей вентиляции, а для обеспечения доступа к устройствам в пятидюймовых слотах: в откинутом состоянии получается вполне достаточно пространства для выдвижения лотка DVD-накопителя.

В закрытом состоянии дверца фиксируется магнитами, не чрезмерно сильными — при откидывании значительного усилия прикладывать не приходится, но обеспечивающими надежную фиксацию. Вот только никаких амортизаторов не предусмотрено, и закрываемая панель издает стук, не очень громкий, но заметный.

Откинутая панель также получается зафиксированной, но уже не магнитами, а конструкцией петель. Ее также можно снять совсем.

Фронтальная плоскость корпуса, скрывающаяся за этой панелью, почти целиком закрыта вентиляционной решеткой, которая продолжается и на заглушках пятидюймовых слотов. Верхняя грань откидной крышки сделана открытой, а на нижнем ее торце есть отверстия; всё это призвано обеспечить приток воздуха.

Панель управления находится на скошенном переходе между фронтальной и верхней крышками. Различные органы на ней располагаются двумя горизонтальными рядами, верхний состоит из четырех портов USB 3.0, окруженный двумя кнопками — левая управляет встроенной светодиодной подсветкой, правая вентиляторами.

В нижнем ряду (справа налево): два аудиоразъема, большая прямоугольная кнопка Power и маленькая квадратная Reset. Свободный ход у кнопок небольшой, и Power случайно нажать можно, а Reset из-за размера гораздо труднее.

Есть на панели и светодиодная индикация. Если быть точным, индикатор один, он при включении подсвечивает кнопку Power, а остальное скорее надо называть подсвечиваемыми символами. Так, каждый из портов USB сверху обозначен «3.0», левая кнопка в том же ряду помечена «солнышком», а правая — крошечным изображением вентилятора и буквами L и H. Но всё это становится заметным только при включенном питании.

А вот индикатора дисковой активности мы так и не смогли обнаружить: при подаче питания на разъем «HDD LED» внутреннего шлейфа ничего не происходит, под снятой декоративной накладкой соответствующего светодиода тоже не видно, а полностью разбирать узел панели управления мы не стали — это достаточно трудоемкая операция. То ли этот индикатор задуман, но не распаян, то ли его и не собирались устанавливать, просто шлейф использовали стандартный, с разъемом для HDD LED.

К сожалению, поверхность панели глянцевая, а потому моментально покрывается отпечатками пальцев, особенно возле кнопок. Не лучше в этом плане обстоит дело и со стеклянными боковыми стенками, с одной лишь разницей: всё же руками за них берутся редко. Остальные внешние поверхности матовые.

Над панелью имеется открытая лишь спереди ниша, куда можно положить какие-то небольшие предметы вроде подключаемого к одному из USB-портов внешнему накопителю SSD/HDD.

Немного о штатной внутренней подсветке: мы уже упоминали продолговатый светильник с красной светодиодной лентой, свободно перемещаемый и закрепляемый магнитом. Кнопка на панели управления позволяет совсем отключить подсветку и включить ее в одном из двух режимов: постоянное свечение или медленное изменение яркости от максимума до минимума и обратно.

В верхней части корпуса прежде всего бросается в глаза ручка для переноски. Это нельзя назвать нововведением: такое решение мы видели пять лет назад в корпусе Cooler Master CM Storm Trooper. Продольная ориентация ручки позволит переносить компьютер одной рукой, на манер чемодана, а прочность вполне достаточная: и сама ручка металлическая (с резиновой накладкой для удобства), и крепится она не к пластику, а к металлическим частям шасси.

Ручка съемная, но это чисто технологическая возможность, связанная с установкой элементов системы охлаждения на верхней панели: ручка конструктивно связана с красной крышкой сложной формы, снизу обрамляющей проем для захвата рукой, и эту крышку без ручки установить нельзя — останется некрасивая полость.

Сама верхняя панель, изготовленная из пластика, тоже имеет непростую геометрию, зато снимается она легко, поскольку крепится магнитами. В ее задней части имеется люк в форме трапеции, под крышкой которого скрываются вентиляционные отверстия, закрытые декоративной решеткой.

