Игровой ноутбук Asus ROG Strix GL702VM Стильно и производительно

Компания Asus выпустила обновленную модель тонкого 17-дюймового игрового ноутбука Asus ROG Strix GL702VM на процессоре Intel Core 7-го поколения. В этой статье мы детально рассмотрим все особенности данной модели. Комплектация и упаковка Ноутбук Asus ROG Strix GL702VM поставляется в небольшой картонной коробке черного цвета с ручкой. Кроме самого ноутбука в комплект поставки входит краткое руководство пользователя, гарантийный талон и адаптер питания мощностью 180 Вт (19,5 В; 9,23 A).

Конфигурация ноутбука Судя по информации на сайте производителя, конфигурация ноутбука Asus ROG Strix GL702VM может быть различной. Отличия могут заключаться в модели процессора, объеме оперативной памяти, типе и разрешении экрана и конфигурации подсистемы хранения данных. У нас на тестировании была модель ноутбука Asus ROG Strix GL702VM следующей конфигурации: Asus ROG Strix GL702VM Процессор Intel Core i7-7700HQ Чипсет Intel HM175 Оперативная память 24 ГБ DDR4-2400 Видеоподсистема Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ GDDR5) Экран 17,3 дюйма, 3840×2160, матовый, IPS (AHVA)

(AU Optronics B173ZAN01.0) Звуковая подсистема Realtek ALC255 Накопитель 1×SSD 256 ГБ (Micron MTFDDAV256TBN, M.2 2280, SATA600)

1×HDD 1 ТБ (HGST HTS721010A9E630, 7200 об/мин, SATA600) Оптический привод нет Картовод SD (XC/HC) Сетевые интерфейсы Проводная сеть Realtek RTL8168/8111 Беспроводная сеть Intel Dual Band Wireless-AC 8260 Bluetooth Bluetooth 4.2 Интерфейсы и порты USB (3.0/2.0) Type-A 3/0 USB 3.1 Type-C есть (Thunderbolt 3.0) HDMI есть Mini-DisplayPort 1.2 есть RJ-45 есть Микрофонный вход есть (комбинированный) Выход на наушники есть (комбинированный) Устройства ввода Клавиатура с подсветкой и блоком NumPad Тачпад кликпад IP-телефония Веб-камера HD Микрофон есть Аккумулятор литий-полимерный, 76 Вт·ч (5500 мА·ч) Габариты 415×250×24 мм Масса без адаптеров питания 2,7 кг Адаптер питания 180 Вт (19,5 В; 9,23 А) Операционная система Windows 10 (64-битная) Средняя цена всех модификаций Asus GL702VM T-14252859 Розничные предложения всех модификаций Asus GL702VM L-14252859-10 Итак, основой ноутбука Asus ROG Strix GL702VM является четырехъядерный процессор Intel Core i7-7700HQ (Kaby Lake). Он имеет номинальную тактовую частоту 2,8 ГГц, которая в режиме Turbo Boost может повышаться до 3,8 ГГц. Процессор поддерживает технологию Hyper-Threading (8 потоков), размер его кэша L3 составляет 6 МБ, а расчетная мощность — 45 Вт. В этот процессор интегрировано графическое ядро Intel HD Graphics 630. Однако в варианте ноутбука Asus ROG Strix GL702VM это графическое ядро не используется. Дело в том, что ноутбук поддерживает технологию Nvidia G-Sync, которая несовместима с технологией Nvidia Optimus. Поэтому в ноутбуке Asus ROG Strix GL702VM можно использовать лишь дискретную видеокарту, которая распаяна на плате: это Nvidia GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти GDDR5. Как выяснилось в ходе тестирования, при стрессовой загрузке видеокарты (FurMark) графический процессор работает на частоте 1443 МГц, а память — на частоте 2003 МГц. Учитывая, что для видеокарты Nvidia GeForce GTX 1060 частота GPU в режиме Boost составляет 1671 МГц, а номинальная частота — 1405 МГц, результат в 1443 МГц — это совсем неплохо. Для установки SO-DIMM-модулей памяти в ноутбуке предназначено два слота. В нашем случае в ноутбуке был установлен один модуль памяти DDR4-2400 емкостью 8 ГБ (Samsung M471A1K43BB1) и один модуль памяти DDR4-2400 емкостью 16 ГБ (Samsung M471A2K43BB1). То есть всего в ноутбуке было 24 ГБ памяти DDR4-2400. Максимальный объем памяти, поддерживаемый ноутбуком, составляет 32 ГБ.

