Обновленная модель игрового ноутбука Asus ROG G701VIK

В этой статье мы подробно рассмотрим ноутбук Asus ROG G701VIK на базе процессора Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake) и видеокарты Nvidia GeForce GTX 1080. Вообще, ноутбуки серии Asus ROG G701 присутствуют на рынке уже давно, и в данном случае речь идет лишь об обновлении аппаратной конфигурации: раньше в этих ноутбуках использовались процессоры Intel Core 6-го поколения, а теперь — 7-го поколения, о чем говорит буква «K» в названии модели. Комплектация и упаковка Ноутбук Asus ROG G701VIK поставляется в огромной черной картонной коробке наподобие чемодана, но без ручки. Внутри этой черной коробки, как матрешка в матрешке, еще одна картонная коробка серого цвета, но теперь уже с ручкой.

Комплект поставки минимален. Кроме самого ноутбука, в него входит адаптер питания мощностью 330 Вт (19,5 В; 16,9 А) и стандартный комплект документации.

Конфигурация ноутбука Согласно информации на сайте производителя, существует несколько конфигураций ноутбука Asus ROG G701VIK, которые отличаются объемом оперативной памяти, разрешением и типом экрана и конфигурацией подсистемы хранения данных. У нас на тестировании была модель Asus ROG G701VIK c разрешением экрана 3840×2160 и поддержкой технологии G-Sync. Подробная спецификация этого ноутбука приведена в таблице. Asus ROG G701VIK Процессор Intel Core i7-7820HK Чипсет Intel СM238 Оперативная память 64 ГБ DDR4-2800

(4×16 ГБ G.Skill F4-2800C18S-16GRS) Видеоподсистема Nvidia GeForce GTX 1080 (8 ГБ GDDR5) Экран 17,3 дюйма, 3840×2160, IPS, матовый, с поддержкой Nvidia G-Sync

(AUO B173ZAN01.1) Звуковая подсистема Realtek ALC286 Накопитель 2×NVMe SSD 512 ГБ (RAID 0)

(Samsung MZVKW512HMJP, M.2, PCIe 3.0 x4) Оптический привод нет Картовод SD/SDHC/SDXC Сетевые интерфейсы Проводная сеть Realtek RTL8168/8111 Беспроводная сеть Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (802.11a/b/g/n/ac) Bluetooth Bluetooth 4.2 Интерфейсы и порты USB (3.0/2.0) 3/0 USB 3.1 Type-C Thunderbolt 3 Type-C Mini-DisplayPort есть HDMI есть RJ-45 есть Микрофонный вход есть Выход на наушники есть Устройства ввода Клавиатура островного типа с блоком NumPad и подсветкой Тачпад двухкнопочный тачпад IP-телефония Веб-камера есть Микрофон есть Аккумулятор 93 Вт·ч, несъемный Габариты 429×309×35 мм Масса без адаптера 4,1 кг Адаптер питания 330 Вт (19,5 В; 16,9 А) Операционная система Windows 10 x64 Средняя цена T-1729308904 Розничные предложения L-1729308904-10 Итак, основой нашего ноутбука является четырехъядерный процессор Intel Core i7-7820HK (Kaby Lake). Он имеет номинальную тактовую частоту 2,9 ГГц, которая в режиме Turbo Boost может повышаться до 3,9 ГГц. Процессор поддерживает технологию Hyper-Threading. Размер его кэша L3 составляет 8 МБ, а расчетная максимальная мощность — 45 Вт. Процессор Intel Core i7-7820HK имеет разблокированный коэффициент умножения, то есть допускает возможность разгона путем изменения коэффициента умножения. Однако это не означает, что процессор всегда можно разгонять: данная возможность должна поддерживаться на уровне BIOS и чипсета. В случае ноутбука Asus ROG G701VIK возможность разгона процессора на уровне BIOS не реализована. Тем не менее, разгонять процессор можно с использованием фирменной утилиты Asus ROG Center. О том, как это реализовано, мы расскажем далее. В процессор интегрировано графическое ядро Intel HD Graphics 630, однако в Asus ROG G701VIK это графическое ядро не используется. Дело в том, что данный ноутбук поддерживает технологию G-Sync, которая несовместима с технологией Nvidia Optimus, поэтому переключение между процессорной и дискретной графикой в данном случае невозможно, а значит, всегда используется дискретная графика. В качестве дискретной графики в этом ноутбуке применяется видеокарта Nvidia GeForce GTX 1080 с 8 ГБ видеопамяти GDDR5. Для установки SO-DIMM-модулей памяти в ноутбуке предназначено четыре слота, однако при частичной разборке ноутбука пользователю доступны лишь два из них.