С шумопоглощающими материалами есть какая-то неувязка: в приведенном выше перечне заявленных особенностей говорилось об их наличии на передней и верхней крышках, но слой губчатой резины мы нашли только на внутренней поверхности откидной фронтальной панели, сверху же ничего подобного нет.

Боковые стенки целиком стеклянные, заметно тонированные. Крепятся они необычно — расположенным у верхней кромки замком с цилиндрическим ключом.

Внутри корпус делится на две части: меньшая нижняя предназначена для установки блока питания, ближе к передней стенке установлена двухместная стойка для дисковых накопителей обеих размерностей.

Верхняя часть целиком отведена под системную плату, установленные на ней компоненты и элементы системы охлаждения и вентиляции. Там же есть и посадочные места для 2,5-дюймовых накопителей.

Тем не менее, размер системной платы ограничен форматом ATX. Но для видеоадаптеров и других плат расширения (всего их может быть до семи) простор полный: по нашему замеру, их длина может достигать 410 мм — если, конечно, найдутся столь длинные образцы.

Для процессорных кулеров тоже места немало, производитель заявляет о максимальной высоте в 190 мм, а наш замер показал 208 мм от основания системной платы до противоположной боковой стенки.

Несмотря на то, что в корпусах современной разработки всё чаще наблюдается отказ от пятидюймовых слотов, в MasterCase Maker 5t таких слотов два, оба с выходом на лицевую панель. А вот для 3,5-дюймовых устройств подобного выхода не предусмотрено.

В комплекте, помимо уже упоминавшейся инструкции, богатый набор крепежа, рассортированного по пакетикам, десять стяжек одноразовых и две многоразовые с клеевой платформой для фиксации, пара ключей к замкам боковых крышек, несколько кронштейнов для установки комплектующих и переходник с крестовой отвертки на шестигранник. Правда, спикер для системной платы, которым комплектовались некоторые другие корпуса Cooler Master, в данном случае отсутствует.

Но главное: всё это упаковано в жестяную коробку с вкладышем, образующим удобные ячейки для укладки мелочей из комплекта. Коробка очень аккуратная, ее днище даже оклеено резиноподобным материалом, чтобы не грохотало при соприкосновении с поверхностью стола или полки. В общем, любители разного рода мелких, но приятных бонусов будут довольны, тем более, что есть и еще один «подарок» — безворсовая салфетка для ухода за поверхностями.

Конструкция

Габариты Cooler Master MasterCase Maker 5t — 242(Ш) × 574(В) × 544(Г) мм, включая выступающие элементы; немало для корпуса, заявленного как miditower. Да и вес более чем приличный: 13,4 кг нетто, заметный вклад в него вносят цельностеклянные боковые стенки толщиной 4 мм. Сталь, использованная в конструкции, имеет толщину 0,7–0,8 мм, в результате и шасси в целом, и отдельные элементы получились достаточно жесткими.

Ножки — трапеции из широкой металлической полосы, расположенные поперечно спереди и сзади. Снизу они оснащены резиновыми амортизирующими наклейками.

Штатных мест для накопителей четыре: два универсальных в стойке, находящейся в передней части нижнего объема шасси, и еще два съемных контейнера-лотка для 2,5-дюймовых SSD/HDD, которые можно разместить на верхней части перегородки, отделяющей отсек для блока питания от остальной части корпуса, или за основанием для системной платы.

Стойка, кстати, перемещаемая, ее можно установить и в верхнем объеме, причем на разной высоте, в том числе вместо пятидюймового отсека, который сделан съемным.

Но, конечно, при желании количество дисков можно увеличить. Самый простой и дешевый способ — использовать отсек 5,25″, в которые можно установить еще пару 3,5-дюймовых накопителей. Потребуются лишь недорогие переходники-адаптеры, купить которые достаточно просто.

Более затратный и по финансам, и по времени путь связан с той самой модульностью конструкции. Можно заказать дополнительные двухместную стойки (€12,95) или очень похожие трехместные (€14,95). Двухместных в верхнем объеме шасси поместится три (при установленном пятидюймовом отсеке), про трехместные сказать сложнее, поскольку таковых у нас не было, но, вероятно, две поместится могут — итого плюс еще шесть накопителей любой из двух размерностей.

