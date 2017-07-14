Игровой ноутбук Asus ROG Strix GL753VE

Компания Asus выпустила новую модель относительно недорогого 17-дюймового игрового ноутбука среднего уровня Asus ROG Strix GL753VE. В этой статье мы детально рассмотрим все особенности данной модели.

Комплектация и упаковка

Ноутбук Asus ROG Strix GL753VE поставляется в небольшой картонной коробке черного цвета с ручкой.

Кроме самого ноутбука в комплект поставки входит краткое руководство пользователя, гарантийный талон на 2 года, тряпочка для протирки экрана и адаптер питания мощностью 120 Вт (19 В; 6,32 A).

Конфигурация ноутбука

Судя по информации на сайте производителя, конфигурация ноутбука Asus ROG Strix GL753VE может быть различной. Отличия могут заключаться в модели процессора, объеме оперативной памяти, типе экрана и конфигурации подсистемы хранения данных.

У нас на тестировании была модель ноутбука Asus ROG Strix GL753VE следующей конфигурации:

Asus ROG Strix GL753VE Процессор Intel Core i7-7700HQ Чипсет Intel HM175 Оперативная память 12 ГБ DDR4-2400 Видеоподсистема Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 ГБ GDDR5)

Intel HD Graphics 630 Экран 17,3 дюйма, 1920×1080, матовый, IPS

(LG Philips LP173WF4-SPF3) Звуковая подсистема Realtek ALC235 Накопитель 1×SSD 128 ГБ (Hynix HFS128G39TND-N120A, M.2 2280, SATA600)

1×HDD 1 ТБ (Seagate ST1000LM035-1RK172, 5400 об/мин, SATA600) Оптический привод Slimtype DVD A DA8AESH Картовод SD(XC/HC) (Realtek RTS5229) Сетевые интерфейсы Проводная сеть Realtek RTL8168/8111 Беспроводная сеть Intel Dual Band Wireless-AC 7265 Bluetooth Bluetooth 4.0 Интерфейсы и порты USB (3.0/2.0) Type-A 3/1 USB 3.0 Type-C 1 HDMI есть Mini-DisplayPort v1.2 есть RJ-45 есть Микрофонный вход есть (комбинированный) Выход на наушники есть (комбинированный) Устройства ввода Клавиатура с RGB-подсветкой и блоком NumPad Тачпад кликпад IP-телефония Веб-камера HD Микрофон есть Аккумулятор литий-ионный, 48 Вт·ч Габариты 415×273×30 мм Масса без адаптеров питания 2,5 кг Адаптер питания 120 Вт (19 В; 6,32 А) Операционная система Windows 10 (64-битная) Средняя цена всех модификаций Asus GL753VE T-1719112325 Розничные предложения всех модификаций Asus GL753VE L-1719112325-10

Итак, основой ноутбука Asus ROG Strix GL753VE является четырехъядерный процессор Intel Core i7-7700HQ (Kaby Lake). Он имеет номинальную тактовую частоту 2,8 ГГц, которая в режиме Turbo Boost может повышаться до 3,8 ГГц. Процессор поддерживает технологию Hyper-Threading (8 потоков при 4 физических ядрах), размер его кэша L3 составляет 6 МБ, а расчетная мощность — 45 Вт. В этот процессор интегрировано графическое ядро Intel HD Graphics 630.

Однако процессорного графического ядра для игрового решения недостаточно, поэтому в ноутбуке установлена (распаяна на плате) видеокарта Nvidia GeForce GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти GDDR5.

Как выяснилось в ходе тестирования, при стрессовой загрузке видеокарты (FurMark) графический процессор работает на частоте 1695,5 МГц, а память — на частоте 1752 МГц.

Для установки SO-DIMM-модулей памяти в ноутбуке предназначено два слота.

В нашем случае в ноутбуке был установлен один модуль памяти DDR4-2400 емкостью 8 ГБ (Samsung SZVWA1070134BBBE5) и один модуль памяти DDR4-2400 емкостью 4 ГБ (Samsung K0QY000710189DDE4A), то есть всего в ноутбуке было 12 ГБ памяти. Максимальный объем памяти, поддерживаемый ноутбуком, составляет 32 ГБ.