В нашем случае в ноутбуке было установлено четыре модуля памяти DDR4-2800 емкостью по 16 ГБ (G.Skill F4-2800C18S-16GRS). Соответственно, суммарный объем памяти составлял 64 ГБ и память работала в двухканальном режиме. Отметим, что режим работы памяти DDR4-2800 возможен только при активации XMP-профиля через утилиту Asus ROG Center, а в обычном режиме память работает на частоте 2400 МГц. Подсистема хранения данных у Asus ROG G701VIK может быть различной. В ноутбуке имеется два разъема M.2, которые поддерживают PCIe-накопители, то есть в максимальной комплектации можно установить два NVMe SSD-накопителя с интерфейсом PCIe 3.0 x4. В нашем варианте в ноутбуке было установлен два NVMe SSD-накопителя Samsung MZVKW512HMJP емкостью по 512 ГБ. Отметим, что при частичной разборке ноутбука пользователю доступен лишь один разъем M.2. Есть в ноутбуке и картовод для SD-карт памяти. Коммуникационные возможности ноутбука определяются наличием беспроводного двухдиапазонного сетевого адаптера Intel Dual Band Wireless-AC 8260, который соответствует спецификациям IEEE 802.11a/b/g/n/ac (максимальная скорость 867 Мбит/с) и Bluetooth 4.2. Кроме того, в ноутбуке имеется гигабитный сетевой интерфейс на базе контроллера Realtek RTL8168/8111. Аудиоподсистема ноутбука основана на HDA-кодеке Realtek ALC286, в корпусе установлены два динамика, а на боковом торце ноутбука есть два аудиоразъема типа миниджек.

Остается добавить, что ноутбук оснащен встроенной HD-веб-камерой, расположенной над экраном. И конечно, в ноутбуке установлен несъемный аккумулятор емкостью 93 Вт·ч. Внешний вид и эргономика корпуса Если аппаратная конфигурация обновленной модели ноутбука Asus ROG G701VIK изменилась, то дизайн остался почти без изменений. Корпус ноутбука имеет серебристый цвет.

Сам корпус выполнен из пластика и металла. Крышка ноутбука имеет вставку из тонкого металлического листа серебристого цвета с отделкой под шлифованный металл. На крышке ноутбука красуется подсвечиваемый логотип Asus ROG и две моддинговые вставки оранжевого цвета, которые также подсвечиваются при работе ноутбука. Крышка достаточно жесткая и почти не прогибается при нажатии на экран, ее толщина составляет 10 мм. Нижняя панель корпуса ноутбука сделана из пластика серебристого цвета, стилизованного под шлифованный металл. На нижней панели расположены вентиляционные сетки. Для устойчивого положения ноутбука на горизонтальной поверхности на нижней панели есть четыре прорезиненные ножки. Рамка экрана в ноутбуке также сделана из матового серебристого пластика. Ширина рамки с боков составляет 23 мм, сверху — 22 мм, а снизу — 37 мм. На рамке сверху экрана по центру расположена веб-камера и миниатюрные отверстия двух микрофонов. Снизу — логотип Asus. Рабочая поверхность, обрамляющая клавиатуру и тачпад, в данном случае составная. По краям слева, справа и сверху она сделана из пластика серебристого цвета, стилизованного под шлифованный металл. Остальная поверхность, как и подложка под клавиатурой, имеют покрытие типа софт-тач. Клавиатура в этом ноутбуке черная. Но подробно о ней, как и о тачпаде, мы расскажем чуть позже. В верхнем правом углу рабочей поверхности расположена кнопка включения в форме вытянутого треугольника. В левом углу рабочей поверхности имеется панель из шести отдельных клавиш, которые ориентированы именно на игры. Одна клавиша позволяет осуществлять запись содержимого экрана (при помощи ShadowPlay), а еще пять кнопок предназначены для записи макросов. Светодиодные индикаторы состояния ноутбука расположены на переднем краю слева от тачпада. Всего таких индикаторов пять. Система крепления экрана ноутбука к корпусу представляет собой две шарнирных петли в нижней части экрана. Такая система крепления позволяет отклонять сам экран относительно плоскости клавиатуры на угол примерно в 120 градусов. Отметим, что при любом угле отклонения положение экрана фиксируется достаточно жестко. На левом торце корпуса ноутбука расположены два порта USB 3.0 (Type-A), слот для SD-карт памяти, два аудиоразъема типа миниджек и отверстие для кенсингтонского замка. На правом торце имеется еще один порт USB 3.0 (Type-A), порт USB 3.1 (Type-C), порт Thunderbolt 3.0 (Type-C), видеовыходы HDMI и Mini-DisplayPort, а также разъем RJ-45. На заднем торце корпуса расположена вентиляционная решетка для выдува горячего воздуха, а по центру — разъем питания.