Доступны для заказа и 2,5-дюймовые лотки (€4,95), их можно установить еще два.

С учетом всего перечисленного получается 14 мест — такого количества дисков будет достаточно для любой конфигурации компьютера, исключая разве что самые экзотические.

Упоминавшийся выше кронштейн для дополнительного крепления массивных и габаритных видеокарт съемный, причем его придется снимать при установке дисковых стоек на нижнее и верхнее места верхнего объема.

Система вентиляции

Количество мест для вентиляторов вполне разумное: до трех 120/140-миллиметровых спереди, еще два таких же вверху и один сзади. Штатно корпус оснащен тремя вентиляторами размером 140 мм (1200 об/мин, 24 дБА, 55 CFM), расположенными по стандартной схеме: два нагнетающих на передней плоскости шасси и один вытяжной на задней.

Управление ими осуществляется с помощью контроллера, расположенного справа, за подложкой матплаты, и прикрытого полупрозрачной крышкой. Причем контроллер рассчитан на подключение шести вентиляторов, то есть ровно на то количество, которое можно разместить в корпусе; разъемы — стандартные трехконтактные. Выведенная на панель управления корпуса кнопка позволяет выбрать одну из двух скоростей вращения, обозначенных L(ow) и H(igh).

На этой же плате расположена и схема управления подсветкой, подключенная ко второй внешней кнопке. Подключить можно не только входящий в комплект светильник на светодиодной ленте, но и еще три дополнительных того же типа — выходных двухконтактных коннекторов предусмотрено четыре. Среди аксессуаров такие светильники перечислены, цена €9,95, но тоже красного цвета. А вот с питанием через разъем SATA подсветку можно приобрести еще и белую, зеленую или синюю (€19,95, 2 шт. в упаковке), вот только управлять ими с помощью штатного контроллера Maker 5t не получится.

Конечно же, вместо вентиляторов можно поставить и радиаторы систем жидкостного охлаждения: вверху и впереди — размерностью 120/140/240/280 мм, сзади — 120/140 мм. Так сказано в спецификации, и для верхней крышки указана максимальная длина радиатора 297 мм. Но вообще-то на передней плоскости проем для подобных компонентов имеет максимальную высоту 415 мм, то есть почти на всю высоту шасси — пятидюймовый отсек снимается, а в горизонтальной перегородке есть вырез шириной 145 и глубиной 98 мм.

При установке дополнительных вентиляторов или радиаторов есть небольшие хитрости. Так, если нужно установить вентилятор вверху спереди, придется поставить кронштейн из комплекта (пятидюймовый отсек при этом снять можно, но не обязательно). Для доступа к установочным местам на верхней плоскости шасси придется снимать крышку, ручку и находящуюся под ними рамку, на которой и крепятся вентиляторы или радиаторы СВО.

Не обделен корпус и фильтрами. Самый удобный в плане обслуживания находится в месте установки блока питания и защищает отверстия в днище шасси: это пластиковая рамка с капроновой сеткой, которая извлекается снаружи движением назад и крепится защелкой.

Фронтальный фильтр имеется, из такой же сетки, только обслуживать его будет он не так удобно: сетка вместе с декоративной металлической решеткой прикреплена к большой рамке, вставленной в переднюю панель и удерживаемой защелками.

Вверху ситуация такая: имеется три области с вентиляционными отверстиями. Поскольку вентиляторы здесь обычно ставят как вытяжные, чтобы не препятствовать, а помогать естественному движению теплого воздуха, то фильтры должны препятствовать попаданию пыли внутрь компьютера при выключенном питании. То есть область, находящаяся в заднем торце верхней крышки, в фильтре попросту не нуждается.

Ряд прорезей имеется в красной накладке, обрамляющей снизу проем ручки для переноски. Фильтром они не защищены, изнутри есть только металлическая сетка с довольно крупными ячейками, способными помешать падению мелких предметов, но никак не пылинок. Но, по большому счету, суммарная площадь прорезей невелика, и много пыли через нее проникнет вряд ли.

Наконец, третья область — трапециевидная, в задней части съемной верхней крышки — в отсутствие верхних вентиляторов закрыта лючком. Но даже если его удалить, проем останется закрытым декоративной металлической решеткой, под которой есть и капроновая сетка. Вот только обслуживать ее придется вместе с крышкой.