Подсистема хранения данных в ноутбуке Asus ROG Strix GL702VM представляет собой комбинацию двух накопителей: SSD Micron MTFDDAV256TBN объемом 256 ГБ и 2,5-дюймового HDD HGST HTS721010A9E630 объемом 1 ТБ. SSD-накопитель Micron MTFDDAV256TBN установлен в разъем M.2 и имеет форм-фактор 2280. Интерфейс — SATA 6 Гбит/с.

Вообще, в ноутбуке имеется одно место для установки 2,5-дюймового SATA-накопителя и один разъем M.2 с ключом типа M, который поддерживает накопители с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и SATA. Так что в ноутбук могут устанавливаться и более скоростные SSD-накопители с разъемом M.2. Коммуникационные возможности ноутбука определяются наличием беспроводного двухдиапазонного (2,4 и 5 ГГц) сетевого адаптера Intel Dual Band Wireless-AC 8260, который соответствует спецификациям Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2. Кроме того, в ноутбуке имеется гигабитный сетевой интерфейс на базе пары контроллеров Realtek RTL8168/8111. Аудиоподсистема ноутбука Asus ROG Strix GL702VM основана на HDA-кодеке Realtek ALC255. В корпусе ноутбука размещено два динамика: на рабочей поверхности слева и справа имеются декоративные сетки ярко-красного цвета, закрывающие эти динамики.

Остается добавить, что ноутбук оснащен встроенной HD-веб-камерой, расположенной над экраном, а также несъемной литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 76 Вт·ч (5500 мА·ч).

Внешний вид и эргономика корпуса Корпус ноутбука Asus ROG Strix GL702VM выполнен из металла и пластика. Крышка ноутбука сверху выполнена из тонкого листа алюминия черного цвета.

На крышке красуется эмблема игровой серии ROG красно-оранжевого цвета и имеются декоративные вставки в виде тонких полосок такого же цвета. И декоративные полоски, и эмблема ROG подсвечиваются во время работы ноутбука. Толщина крышки ноутбука очень тонкая — всего 7 мм, жесткости ей недостает, она прогибается при нажатии и изгибается в руках. Сказать из чего выполнена рабочая поверхность ноутбука, обрамляющая клавиатуру и тачпад, довольно сложно. То ли это черный пластик, стилизованный под шлифованный металл, то ли это действительно лист алюминия. Недостаток рабочей поверхности в том, что она очень быстро пачкается, то есть на ней остаются потожировые следы от рук. Остальной корпус выполнен из обычного черного матового пластика. На нижней панели есть вентиляционные отверстия. Прорезиненные ножки, которые обеспечивают устойчивое положение ноутбука на горизонтальной поверхности, имеют оранжево-красный цвет. Толщина рамки вокруг экрана с боков составляет составляет 13 мм, сверху — 17 мм, а снизу — 25 мм. На верхней части рамки расположены веб-камера и отверстия двух микрофонов, а снизу — зеркальная надпись Republic of Gamers.