Разъем питания нестандартный: в данном случае он имеет прямоугольную форму, а штекер питания, воткнутый в ноутбук, выпирает из него на 6 см. Это, конечно, не очень удобно.



Возможности по разборке Открутив несколько винтиков, можно снять нижнюю панель корпуса. Это позволит получить доступ к одному из двух SSD-накопителей, двум из четырех слотов для модулей памяти, Wi-Fi-модулю, системе охлаждения и аккумуляторной батарее.

Для того чтобы получить доступ к остальным компонентам ноутбука, такой частичной разборки недостаточно, однако дальнейшая разборка ноутбука довольно проблематична. Устройства ввода Клавиатура В ноутбуке Asus ROG G701VIK используется клавиатура островного типа с увеличенным расстоянием между клавишами. Имеется отдельный цифровой блок NumPad. Клавиши имеют стандартный размер 15,5×15,5 мм, а расстояние между клавишами — 3,5 мм. Ход клавиши (глубина нажатия) составляет 1,5 мм. Сами клавиши черные, а все символы на них (буквы, цифры и т. д.) — красные. Красные буквы на черном фоне выглядят весьма тускло, особенно при слабом освещении, так что это не лучшее решение. Правда, у этой клавиатуры есть подсветка с трехступенчатой системой регулировки уровня яркости. Подсветка только красного цвета. Она, конечно, немного улучшает различимость красных букв на черном фоне, но не делает ее безупречной. Клавиши W, A, S, D, которые наиболее часто используются в играх, немного отличаются от остальных. Если в прочих клавишах боковая окантовка черная, то у игровых клавиш W, A, S, D боковые поверхности красного цвета, что визуально выделяет их в отдельную группу. Согласно спецификации, клавиатура в ноутбуке распознает одновременно до 30 нажатий. Есть на клавиатуре и специализированная традиционная клавиша Asus ROG, которая предназначена для запуска приложения Gaming Center, объединяющего различные утилиты по настройке ноутбука (ROG Game First III, Splendid, Nvidia GeForce Experience и т. д.) Мы бы оценили клавиатуру в ноутбуке Asus ROG G701VIK как отличную. Она почти не прогибается при нажатии на клавиши. Кроме того, клавиши слегка подпружинены и при печати ощущается легкая фиксация нажатия. Тачпад В ноутбуке Asus ROG G701VIK используется классический двухкнопочный тачпад. По форме тачпад не прямоугольный, а трапециевидный. Нижнее основание этой трапеции имеет размер 122 мм, а верхнее — 117 мм. Высота трапеции составляет 67 мм. Кнопки тачпада очень большие и удобные. Их высота составляет 21 мм, а глубина нажатия — 2 мм. Кнопки тачпада не имеют люфта и хорошо подпружинены. Сенсорная поверхность тачпада немного заглублена. Чувствительность сенсорной поверхности никаких нареканий не вызывает. Если используется мышь, то тачпад можно отключить с помощью функциональной клавиши. Звуковой тракт Как уже отмечалось, аудиоподсистема ноутбука Asus ROG G701VIK основана на НDA-кодеке Realtek ALC286, а в корпусе ноутбука установлены два динамика. По субъективным ощущениям, акустика в этом ноутбуке посредственная. Уровень максимальной громкости оставляет желать лучшего, басы не прописаны, звучание довольно плоское и ненасыщенное. Для оценки выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы прибегли к инструментальному тестированию с использованием внешней звуковой карты Creative E-MU 0204 USB и утилиты RightMark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт в ноутбуке Asus ROG G701VIK получил оценку «Хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет. Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,06, −0,11 Очень хорошо Уровень шума, дБ (А) −67,0 Посредственно Динамический диапазон, дБ (А) 67,0 Посредственно Гармонические искажения, % 0,023 Хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −61,0 Плохо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,105 Посредственно Взаимопроникновение каналов, дБ −61,5 Посредственно Интермодуляции на 10 кГц, % 0,100 Хорошо Общая оценка Хорошо Экран В ноутбуке Asus ROG G701VIK используется IPS-матрица AUO B173ZAN01.1 со светодиодной подсветкой на основе белых светодиодов. Она имеет матовое антибликовое покрытие, а ее диагональный размер составляет 17,3 дюйма. Разрешение экрана — 3840×2160 точек. Особенность этой матрицы в том, что она поддерживает технологию Nvidia G-Sync. По нашим измерениям, матрица в этом ноутбуке не мерцает во всем диапазоне изменения уровня яркости. Максимальный уровень