Из дополнительных отверстий есть перфорированные области над задним вентилятором и рядом с заглушками слотов расширения, а также прорези в самих заглушках. Отверстий для трубок СВО в задней стенке нет.

Сборка системного блока

Поскольку боковые крышки необычные — цельностеклянные, то и их крепление нестандартное. Про верхние замки мы уже говорили, а внизу сделана комбинация «выступ+паз», обеспечивающая возможность безопасно откинуть крышку на угол до примерно 20–25°, после чего ее можно снять. Паз находится в бортике днища шасси, а выступ — на металлической накладке, прикрепленной к стеклу. Подобная накладка есть и в верхней части стеклянной боковины, ее выступ ограничивает перемещение в верхнем направлении.

В целом всё получается достаточно удобно, надо лишь быть аккуратным — всё-таки имеем дело со стеклом, и не потерять ключи от замков. Естественно, каждый из двух ключей, имеющихся в комплекте, подходит к обоим замкам, да и сами крышки одинаковые, не приходится запоминать, какая из них левая, а какая правая.

Блок питания на задней стенке монтируется с помощью переходной рамки. К рамке БП крепится винтами с головкой под крестовую отвертку, а рамка к корпусу — невыпадающими винтами с накатными головками. Внутри корпуса предусмотрены направляющие, которые помогают правильно разместить БП, да к тому же они снабжены резиновыми наклейками для уменьшения вибраций, возникающих при работе вентилятора блока.

Наличие горизонтальной перегородки внутри корпуса определяет единственно возможный способ установки блока питания — вентилятором вниз: расстояние от крышки БП до перегородки всего 2-3 мм, и его вентилятор окажется попросту закрыт перегородкой, которая в этой области сплошная.

Отверстия для фиксации дисковых стоек, штатной и дополнительных, сделаны в двух местах: в вертикальной планке, находящейся слева у передней плоскости шасси, и вертикальным рядом в основании системной платы. Стойки получаются закрепленными по диагонали: к планке — двумя винтами с накатными головками, к основанию платы — выступами с цилиндрическими резиновыми уплотнителями.

Надо учитывать, что при установке стойки в верхней части, под пятидюймовым отсеком, для видеокарт останется всего 296 мм, а этого может хватить далеко не для всех современных моделей видеоадаптеров.

Кронштейн, обеспечивающий дополнительное крепление массивных видеокарт, крепится в двух местах к отверстиям в основании системной платы. Он имеет две полочки, на которые могут опираться видеоадаптеры. Полочки могут перемещаться по высоте и закрепляются на штанге, конструкция которой позволяет правильно установить их еще и по горизонтали: ближе к передней панели или дальше от нее.

Вот только наличие этого кронштейна помешает установке дисковых стоек в некоторых положениях и не даст возможности использовать всю доступную высоту для дополнительных стоек, тогда придется выбирать между надежной фиксацией видеокарт и расположением стойки или стоек.

Посадочное место для дисковой стойки в нижнем объеме корпуса оснащено дополнительной подставкой, смысл которой вовсе не только в повышении прочности крепления (хотя и в нём тоже: фиксирующих отверстий справа для этой позиции нет — подложка системной платы заканчивается на уровне перегородки), использованная конструкция обеспечивает возможность сместить стойку вглубь корпуса на одну из двух дополнительных позиций, освобождая спереди место для установки радиатора СВО. Подставка справа имеет выступы, входящие в пазы днища, а слева закрепляется винтом с накатной головкой. Если она перемещается со штатного места, то стойку уже нельзя будет прикрепить к фронтальной вертикальной планке, и придется фиксировать ее на подставке винтами, для которых предусмотрены отверстия.

Дисковые салазки в стойке фиксируются защелками, которые объединены с выступающими рукоятками, за которые салазки можно вытянуть из стойки. Нельзя сказать, что такая фиксация получается очень уж хлипкой, но салазки с диском в стойке ощутимо болтаются, а дополнительного крепления винтом не предусмотрено. Конечно, выпасть полностью им помешает боковая стенка, но наличие у корпуса ручки для переноски всё же подразумевает, что компьютер будет переноситься более или менее регулярно, и хотелось бы иметь возможность более надежного крепления, пусть даже в ущерб оперативности извлечения.