Подсистема хранения данных в ноутбуке Asus ROG Strix GL753VE представляет собой комбинацию двух накопителей: SSD Hynix HFS128G39TND-N120A объемом 128 ГБ и 2,5-дюймового HDD Seagate ST1000LM035-1RK172 объемом 1 ТБ.

SSD-накопитель Hynix HFS128G39TND-N120A имеет разъем M.2, форм-фактор 2280 и интерфейс SATA 6 Гбит/с.

Вообще, в ноутбуке имеется одно место для установки 2,5-дюймового SATA-накопителя и один разъем M.2 с ключом типа M, который поддерживает накопители с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и SATA. Так что в ноутбук могут устанавливаться и более скоростные SSD-накопители с разъемом M.2.

Есть в этом игровом ноутбуке и такое раритетное устройство, как оптический привод.

Коммуникационные возможности ноутбука определяются наличием беспроводного двухдиапазонного (2,4 и 5 ГГц) сетевого адаптера Intel Dual Band Wireless-AC 7265, который соответствует спецификациям Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.0.

Кроме того, в ноутбуке имеется гигабитный сетевой интерфейс на базе пары контроллеров Realtek RTL8168/8111.

Аудиоподсистема ноутбука Asus ROG Strix GL753VE основана на HDA-кодеке Realtek ALC235. В корпусе ноутбука размещено два динамика, а на левом торце корпуса есть один комбинированный аудиоразъем типа миниджек (для микрофона/наушников).

Остается добавить, что ноутбук оснащен встроенной HD-веб-камерой, расположенной над экраном, а также несъемной литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 48 Вт·ч (3350 мА·ч).

Внешний вид и эргономика корпуса

Корпус ноутбука Asus ROG Strix GL753VE выполнен из металла и пластика. Верхнюю часть крышки образует тонкий лист алюминия черного цвета.

На крышке красуется эмблема игровой серии ROG красно-оранжевого цвета и имеются декоративные вставки в виде тонких полосок такого же цвета. И декоративные полоски, и эмблема ROG подсвечиваются во время работы ноутбука.

Толщина крышки составляет 8 мм, причем на ней можно заметить два ребра жесткости, что придает ей неплохую жесткость. Крышка не прогибается при нажатии и не изгибается.

Кроме того, из алюминия выполнена и рабочая поверхность, обрамляющая клавиатуру и тачпад. Остальной корпус выполнен из обычного черного матового пластика.

На нижней панели корпуса имеются вентиляционные отверстия. Прорезиненные ножки, которые обеспечивают устойчивое положение ноутбука на горизонтальной поверхности, также имеют оранжево-красный цвет.

Толщина рамки вокруг экрана с боков составляет составляет 15 мм, а сверху — 19 мм. На верхней части рамки расположены веб-камера и два микрофона, а снизу — зеркальная надпись Republic of Gamers.

Кнопка включения питания в ноутбуке расположена в верхнем правом углу клавиатуры в зоне NumPad.

Еще одна кнопка управления ноутбуком также расположена в зоне NumPad: это фирменная кнопка с эмблемой ROG, предназначенная для запуска приложения ROG Gaming Center.

Данное приложение представляет собой единый интерфейс для запуска множества других утилит и реализации некоторых функций — в частности, можно просматривать общую информацию о системе.

Запуск приложения Asus Splendid Technology позволяет настроить цветовую температуру экрана.

Кроме того, можно настроить скорость вращения вентилятора системы охлаждения.

Приложение ROG Gaming Center позволяет также запустить AudioWizard для настройки звуковых эффектов.

Еще одна возможность — запуск приложения Aura для настройки RGB-подсветки клавиатуры.

Светодиодные индикаторы состояния ноутбука вынесены на переднюю грань корпуса: индикатор питания, уровня заряда батареи, активности подсистемы хранения данных, режима работы беспроводного адаптера и Caps Lock.

Система крепления экрана ноутбука к корпусу представляет собой две шарнирных петли, которые расположены в нижней части экрана. Такая система крепления позволяет отклонять экран относительно плоскости клавиатуры на угол примерно в 120 градусов.

На левом торце корпуса ноутбука расположены два порта USB 3.0 (Type-A), разъем HDMI, разъем Mini-DisplayPort, разъем USB 3.0 Type-С, разъем RJ-45 и комбинированный аудиоразъема типа миниджек. Тут же расположен разъем питания.

На правом торце имеется еще один порт USB 3.0, порт USB 2.0, лоток оптического привода и отверстие для кенсингтонского замка.