яркости на белом фоне составляет 365 кд/м², а минимальный уровень яркости на белом фоне равен 42 кд/м². При максимальной яркости экрана значение гаммы составляет 2,26. Результаты тестирования экрана Максимальная яркость белого 365 кд/м² Минимальная яркость белого 42 кд/м² Гамма 2,26 Цветовой охват ЖК-экрана в ноутбуке Asus ROG G701VIK покрывает 99,8% пространства sRGB и 99,9% Adobe RGB, а объем цветового охвата составляет 152,1% от объема sRGB и 104,8% от объема Adobe RGB. Как видим, цветовой охват очень широкий. Светофильтры ЖК-матрицы хорошо выделяют основные цвета. Цветовая температура ЖК-экрана ноутбука Asus ROG G701VIK стабильна по всей шкале серого (темные области можно не учитывать из-за погрешности измерения) и составляет примерно 6000 K. Стабильность цветовой температуры объясняется тем, что основные цвета хорошо сбалансированы по всей шкале серого. Что касается точности цветопередачи (дельта Е), то ее значение не превосходит 8 (темные области не учитываем), что является очень хорошим результатом для данного класса экранов. Более того, при максимальной яркости экрана значение дельты Е близко к нулю. Углы обзора экрана очень широкие — и горизонтальные, и вертикальные. При взгляде на изображение под углом по горизонтали и вертикали цвет почти не искажается. В целом, экран в ноутбуке Asus ROG G701VIK можно оценить как отличный. Широкий цветовой охват, хорошая точность цветопередачи, широкие углы обзора, матовое покрытие, то есть все именно так, как должно быть в игровом ноутбуке. Вопрос о том, насколько здесь целесообразно разрешение 3840×2160, — дискуссионный. Отметим лишь, что без масштабирования интерфейса Windows до 200% или 250% работать просто невозможно. Разгонные возможности и работа под нагрузкой Как уже отмечалось, в ноутбуке Asus ROG G701VIK установлен процессор с разблокированным коэффициентом умножения, однако разгон процессора через настройки UEFI BIOS в данном случае невозможен. И раз уж мы упомянули UEFI BIOS Setup, то заметим, что в ноутбуке Asus ROG G701VIK он имеет очень стильный интерфейс с поддержкой мыши. Правда, возможности снятия скриншотов не предусмотрено. Разгон процессора и системы в целом возможен через утилиту Asus ROG Center. Кроме стандартного профиля (Standard) без разгона предусмотрен также разгонный профиль Extreme и возможность реализовать разгон процессора и видеокарты вручную (Manual). При ручном разгоне (профиль Manual) требуется перезагрузка ноутбука, а вот переключение между профилями Extreme и Standard не требует перезагрузки. Правда, тут есть один баг: если выбрать профиль Standard, а потом перезагрузить ноутбук, то автоматически активируется профиль Extreme. Невозможно переключение и с профиля Manual на профиль Standard: после такого переключения требуется перезагрузка ноутбука, но загрузится он с профилем Extreme. То есть получается, что ноутбук может работать либо в режиме Extreme, либо в режиме ручной настройки, а профиль Standard можно активировать только временно (без перезагрузки ноутбука). В режиме Extreme максимальный коэффициент умножения ядер процессора составляет 43, а в ручном режиме его можно установить равным 45. То есть максимальная частота, до которой можно разогнать процессор Intel Core i7-7820HK, составляет 4,5 ГГц. На этой же вкладке утилиты Asus ROG Center можно активировать функцию использования XMP-профиля памяти, при котором память будет работать на частоте 2800 МГц. При выборе пресета Extreme память также работает на частоте 2800 МГц. Кроме того, данная вкладка утилиты Asus ROG Center позволяет разогнать видеокарту (менять частоту GPU и памяти). Рассмотрим, как разгон процессора сочетается с его охлаждением в режиме стрессовой загрузки. Для создания стрессовой загрузки процессора мы использовали утилиту AIDA64 (тест Stress CPU) и Prime95 (тест Small FFT). Тест Stress CPU создает высокую загрузку процессора, а Small FFT — экстремально высокую. Для мониторинга температуры и мощности энергопотребления использовалась утилита AIDA64, а частота процессора контролировалась с использованием утилиты CPU-Z. Начнем с режима Standard, когда процессор и видеокарта не разгоняются. Режим Standard В режиме загрузки процессора тестом Stress CPU частота ядер процессора составляет 3,5 ГГц. Температура ядер процессора в этом режиме доходит до 62 °C, а мощность процессора составляет 22 Вт.