Ориентировать накопители можно разъемами в любую сторону, но, если хочется по-максимуму спрятать кабели за основанием системной платы, то лучше, чтобы разъемы были ориентированы направо.

Как обычно, 3,5-дюймовые накопители на салазках крепятся боковыми штифтами, снабженными резиновыми амортизирующими прокладками, а 2,5-дюймовые — винтами снизу. Для тех и других могут быть использованы SATA-кабели с коннекторами любой формы, Г-образной или прямой.

Естественно, теплоотвода от корпуса накопителя к металлу шасси при этом не будет, но и в стенках стойки, и в нижней плоскости корзины есть большие окна, обеспечивающие доступ для потока воздуха от фронтального вентилятора (если, конечно, он установлен в соответствующем месте).

2,5-дюймовые контейнеры крепятся к перегородке или подложке системной платы с одной стороны выступом, входящим в паз, а с другой — винтом с накатной головкой. Накопитель фиксируется на контейнере винтами снизу, для подключения годятся кабели только с прямыми разъемами.

Оптические накопители в пятидюймовом отсеке крепятся штатной защелкой слева, справа есть прорези для дополнительной фиксации винтом. Сам этот отсек закреплен парами винтов по обеим сторонам.

В нашем корпусе были установлены всего две стойки для системной платы, остальные придется ставить самостоятельно, для удобства есть переходник на шестигранник для крестовой отвертки.

В области процессора основание системной платы имеет большой прямоугольный вырез, который позволит установить или демонтировать некоторые типы кулеров без снятия самой платы.

Отверстие для портов ввода вывода и область для устройств 5,25″ на передней панели не имеют заглушек, которую пришлось бы выламывать, а прорези для плат расширения закрыты многоразовыми заглушками, закрепленными винтами с накатными головками.

Одна из заглушек имеет необычную конфигурацию: в ней есть ряд прорезей, в которые можно проложить кабели, идущие к периферийным устройствам, чтобы защитить их от случайных рывков и, до некоторой степени, от несанкционированного изъятия — чтобы унести закрепленную таким образом проводную клавиатуру или мышь, придется вскрывать корпус и снимать эту заглушку.

Внешние разъемы корпуса подключаются экранированными кабелями с монолитными коннекторами, для аудио предусмотрено только HD Audio, а порты USB 3.0 подключаются к внутренним разъемам системной платы.

Часть проводов и кабелей можно спрятать за подложкой, для чего в ней предусмотрено несколько отверстий, самые большие из которых закрыты резиновыми заглушками с разрезными лепестками. Штатные кабели, идущие от панели управления, уложены в паз подложки системной платы и зафиксированы стяжками-липучками, а для прочих проводов и кабелей при сборке можно использовать стяжки из комплекта.

Лицевая панель крепится тремя плоскими защелками с каждой стороны, полному ее удалению не мешают никакие провода.

Кромки металлических конструкций, края отверстий и стеклянных боковин сделаны аккуратными, что сводит к минимуму риск повреждения рук при сборке.

Измерение уровня шума

Измерение уровня шума проводится в соответствии с нашей методикой при помощи шумомера Октава 110А-Эко в звукоизолированной комнате с типичным уровнем шума 20 дБА. Во время измерения все электроприборы в комнате отключаются.

Для регулирования напряжения питания вентиляторов использовался автономный управляемый преобразователь.

Производительность системы охлаждения корпуса изменяется в широких пределах в зависимости от напряжения питания вентиляторов. Субъективно этот параметр позволяет оценить уровень шума, который находится в диапазоне от 24,5 до 42 дБА при снятой декоративной панели и напряжении питания от 5 до 12 В.

В собранном корпусе уровень шума системы охлаждения изменяется от 21 до 36 дБА при расположении микрофона в ближнем поле. В типовом диапазоне регулирования напряжения 7—11 В шум изменяется от низкого (25 дБА) до среднего (33,5 дБА) уровня относительно типичных значений для жилых помещений в дневное время суток.