Кнопка включения питания в ноутбуке расположена в верхнем правом углу клавиатуры в зоне NumPad. Есть и еще одна кнопка управления ноутбуком, также расположенная в зоне NumPad. Это фирменная кнопка с эмблемой ROG, предназначенная для запуска приложения ROG Gaming Center. Данное приложение представляет собой единый интерфейс для множества других утилит и функций. Здесь можно просматривать общую информацию о системе. Утилита позволяет запустить приложение Asus Splendid Technology для настройки цветовой температуры экрана. Кроме того, можно настроить скорость вращения вентилятора системы охлаждения. Светодиодные индикаторы состояния ноутбука вынесены на переднюю грань корпуса: индикатор питания, уровня заряда батареи, активности подсистемы хранения данных. Система крепления экрана ноутбука к корпусу представляет собой две шарнирных петли, которые расположены в нижней части экрана. Такая система крепления позволяет отклонять экран относительно плоскости клавиатуры на угол примерно в 120 градусов. На левом торце корпуса ноутбука расположен порт USB 3.0 (Type-A), разъем HDMI, разъем Mini-DisplayPort, разъем USB 3.1 Type-С (Thunderbolt 3.0), разъем RJ-45 и комбинированный аудиоразъем типа миниджек. Кроме того, тут же расположен разъем питания. На правом торце имеется еще два порта USB 3.0, слот для карт памяти и отверстие для кенсингтонского замка. На заднем торце корпуса ноутбука расположены лишь вентиляционные отверстия для выдува горячего воздуха. Возможности по разборке Ноутбук Asus ROG Strix GL702VM можно легко разобрать, для чего нужно снять нижнюю панель корпуса, открутив несколько винтиков. После этого можно получить доступ к HDD, SSD, слотам памяти, системе охлаждения, Wi-Fi-модулю и аккумуляторной батарее.