В режиме экстремальной загрузки процессора тестом Small FFT частота ядер процессора составляет уже 3,4 ГГц. Температура ядер процессора увеличивается до 80 °С, а мощность энергопотребления процессора в этом режиме стабилизируется на уровне 45 Вт.

Режим Extreme При выборе разгонного пресета Extreme ситуация следующая. В режиме загрузки тестом Stress CPU частота ядер процессора составляет 4,3 ГГц. Температура ядер процессора значительно выше, чем без разгона, и составляет 78 °С, а мощность энергопотребления процессора в этом режиме — 32 Вт.

В режиме экстремальной загрузки процессора тестом Small FFT частота ядер процессора составляет уже 3,5 ГГц. Температура ядер процессора увеличивается до 95 °С, а мощность энергопотребления процессора в этом режиме стабилизируется на уровне 51 Вт.

Режим максимального разгона Напомним, что в ручном режиме разгона максимальная частота процессора может составлять 4,5 ГГц. И при максимальном разгоне процессора под загрузкой тестом Stress CPU частота ядер процессора составляет 4,5 ГГц. Температура ядер процессора увеличивается до 80 °С, а мощность энергопотребления процессора в этом режиме составляет 39 Вт.

В режиме экстремальной загрузки процессора тестом Small FFT частота ядер процессора составляет 3,6 ГГц. Температура ядер процессора увеличивается до 95 °С, а мощность энергопотребления процессора в этом режиме стабилизируется на уровне 56 Вт.

По результатам тестирования ноутбука в режимах стрессовой загрузки можно сделать вывод, что с охлаждением процессора ноутбук Asus ROG G701VIK в целом справляется. В режиме без разгона вообще не возникает никаких проблем, а режимах с разгоном температура процессора близка к критической и поддерживается на допустимом уровне путем снижения тактовой частоты. Теперь рассмотрим работу ноутбука при стрессовой загрузке видеокарты Nvidia GeForce GTX 1080. Для создания стрессовой загрузки использовалась утилита FurMark, а частота GPU и памяти контролировалась утилитой TechPowerUp GPU-Z. В режиме Standard базовая частота GPU составляет 1582 МГц, а в режиме Boost — 1771 МГц. Частота памяти составляет 1251 МГц. В режиме загрузки видеокарты частота GPU составляет 1882 МГц (больше, чем предусмотрено режимом Boost), а частота памяти составляет 1251 МГц. В режиме Extreme базовая частота GPU составляет 1681 МГц, а в режиме Boost — 1870 МГц. Частота памяти составляет 1289 МГц. В режиме загрузки видеокарты частота GPU стабилизируется на уровне 1898 МГц, а частота памяти составляет 1288 МГц. В ручном режиме максимального разгона видеокарты базовая частота GPU составляет уже 1782 МГц, а в режиме Boost — 1971 МГц. Частота памяти составляет 1426 МГц. В режиме загрузки видеокарты частота GPU стабилизируется на уровне 1999,5 МГц, а частота памяти составляет 1425 МГц. Производительность накопителя Как уже отмечалось, в ноутбуке Asus ROG G701VIK подсистема хранения данных представляет собой RAID-массив уровня 0, который состоит из двух NVMe SSD-накопителей Samsung MZVKW512HMJP (разъем M.2) с интерфейсом PCIe 3.0 x4. Для этого RAID-массива утилита ATTO Disk Benchmark определяет максимальную скорость последовательного чтения на уровне 3,4 ГБ/с, а скорость последовательной записи — на уровне 2,9 ГБ/с. Это очень высокий результат. Приведем также результаты тестирования популярными утилитами CrystalDiskMark и AS-SSD Benchmark:

Уровень шума Для охлаждения видеокарты и процессора в ноутбуке Asus ROG G701VIK используется система охлаждения на основе двух кулеров и системы тепловых трубок. Согласно нашим измерениям, в режиме простоя этот ноутбук практически не шумит: уровень издаваемого им шума составляет всего 22 дБА. Это очень низкий уровень шума, который фактически сливается с уровнем естественного фона, и «услышать» ноутбук в таком режиме почти невозможно. В режиме стрессовой загрузки только процессора уровень шума составляет 44 дБА, что уже весьма ощутимо. При таком уровне шума ноутбук будет выделяться на фоне остальных устройств в типичном офисном помещении. В режиме стрессовой загрузки только видеокарты уровень шума почти такой же, как и при стрессовой загрузке процессора — 44,5 дБА. Одновременная стрессовая загрузка процессора и видеокарты создает уровень шума уже в 46 дБА. Сценарий нагрузки Уровень шума Режим простоя 22,0 дБА Стрессовая загрузка процессора 44,0 дБА Стрессовая загрузка видеокарты 44,5 дБА Стрессовая загрузка процессора и видеокарты 46,0 дБА Время работы от батареи Измерение времени работы ноутбука в автономном режиме мы проводили по нашей методике с использованием скрипта iXBT Battery Benchmark v.1.0. Напомним, что мы измеряем время автономной работы при яркости экрана, равной 100 кд/м². Результаты тестирования представлены в таблице. Сценарий нагрузки Время работы Просмотр видео 3 ч. 19 мин. Работа с текстом и просмотр фотографий 4 ч. 30 мин. Для 17-дюймого игрового ноутбука, который ориентирован на стационарный режим использования, время автономной работы вполне приемлемое. Исследование производительности Для оценки производительности Asus ROG G701VIK мы использовали нашу новую методику измерения производительности с применением тестового пакета iXBT Application Benchmark 2017, а также игрового тестового пакета iXBT Game Benchmark 2017. Результаты тестирования в бенчмарке iXBT Application Benchmark 2017 приведены в таблице. Результаты рассчитаны по пяти прогонам каждого теста с доверительной вероятностью 95%. При тестировании ноутбука Asus ROG G701VIK использовался разгонный профиль Extreme, который является своего рода профилем по умолчанию. Для наглядности мы также добавили результаты тестирования 17-дюймового игрового ноутбука Asus ROG Strix GL753VE, в котором используется процессор Intel Core i7-7700HQ, видеокарта Nvidia GeForce GTX 1050 Ti и SSD с интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Использование для сравнения именно этого ноутбука наглядно демонстрирует, чем отличается высокопроизводительный дорогой ноутбук от просто производительной и не очень дорогой модели Логическая группа тестов Референсная система

(Core i7-6700K) Asus ROG G701VIK (Extreme)