Слот для карт памяти расположен на переднем торце корпуса под светодиодными индикаторами.

Возможности по разборке

Ноутбук Asus ROG Strix GL753VE можно легко разобрать, для чего нужно снять нижнюю панель корпуса, открутив несколько винтиков. После этого можно получить доступ к HDD, SSD, слотам памяти, системе охлаждения, модулю Wi-Fi и аккумуляторной батарее.

Устройства ввода

Клавиатура

В ноутбуке Asus ROG Strix GL753VE используется клавиатура мембранного типа с увеличенным расстоянием между клавишами.

Ход клавиш составляет 2 мм, а усилие нажатия 65 г. Обратное отщелкивание клавиши происходит при остаточном усилии 28 г. Размер клавиш стандартный (15,5×15,5 мм), а расстояние между ними — 3,5 мм.

Сами клавиши черного цвета, а символы на них белые.

Клавиатура имеет трехуровневую RGB-подсветку, которую можно настраивать с использованием входящей в комплект утилиты Aura. Зона игровых клавиш WASD выделена. В этих клавишах боковые грани сделаны из полупрозрачного материала белого цвета.

Основание клавиатуры достаточно жесткое, при нажатии на клавиши оно если и прогибается, то совсем незначительно. Клавиши неплохо подпружинены, при печати ощущается фиксация нажатия. Никакого клацающего звука при печати клавиши не издают. В целом, печатать на такой клавиатуре удобно, мы оцениваем ее как отличную.

Тачпад

В ноутбуке Asus ROG Strix GL753VE используется кликпад с имитацией нажатия на клавиши. Размеры его сенсорной поверхности составляют 105×74 мм. Сенсорная поверхность кликпада немного заглублена и отделена от рабочей поверхности красной каймой. К работе тачпада никаких замечаний нет.

Звуковой тракт

Как уже отмечалось, аудиоподсистема ноутбука Asus ROG Strix GL753VE основана на НDA-кодеке Realtek ALC235, а в корпусе ноутбука установлены два динамика.

Субъективное тестирование встроенной акустики выявило, что максимальный уровень громкости вполне достаточный, при этом на максимальном уровне ничего не дребезжит и нет металлических оттенков при воспроизведении высоких тонов. Звук насыщенный, и единственный минус — нехватка басов. В наушниках воспроизведение звука значительно лучше.

Традиционно, для оценки выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы проводим тестирование с использованием внешней звуковой карты Creative E-MU 0204 USB и утилиты RightMark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт получил оценку «Очень хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет.

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,01, −0,07 Отлично Уровень шума, дБ (А) −89,3 Хорошо Динамический диапазон, дБ (А) 89,0 Хорошо Гармонические искажения, % 0,0026 Отлично Гармонические искажения + шум, дБ (A) −82,9 Хорошо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,0090 Очень хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −85,2 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,015 Очень хорошо Общая оценка Очень хорошо

Экран

В ноутбуке Asus ROG Strix GL753VE используется IPS-матрица LG Philips LP173WF4-SPF3 со светодиодной подсветкой на основе белых светодиодов. Матрица имеет матовое антибликовое покрытие, ее диагональный размер составляет 17,3 дюйма. Разрешение экрана — 1920×1080 точек.

Матрица в ноутбуке не мерцает во всем диапазоне изменения яркости. В соответствии со спецификацией, матрица имеет максимальную яркость 300 кд/м², время реакции пиксела составляет 25 мс, а уровень контраста — 700:1. Согласно проведенным измерениям, максимальная яркость экрана на белом фоне составляет 363 кд/м². При максимальной яркости экрана значение гаммы составляет 1,98. Минимальная яркость экрана на белом фоне составляет 21 кд/м².

Результаты тестирования экрана Максимальная яркость белого 363 кд/м² Минимальная яркость белого 21 кд/м² Гамма 1,98

Цветовой охват ЖК-экрана в ноутбуке Asus ROG Strix GL753VE покрывает 86,9% пространства sRGB и 63,6% Adobe RGB, а объем цветового охвата составляет 105,3% от объема sRGB и 72,6% от объема Adobe RGB. В принципе, это нормальный цветовой охват, но бывает и лучше.