Устройства ввода Клавиатура В ноутбуке Asus ROG Strix GL702VM используется клавиатура мембранного типа с увеличенным расстоянием между клавишами. Ход клавиш составляет 2 мм. Размер клавиш стандартный (15×15 мм), а расстояние между ними — 3,5 мм. Сами клавиши черного цвета, а символы на них — красного. Клавиатура имеет трехуровневую подсветку красного цвета, что типично для ноутбуков серии ROG. Подсветка автоматически включается при нажатии на клавиши и выключается, если ничего не нажимать в течение некоторого времени. Зона игровых клавиш WASD выделена: эти клавиши имеют красно-оранжевый цвет, а буквы на них черные. Основание клавиатуры достаточно жесткое. При нажатии на клавиши оно если и прогибается, то совсем незначительно. Клавиши подпружинены слабо, при печати почти не ощущается фиксация нажатия. С другой стороны, и никакого клацающего звука при печати клавиши не издают, клавиатура вообще очень тихая. В целом, печатать на такой клавиатуре удобно, но есть у нее и недостатки. Мы бы оценили клавиатуру как хорошую, но не отличную. Тачпад В ноутбуке Asus ROG Strix GL702VM используется кликпад с имитацией нажатия на клавиши. Размеры его сенсорной поверхности составляют 103×71 мм. Сенсорная поверхность кликпада немного заглублена и отделена от рабочей поверхности красной каймой. Работать с тачпадом очень удобно. Звуковой тракт Как уже отмечалось, аудиоподсистема ноутбука Asus ROG Strix GL702VM основана на НDA-кодеке Realtek ALC255, а в корпусе ноутбука установлено два динамика. Субъективное тестирование встроенной акустики выявило, что при максимальном уровне громкости ничего не дребезжит, нет металлических оттенков при воспроизведении высоких тонов. Но вот сам максимальный уровень мог бы быть и погромче. Звук, воспроизводимый встроенной акустикой, насыщенный. Единственный минус — не хватает басов. В наушниках воспроизведение звука значительно лучше. Традиционно, для оценки выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы проводим тестирование с использованием внешней звуковой карты Creative E-MU 0204 USB и утилиты RightMark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт получил оценку «Очень хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет. Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,01, −0,07 Отлично Уровень шума, дБ (А) −89,2 Хорошо Динамический диапазон, дБ (А) 88,9 Хорошо Гармонические искажения, % 0,0010 Отлично Гармонические искажения + шум, дБ (A) −83,0 Хорошо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,0087 Очень хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −85,8 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,0087 Очень хорошо Общая оценка Очень хорошо Экран В ноутбуке Asus ROG Strix GL702VM используется IPS(AHVA)-матрица AU Optronics B173ZAN01.0 со светодиодной подсветкой на основе белых светодиодов. Матрица имеет матовое антибликовое покрытие, ее диагональный размер составляет 17,3 дюйма. Разрешение экрана — 3840×2160 точек. Матрица в ноутбуке не мерцает во всем диапазоне изменения яркости. В соответствии со спецификацией, матрица имеет максимальную яркость 400 кд/м², время реакции пиксела (суммарное время включения и выключения) составляет 27 мс, а уровень контраста — 1000:1. Углы обзора по вертикали и горизонтали составляют по 89° по методике CR≥10. Согласно проведенным измерениям, максимальная яркость экрана на белом фоне составляет 353 кд/м². При максимальной яркости экрана значение гаммы составляет 2,48. Минимальная яркость экрана на белом фоне составляет 41 кд/м². Результаты тестирования экрана Максимальная яркость белого 353 кд/м² Минимальная яркость белого 41 кд/м² Гамма 2,48 Цветовой охват ЖК-экрана в ноутбуке Asus ROG Strix GL702VM покрывает 99,7% пространства sRGB и 99,5% Adobe RGB, а объем цветового охвата составляет 149,9% от объема sRGB и 103,3% от объема Adobe RGB. Это очень широкий цветовой охват. Светофильтры ЖК-матрицы хорошо выделяют спектры основных цветов. Сам спектр довольно широкий. Цветовая температура ЖК-экрана ноутбука Asus ROG Strix GL702VM стабильна по всей шкале серого и составляет, примерно, 7000 K. Стабильность цветовой температуры объясняется тем, что основные цвета хорошо сбалансированы по всей шкале серого. Что касается точности цветопередачи (дельта Е), то ее значение не превосходит 10 по всей шкале серого (темные области можно не учитывать), что является неплохим результатом для данного класса экранов. Углы обзора экрана ноутбука Asus ROG Strix GL702VM очень широкие, причем как горизонтальные, так и вертикальные. Это присуще всем IPS-матрицам. В целом, можно сказать, что экран ноутбука Asus ROG Strix GL702VM заслуживает самой высокой оценки. Работа под нагрузкой Для стрессовой загрузки процессора мы использовали утилиту Prime95 (тест Small FFT), а стрессовая загрузка видеокарты осуществлялась с помощью утилиты FurMark. Мониторинг проводился с использованием утилит AIDA64 и CPU-Z. При умеренной нагрузке процессора (тест Stress CPU утилиты AIDA64) тактовая частота ядер стабильна и составляет 3,4 ГГц. Температура ядер процессора при этом достигает 79 °C, а мощность энергопотребления процессора — 25 Вт.

Если загрузить процессор в стрессовом режиме утилитой Prime95 (Small FFT), то частота ядер снизится до 2,7-2,8 ГГц. Температура ядер процессора при этом составляет 90 °C, а мощность энергопотребления стабилизируется на уровне 37 Вт.

При одновременной стрессовой загрузке процессора (Prime95) и видеокарты (FurMark) тактовая частота ядер процессора постепенно снижается до 2,2 ГГц. Температура при этом держится на уровне 90 °C.

Мощность энергопотребления процессора снижается до 20 Вт. Можно констатировать, что система охлаждения с трудом справляется с охлаждением процессора и видеокарты. Производительность накопителя Как уже отмечалось, подсистема хранения данных ноутбука Asus ROG Strix GL702VM представляет собой комбинацию SSD-накопителя Micron MTFDDAV256TBN с разъемом M.2 и 2,5-дюймового HDD HGST HTS721010A9E630. Интерес представляют, в первую очередь, скоростные характеристики SSD, который используется в качестве системного накопителя. Утилита ATTO Disk Benchmark определяет его максимальную скорость последовательного чтения на уровне 510 МБ/с, а скорость последовательной записи — на уровне 450 МБ/с. Для накопителя с SATA-интерфейсом и разъемом M.2 это очень неплохой результат, но в сравнении с уровнем производительности накопителей с интерфейсом PCIe 3.0 x4 это, конечно, маловато. Приведем также результаты тестирования популярными утилитами CrystalDiskMark и AS-SSD.