При большем удалении корпуса от пользователя и размещении его, к примеру, на полу под столом шум можно будет охарактеризовать как минимально заметный при работе вентиляторов на минимальных оборотах, а при работе на максимальных — как пониженный для жилого помещения в дневное время суток.

Ослабление шума от источника внутри корпуса в случае измерения со стороны передней панели находится на сравнительно высоком уровне для решений со сплошными стенками.

Режим Настольное размещение Напольное размещение High 32 дБА 31 дБА Low 26 дБА 23,5 дБА 12 В 36 дБА 31 дБА 5 В 21 дБА 20 дБА

Корпус оснащен штатным одноканальным контроллером вентиляторов на основе полупроводникового источника питания (ШИМ), который имеет два режима: L и H. В режиме L напряжение питание составляет около 7,45 В, в режиме H — около 11,7 В. Режимы переключаются последовательно при помощи кнопки, имеется индикация текущего режима. Питание контроллера двухканальное: 5 В и 12 В, осуществляется оно при помощи разъема SATA Power. Никакими дополнительными призвуками работа контроллера не сопровождается.

При управлении вентиляторами через штатный контроллер и при размещении микрофона шумомера в ближнем поле шум находится на пониженном уровне на первой ступени (L), а при работе на второй ступени (H) контроллера шум можно назвать средним. При большем удалении корпуса от пользователя и размещении его, к примеру, на полу под столом, шум можно будет охарактеризовать как низкий на первой ступени (L) контроллера и как пониженный при работе на второй ступени (H) контроллера. Напряжение питания вентиляторов на первой ступени (L) было бы логично сделать ниже — между 5 и 6 В. В этом случае удалось бы добиться минимального уровня шума даже на малых расстояниях от корпуса.

К качеству вентиляторов субъективно особых претензий нет: звуки неаэродинамического происхождения у них минимальны и не обращают на себя особого внимания, то есть никакого стука, свиста и прочих раздражающих звуков у данного экземпляра замечено не было.

В целом акустическая эргономика корпуса находится на хорошем уровне при питании вентиляторов от штатного контроллера, хотя наилучшим образом система охлаждения корпуса проявила себя при работе от внешнего контроллера.

Позиционирование и выводы

Cooler Master MasterCase Maker 5t продолжает линейку модульных корпусов компании. Правда, недорогим его не назовешь, но и возможности он обеспечивает немалые (понятно, с учетом форм-фактора), да и по внешнему оформлению явно претендует, и не без оснований, на место в ряду топовых моделей.

Гибкость конструкции позволит сборщику не ограничивать себя в выборе тех или иных комплектующих, прежде всего видеокарт и систем охлаждения. Пожалуй, единственное ограничение в этом плане касается системной платы: ее типоразмер не может превышать ATX, но платы большего размера уж точно не относятся к категории общеупотребимых.

Оснащение также вполне достойное: четыре порта USB 3.0, встроенный контроллер, способный управлять вентиляторами на всех предусмотренных местах, штатная подсветка с системой управления. Ручку для переноски упомянем, но однозначным достоинством ее считать не будем: порой она может быть полезна, иногда очень полезна, но всё же компьютеры такого размера и веса, да еще со стеклянными стенками, постоянно туда-сюда не таскают, а вот высоту корпуса ручка и связанные с ней элементы увеличивают заметно.

И надо отметить самую сомнительную сторону модульной концепции: ряд возможностей, прежде всего по увеличению количества посадочных мест для HDD и SSD, являются лишь потенциальными, по крайней мере — для очень многих российских потребителей, ведь источником всех аксессуаров могут быть только зарубежные интернет-магазины.

Но и без этого четырех накопителей будет достаточно для очень многих возможных конфигураций, тем более что есть еще и два места в пятидюймовом отсеке. Если у вас нет нужды в оптических накопителях (про реобасы вряд ли есть смысл вспоминать, ведь у корпуса есть встроенные средства), то их тоже можно использовать для размещения дисков, причем с минимальными затратами денег и времени.

За оригинальную конструкцию передней дверки, которая повышает удобство эксплуатации, а также за дизайн в целом корпус Cooler Master MasterCase Maker 5t получает нашу редакционную награду за текущий месяц.

Корпус предоставлен на тест производителем