Светофильтры ЖК-матрицы хорошо выделяют синий цвет, а вот спектры красного и зеленого цветов сильно перекрываются. Кроме того, пик красного цвета приходится на 620 нм, то есть немного смещен в сторону оранжевого цвета. Это приводит к сужению спектра в области красного цвета.

Цветовая температура ЖК-экрана ноутбука Asus ROG Strix GL753VE стабильна по всей шкале серого и составляет примерно 6200 K.

Стабильность цветовой температуры объясняется тем, что основные цвета хорошо сбалансированы по всей шкале серого.

Что касается точности цветопередачи (дельта Е), то ее значение не превосходит 8 по всей шкале серого (темные области можно не учитывать), что является неплохим результатом для данного класса экранов.

Углы обзора экрана ноутбука Asus ROG Strix GL753VE очень широкие, причем как горизонтальные, так и вертикальные. Это характерно для всех IPS-матриц.

Работа под нагрузкой

Для стрессовой загрузки процессора мы использовали утилиту Prime95 (тест Small FFT), а стрессовая загрузка видеокарты осуществлялась с помощью утилиты FurMark. Мониторинг проводился с использованием утилит AIDA64 и CPU-Z.

При умеренной нагрузке процессора (тест Stress CPU утилиты AIDA64) тактовая частота ядер стабильна и составляет 3,4 ГГц.

Температура ядер процессора при этом достигает 76 °C, а мощность энергопотребления процессора составляет 30 Вт.

Если процессор загрузить в стрессовом режиме утилитой Prime95 (Small FFT), то частота ядер снизится до 2,7-2,8 ГГц.

Температура ядер процессора в таком режиме составляет 85 °C, а мощность энергопотребления — 38 Вт.

При одновременной стрессовой загрузке процессора (Prime95) и видеокарты (FurMark) тактовая частота ядер процессора постепенно снижается до 1,7 ГГц.

Пропорционально снижается и мощность энергопотребления процессора — до 17 Вт.

Температура ядер процессора в данном режиме загрузки составляет 85 °C.

В целом, нужно сказать, что всего один вентилятор системы охлаждения с трудом справляется с охлаждение и процессора, и видеокарты. В результате недостаточной эффективности охлаждения частота процессора (а следовательно, и производительность) может снижаться при его стрессовой загрузке одновременно с видеокартой.

Производительность накопителя

Как уже отмечалось, подсистема хранения данных ноутбука Asus ROG Strix GL753VE представляет собой комбинацию SSD-накопителя Hynix HFS128G39TND-N120A с разъемом M.2 и 2,5-дюймового HDD Seagate ST1000LM035-1RK172. Интерес представляют, в первую очередь, скоростные характеристики SSD, который используется в качестве системного накопителя.

Утилита ATTO Disk Benchmark определяет максимальную скорость последовательного чтения на уровне 550 МБ/с, а скорость последовательной записи — на уровне 140 МБ/с. Для накопителя с SATA-интерфейсом и разъемом M.2 это типичный результат.

Приведем также результаты тестирования популярными утилитами CrystalDiskMark и AS-SSD.

Уровень шума

Измерение уровня шума проводилось в специальной звукопоглощающей камере, а чувствительный микрофон располагался относительно ноутбука так, чтобы имитировать типичное положение головы пользователя.

Согласно нашим измерениям, в режиме простоя уровень шума, издаваемого ноутбуком, составляет 21 дБА. Это очень низкий уровень шума, который фактически сливается с уровнем естественного фона днем, и «услышать» ноутбук в таком режиме невозможно.

В режиме стрессовой загрузки видеокарты с использованием утилиты FurMark уровень шума составляет 34 дБА. Это средний уровень шума. В таком режиме ноутбук будет слышно, но только в тихом помещении.

В режиме стрессовой загрузки процессора с использованием утилиты Prime95 (Small FFT) уровень шума составляет 40 дБА. Такой же уровень шума будет, если загрузить в стрессовом режиме и процессор, и видеокарту. Это уже высокий уровень шума, и в таком режиме ноутбук будет заметно выделяться на фоне остальных устройств в типичном офисном помещении.

Если же активировать в утилите ROG Gaming Center максимальную скорость вращения вентилятора, которая составляет 5300 об/мин, то уровень издаваемого шума вырастает до 41,5 дБА.