Уровень шума Измерение уровня шума проводилось в специальной звукопоглощающей камере, а чувствительный микрофон располагался относительно ноутбука так, чтобы имитировать типичное положение головы пользователя. Согласно нашим измерениям, в режиме простоя уровень шума, издаваемого ноутбуком, составляет 24 дБА. Это очень низкий уровень шума, который фактически сливается с уровнем естественного фона днем в офисе, и «услышать» ноутбук в таком режиме невозможно. В режиме стрессовой загрузки видеокарты с использованием утилиты FurMark уровень шума составляет 36 дБА. Это средний уровень шума. В таком режиме ноутбук будет слышно, но только в тихом помещении. В режиме стрессовой загрузки процессора с использованием утилиты Prime95 (Small FFT) уровень шума составляет 40 дБА. Почти такой же уровень шума будет, если загрузить в стрессовом режиме и процессор, и видеокарту. Это уже высокий уровень шума, в таком режиме ноутбук будет выделяться на фоне остальных устройств в типичном офисном помещении. Сценарий нагрузки Уровень шума Режим простоя 24 дБА Стрессовая загрузка видеокарты 36 дБА Стрессовая загрузка процессора 40 дБА Стрессовая загрузка видеокарты и процессоры 41 дБА В целом, ноутбук Asus ROG Strix GL702VM можно отнести к категории средних по уровню шума устройств. Время работы от батареи Измерение времени работы ноутбука в автономном режиме мы проводили по нашей методике с использованием скрипта iXBT Battery Benchmark v.1.0. Напомним, что мы измеряем время автономной работы при яркости экрана, равной 100 кд/м² — в случае ноутбука Asus ROG Strix GL702VM это соответствует 20% яркости. Напомним также, что в ноутбуке Asus ROG Strix GL702VM нет возможности использования процессорного графического ядра, можно использовать только дискретную видеокарту. Результаты тестирования следующие: Сценарий нагрузки Время работы Работа с текстом 3 ч. 48 мин. Просмотр видео 3 ч. 28 мин. Как видим, время автономной работы Asus ROG Strix GL702VM довольно скромное. Впрочем, к игровым ноутбукам особые требования по части автономности, как правило, не предъявляются. Исследование производительности Для оценки производительности ноутбука Asus ROG Strix GL702VM мы использовали нашу методику измерения производительности с применением тестового пакета iXBT Application Benchmark 2017, а также игрового тестового пакета iXBT Game Benchmark 2017. Для наглядности мы добавили в таблицу результаты тестирования 17-дюймового игрового ноутбука Asus ROG Strix GL753VE. также на базе процессора Intel Core i7-7700HQ. Результаты тестирования в бенчмарке iXBT Application Benchmark 2017 приведены в таблице. Результаты рассчитаны по пяти прогонам каждого теста с доверительной вероятностью 95%. Логическая группа тестов Референсная система