Сценарий нагрузки Уровень шума Режим простоя 21 дБА Стрессовая загрузка видеокарты 34 дБА Стрессовая загрузка процессора 40 дБА Стрессовая загрузка видеокарт и процессор 40 дБА Максимальная скорость вращения 41,5 дБА

В целом ноутбук Asus ROG Strix GL753VE можно отнести к категории средних по уровню шума устройств.

Время работы от батареи

Измерение времени работы ноутбука в автономном режиме мы проводили по нашей методике с использованием скрипта iXBT Battery Benchmark v.1.0. Напомним, что мы измеряем время автономной работы при яркости экрана, равной 100 кд/м².

При измерении времени автономной работы использовалось процессорное графическое ядро.

Сценарий нагрузки Время работы Работа с текстом 4 ч. 35 мин. Просмотр видео 4 ч. 15 мин.

Как видите, время автономной работы ноутбука Asus ROG Strix GL753VE не очень большое. Это, с одной стороны, не удивительно, поскольку емкость аккумулятора здесь довольно низкая, а с другой стороны — типично для игровых ноутбуков.

Исследование производительности

Для оценки производительности ноутбука Asus ROG Strix GL753VE в реальных пользовательских неигровых приложениях мы использовали нашу методику с применением тестового пакета iXBT Application Benchmark 2017.

Для наглядности мы добавили в таблицу результаты тестирования 15-дюймового игрового ноутбука MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition на базе процессора Intel Core i5-7300HQ (его обзор будет опубликован в ближайшем будущем). В данном случае нас просто интересовало сравнение производительности процессоров Intel Core i7-7700HQ и Intel Core i5-7300HQ.

Результаты тестирования в бенчмарке iXBT Application Benchmark 2017 приведены в таблице. Результаты рассчитаны по пяти прогонам каждого теста с доверительной вероятностью 95%.

Логическая группа тестов Референсная система

(Core i7-6700K) MSI GP62M 7RDX World of Tanks Edition Asus ROG Strix GL753VE Видеоконвертирование, баллы 100 58,07±0,17 78,88±0,17 MediaCoder x64 0.8.45.5852, с 105,7±1,5 186,0±0,5 132,0±0,5 HandBrake 0.10.5, с 103,1±1,6 173,6±0,9 132,58±0,29 Рендеринг, баллы 100 57,2±0,9 82,1±0,3 POV-Ray 3.7, с 138,09±0,21 209,0±0,9 168,7±0,2 LuxRender 1.6 x64 OpenCL, с 252,7±1,4 456,0±2,5 304,2±1,0 Вlender 2.77a, с 220,7±0,9 432±19 271,4±2,8 Видеоредактирование и создание видеоконтента, баллы 100 69,07±0,12 82,8±0,3 Adobe Premiere Pro CC 2015.4, с 186,9±0,5 187,4±0,5 143,8±0,7 Magix Vegas Pro 13, с 366,0±0,5 582,0±0,5 459,6±1,7 Magix Movie Edit Pro 2016 Premium v.15.0.0.102, с 187,1±0б4 230,4±1,4 225±4 Adobe After Effects CC 2015.3, с 578,5±0,5 891,0±2,5 678±3 Photodex ProShow Producer 8.0.3648, с 254,0±0,5 335,7±1,4 301,2±1,0 Обработка цифровых фотографий, баллы 100 35,6±0,4 74,1±0,9 Adobe Photoshop CС 2015.5, с 520,7±1,6 3808±10 557,3±2,5 Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1, с 182,4±2,9 370±9 339,8±2,1 PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118, с 318±8 475±13 393±14 Распознавание текста, баллы 100 45,27±0,12 82,09±0,11 Abbyy FineReader 12 Professional, с 442,4±1,4 977,3±2,6 538,9±0,7 Архивирование, баллы 100 48,42±0,09 69,3±0,5 WinRAR 5.40 СPU, с 91,65±0,05 189,3±0,3 132,2±1,0 Научные расчеты, баллы 100 64,2±0,6 77,7±1,2 LAMMPS 64-bit 20160516, с 397,3±1,1 699,0±2,1 500±9 NAMD 2.11, с 234,0±1,0 353,7±2,4 281,9±1,7 FFTW 3.3.5, мс 32,8±0,6 64,9±2,9 49±4 Mathworks Matlab 2016a, с 117,9±0,6 146,52±0,27 149,4±0,8 Dassault SolidWorks 2016 SP0 Flow Simulation, с 252,5±1,6 354,2±2,2 314±7 Скорость файловых операций, баллы 100 55,3±1,6 48,1±1,2 WinRAR 5.40 Storage, с 81,9±0,5 157±10 185±14 UltraISO Premium Edition 9.6.5.3237, с 54,2±0,6 98,4±2,0 101,8±0,9 Скорость копирования данных, с 41,51±0,28 71± 4 88,2±0,5 Интегральный результат CPU, баллы 100 52,84±0,17 77,99±0,25 Интегральный результат Storage, баллы 100 55,3±1,6 48,1±1,2 Интегральный результат производительности, баллы 100 53,5±0,5 67,5±0,5