(Core i7-6700K) Asus ROG Strix GL702VM Asus ROG Strix GL753VE Видеоконвертирование, баллы 100 78,8±0,6 78,88±0,17 MediaCoder x64 0.8.45.5852, с 105,7±1,5 132,4±1,9 132,0±0,5 HandBrake 0.10.5, с 103,1±1,6 132,4±0,7 132,58±0,29 Рендеринг, баллы 100 78,34±0,24 82,1±0,3 POV-Ray 3.7, с 138,09±0,21 176,2±1,2 168,7±0,2 LuxRender 1.6 x64 OpenCL, с 252,7±1,4 320,2±1,0 304,2±1,0 Вlender 2.77a, с 220,7±0,9 283,8±1,4 271,4±2,8 Видеоредактирование и создание видеоконтента, баллы 100 82,9±0,5 82,8±0,3 Adobe Premiere Pro CC 2015.4, с 186,9±0,5 143,9±0,8 143,8±0,7 Magix Vegas Pro 13, с 366,0±0,5 467,6±2,6 459,6±1,7 Magix Movie Edit Pro 2016 Premium v.15.0.0.102, с 187,1±0б4 224±6 225±4 Adobe After Effects CC 2015.3, с 578,5±0,5 682,4±2,6 678±3 Photodex ProShow Producer 8.0.3648, с 254,0±0,5 293,6±0,7 301,2±1,0 Обработка цифровых фотографий, баллы 100 81,5±0,5 74,1±0,9 Adobe Photoshop CС 2015.5, с 520,7±1,6 538±5 557,3±2,5 Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1, с 182,4±2,9 293±3 339,8±2,1 PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118, с 318±8 353±4 393±14 Распознавание текста, баллы 100 82,8±0,9 82,09±0,11 Abbyy FineReader 12 Professional, с 442,4±1,4 534±5 538,9±0,7 Архивирование, баллы 100 82,81±0,17 69,3±0,5 WinRAR 5.40 СPU, с 91,65±0,05 110,67±0,23 132,2±1,0 Научные расчеты, баллы 100 85,1±1,4 77,7±1,2 LAMMPS 64-bit 20160516, с 397,3±1,1 465±4 500±9 NAMD 2.11, с 234,0±1,0 297,0±1,1 281,9±1,7 FFTW 3.3.5, мс 32,8±0,6 35,8±2,9 49±4 Mathworks Matlab 2016a, с 117,9±0,6 142,4±1,1 149,4±0,8 Dassault SolidWorks 2016 SP0 Flow Simulation, с 252,5±1,6 289,2±1,0 314±7 Скорость файловых операций, баллы 100 118,7±2,4 48,1±1,2 WinRAR 5.40 Storage, с 81,9±0,5 60,5±2,8 185±14 UltraISO Premium Edition 9.6.5.3237, с 54,2±0,6 46,0±1,7 101,8±0,9 Скорость копирования данных, с 41,5±0,3 39,6±0,5 88,2±0,5 Интегральный результат CPU, баллы 100 81,7±0,3 78,0±0,3 Интегральный результат Storage, баллы 100 119±3 48±2 Интегральный результат производительности, баллы 100 91,4±0,6 67,5±0,5 По интегральному результату в процессорных тестах ноутбук Asus ROG Strix GL702VM отстает от нашей референсной системы на базе процессора Intel Core i7-6700K на 18%, а по интегральному результату производительности с учетом тестов, зависящих от системного накопителя — лишь на 9%. Это очень хороший результат, наглядно демонстрирующий, что ноутбук Asus ROG Strix GL702VM вполне может конкурировать в плане производительности с десктопными решениями. В целом, по интегральному результату ноутбук Asus ROG Strix GL702VM можно отнести к категории высокопроизводительных устройств. Напомним, что, согласно нашей градации, при интегральном результате производительности менее 45 баллов мы относим устройства к категории начального уровня производительности, при результате в диапазоне от 46 до 60 баллов — к категории устройств среднего уровня производительности, при результате от 60 до 75 баллов — к категории производительных устройств, а результат более 75 баллов — это уже категория высокопроизводительных решений. Теперь посмотрим на результаты тестирования ноутбука Asus ROG Strix GL702VM в играх. Напомним, что экран ноутбука имеет разрешение 4K (3840×2160). Учитывая все возрастающую популярность 4K-экранов, мы добавили это разрешение в наш тестовый бенчмарк iXBT Game Benchmark 2017 и провели тестирование при двух разрешениях: 3840×2160 и 1920×1080. В каждом разрешении тестирование проводилось в режимах настройки игр на максимальное и минимальное качество. При тестировании в играх использовался видеодрайвер версии Nvidia ForceWare 384.76, в настройках видеодрайвера принудительно отключалась технология G-Sync. Результаты тестирования при разрешении 1920×1080 следующие: Игровой тест Результат, FPS Максимальное качество Минимальное качество World of Tanks 84,2±0,8 114,47±0,13 Battlefield 1 27,0±0,4 152±4 Deus Ex: Mankind Divided 11,19±0,10 81,0±0,5 Ashes of the Singularity 32,5±0,5 51,9±2,4 Far Cry Primal 57,5±0,6 99,3±1,2 Rise of the Tomb Raider 34,07±0,10 119,7±2,3 F1 2016 63,6±0,5 90±3 Hitman (2016) 50,83±1,9 129,4±0,10 Total War: Warhammer 36,4±0,7 143,7±2,3 Dark Souls III 59,5±0,5 59,4±0,7 The Elder Scrolls V: Skyrim 59,5±0,1 59,7±0,20 Результаты тестирования при разрешении 3840×2160 следующие: Игровой тест Результат, FPS Максимальное качество Минимальное качество World of Tanks 30,31±0,20 114,4±0,09 Battlefield 1 26,8±0,3 65±6 Deus Ex: Mankind Divided 1,8±0,3 27,1±0,5 Ashes of the Singularity 22,0±1,8 50,6±1,7 Far Cry Primal 21,4±0,6 31,1±1,2 Rise of the Tomb Raider 9,37±0,10 48,7±1,3 F1 2016 28,72±0,27 46,4±1,0 Hitman (2016) 30,4±1,9 50,86±0,10 Total War: Warhammer 15,3±1,1 48,1±2,2 Dark Souls III 59,4±0,3 59,7±0,6 The Elder Scrolls V: Skyrim 31,7±0,1 57,5±0,20 Для удобства приведем также результаты тестирования на диаграммах:

Как видно по результатам тестирования, разрешение 4K видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060 не вытягивает: при настройке игр на максимальное качество комфортно играть не получается, и даже при настройке на минимальное качество комфортная скорость обеспечивается далеко не во всех играх. Таким образом, разрешение 4К в данном случае — не для игр. А вот при разрешении 1920×1080 во все игры можно комфортно (со скоростью более 40 FPS) играть при настройках на минимальное качество и примерно половина игр из нашего набора обеспечивает комфортный уровень игры при настройках на максимальное качество. Немного корректируя настройки игр, можно добиться комфортной скорости без существенного ухудшения качества отображения при разрешении 1920×1080. В целом, ноутбук Asus ROG Strix GL702VM можно отнести к игровым решениям среднего уровня (ближе к верхней планке). Выводы К несомненным достоинствам ноутбука Asus ROG Strix GL702VM можно отнести стильный дизайн, качественный экран, удобную клавиатуру и тачпад, и все это сочетается с хорошей производительностью. Конечно, это не топовая игровая конфигурация, в ресурсоемкие 3D-игры здесь можно играть лишь при средних настройках качества, но этот ноутбук и стоит соответственно. По сути, это компромисс между дорогостоящими топовыми игровыми ноутбуками и моделями, которые вовсе не подходят для игр. На момент публикации статьи ноутбук Asus ROG Strix GL702VM в описанной нами конфигурации, но с 32 ГБ памяти и с более емким SSD (512 ГБ) стоил порядка 145 тысяч рублей. Есть конфигурации этого ноутбука попроще и дешевле: например, модель с 16 ГБ памяти, SSD емкостью 256 ГБ и экраном с разрешением 1920×1080 (остальные характеристики аналогичны рассмотренной нами модели) стоит 115 тысяч. Для игр это практически оптимальная конфигурация, поскольку, как мы уже отмечали, разрешение 4K в играх видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060 в большинстве случаев просто не вытягивает. Закрывая глаза на некоторые минусы (не очень большое время автономной работы, недостаточно высокий уровень максимальной громкости встроенных динамиков и маркую поверхность корпуса), но учитывая отличный дизайн и сбалансированную конфигурацию, мы решили присудить ему нашу редакционную награду Original Design.