По интегральному результату в процессорных тестах ноутбук Asus ROG Strix GL753VE отстает от нашей референсной системы на базе процессора Intel Core i7-6700K на 22%, а по интегральному результату производительности (с учетом тестов, зависящих от системного накопителя) — на 32,5%.

Наиболее узким местом в конфигурации ноутбука Asus ROG Strix GL753VE является SSD-накопитель Hynix HFS128G39TND-N120A с интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Если поменять его на накопитель с интерфейсом PCIe 3.0 x4, результаты в тестах будут значительно выше.

В целом, по интегральному результату производительности ноутбук Asus ROG Strix GL753VE можно отнести к категории производительных устройств. Напомним, что, согласно нашей градации, при интегральном результате производительности менее 45 баллов мы относим устройства к категории начального уровня производительности, при результате в диапазоне от 46 до 60 баллов — к категории устройств среднего уровня производительности, при результате от 60 до 75 баллов — к категории производительных устройств, а результат более 75 баллов — это уже категория высокопроизводительных решений.

Теперь посмотрим на результаты тестирования ноутбука Asus ROG Strix GL753VE в играх. Тестирование проводилось при разрешении 1920×1080 в режимах настройки игр на максимальное и минимальное качество. При тестировании в играх использовался видеодрайвер версии Nvidia ForceWare 382.33, а в настройках видеодрайвера принудительно устанавливалось использование видеокарты Nvidia GeForce GTX 1050 Ti. Результаты тестирования следующие:

Игровой тест Результат, FPS Максимальное качество Минимальное качество World of Tanks 75,5±0,8 116,67±0,13 Battlefield 1 17,5±0,4 79,0±0,4 Deus Ex: Mankind Divided 7,0±0,1 53,9±0,5 Ashes of the Singularity 22,5±0,5 50,3±2,7 Far Cry Primal 37,5±0,6 67,1±1,2 Rise of the Tomb Raider 22,69±0,10 96,8±2,3 F1 2016 40±0,5 113±4 Hitman (2016) 58,3±1,9 91,60±0,10 Total War: Warhammer 22,3±1,7 87,8±2,3 Dark Souls III 39,0±0,5 55,9±1,6 The Elder Scrolls V: Skyrim 50,5±0,1 58,12±0,20

В режиме настройки игр на минимальное качество можно комфортно (со скоростью более 40 FPS) играть во все игры. А вот при настройке игр на максимальное качество лишь в 5 из 11 игр достигается скорость более 40 FPS. Однако немного корректируя настройки игр, можно добиться комфортной скорости без существенного ухудшения качества отображения.

В целом ноутбук Asus ROG Strix GL753VE можно отнести к игровым решениям среднего уровня.

Выводы

К несомненным достоинствам Asus ROG Strix GL753VE можно отнести стильный дизайн, качественный экран, удобную клавиатуру и тачпад. И, что немаловажно, все это сочетается с хорошей производительностью. Это очень достойный ноутбук, который можно смело рекомендовать к покупке. Конечно, это не топовая конфигурация, и в ресурсоемкие 3D-игры с его помощью можно играть лишь при средних настройках качества, но и стоит этот ноутбук соответственно. Напомним, что топовые игровые решения могут стоить существенно больше 100 тысяч рублей. На момент написания статьи мы не смогли найти ноутбук Asus ROG Strix GL753VE в описанной нами конфигурации в продаже, но можно ориентироваться на стоимость модификации с 16 ГБ памяти, SSD объемом 256 ГБ и HDD объемом 2 ТБ: она стоит чуть меньше 100 тысяч. И при такой стоимости ноутбук Asus ROG Strix GL753VE можно рассматривать как оптимальное по соотношению цены и производительности решение.