Asus ROG Strix GL753VE Видеоконвертирование, баллы 100 94,2±0,7 78,88±0,17 MediaCoder x64 0.8.45.5852, с 105,7±1,5 111,3±1,5 132,0±0,5 HandBrake 0.10.5, с 103,1±1,6 110,2±0,4 132,58±0,29 Рендеринг, баллы 100 95,2±0,9 82,1±0,3 POV-Ray 3.7, с 138,09±0,21 146,1±0,3 168,7±0,2 LuxRender 1.6 x64 OpenCL, с 252,7±1,4 264,0±2,5 304,2±1,0 Вlender 2.77a, с 220,7±0,9 232±6 271,4±2,8 Видеоредактирование и создание видеоконтента, баллы 100 103,9±0,5 82,8±0,3 Adobe Premiere Pro CC 2015.4, с 186,9±0,5 113,9±0,7 143,8±0,7 Magix Vegas Pro 13, с 366,0±0,5 362±4 459,6±1,7 Magix Movie Edit Pro 2016 Premium v.15.0.0.102, с 187,1±0б4 184±3 225±4 Adobe After Effects CC 2015.3, с 578,5±0,5 536±5 678±3 Photodex ProShow Producer 8.0.3648, с 254,0±0,5 239,7±1,4 301,2±1,0 Обработка цифровых фотографий, баллы 100 111,2±1,2 74,1±0,9 Adobe Photoshop CС 2015.5, с 520,7±1,6 417±3 557,3±2,5 Adobe Photoshop Lightroom СС 2015.6.1, с 182,4±2,9 178±5 339,8±2,1 PhaseOne Capture One Pro 9.2.0.118, с 318±8 296±4 393±14 Распознавание текста, баллы 100 98,9±0,6 82,09±0,11 Abbyy FineReader 12 Professional, с 442,4±1,4 447,2±2,8 538,9±0,7 Архивирование, баллы 100 103,7±1,0 69,3±0,5 WinRAR 5.40 СPU, с 91,65±0,05 88,4±0,9 132,2±1,0 Научные расчеты, баллы 100 101,1±0,8 77,7±1,2 LAMMPS 64-bit 20160516, с 397,3±1,1 374±6 500±9 NAMD 2.11, с 234,0±1,0 241±6 281,9±1,7 FFTW 3.3.5, мс 32,8±0,6 33,5±0,2 49±4 Mathworks Matlab 2016a, с 117,9±0,6 114,8±2,0 149,4±0,8 Dassault SolidWorks 2016 SP0 Flow Simulation, с 252,5±1,6 248,0±4 314±7 Скорость файловых операций, баллы 100 319,0±2,4 48,1±1,2 WinRAR 5.40 Storage, с 81,9±0,5 22,8±0,3 185±14 UltraISO Premium Edition 9.6.5.3237, с 54,2±0,6 29,54±0,08 101,8±0,9 Скорость копирования данных, с 41,51±0,28 8,42±0,14 88,2±0,5 Интегральный результат CPU, баллы 100 101,0±0,3 77,99±0,25 Интегральный результат Storage, баллы 100 319,0±2,4 48,1±1,2 Интегральный результат производительности, баллы 100 142,6±0,5 67,5±0,5 По интегральному результату в процессорных тестах ноутбук Asus ROG G701VIK на базе процессора Core i7-7820HK (с активированным профилем Extreme) опережает нашу референсную систему на базе процессора Core i7-6700K на 1%, а за счет существенно более быстрой подсистемы хранения данных на базе RAID-массива из двух SSD результирующий интегральный результат производительности на 42,6% выше, чем у референсного ПК. Если же сравнить производительность ноутбуков Asus ROG G701VIK и Asus ROG Strix GL753VE, то в процессорных тестах разница составляет 29,5% в пользу ноутбука Asus ROG G701VIK, а по результирующему интегральному результату производительности ноутбук Asus ROG G701VIK быстрее уже на 111%. Без каких-либо оговорок Asus ROG G701VIK можно отнести к категории самых высокопроизводительных ноутбуков. Напомним, что, согласно нашей градации, к этой категории мы относим модели с интегральным результатом производительности более 75 баллов. В данном же случае мы имеем дело не просто с высоким уровнем производительности, а с рекордно высокой производительностью. Такой ноутбук с успехом может конкурировать с высокопроизводительными настольными ПК и может использоваться для любых ресурсоемких задач. Теперь посмотрим на результаты тестирования ноутбука Asus ROG G701VIK в играх. Тестирование проводилось при разрешении 1920×1080 в двух режимах настройки игр: на максимальное и минимальное качество. При тестировании в играх использовалась видеокарта Nvidia GeForce GTX 1080 с видеодрайвером версии ForceWare 382.53. Ноутбук Asus ROG G701VIK поддерживает технологию Nvidia G-Sync, но при тестировании данная технология отключалась. Результаты тестирования следующие: Игровой тест Результат, FPS Максимальное качество Минимальное качество World of Tanks 115,9±0,4 116,5±1,3 Battlefield 1 56,03±0,7 183,1±1,2 Deus Ex: Mankind Divided 21,4±0,3 144,1±1,6 Ashes of the Singularity 65,8±1,3 78,3±2,3 Far Cry Primal 111,5±0,8 149,6±1,7 Rize of the Tomb Raider 71,3±0,5 198,2±3 F1 2016 120,0±0,5 203±3 Hitman (2016) 108±4 185,4±0,8 Total War: Warhammer 69,5±0,7 228±3 Dark Souls III 59,6±0,5 59,8±0,4 The Elder Scrolls V: Skyrim 59,9±0,4 59,8±0,6 Как видно по результатам тестирования, в разрешении 1920×1080 даже при максимальных настройках качества графики можно играть комфортно, с FPS более 40, и почти везде с FPS более 60. Исключение составляет лишь игра Deus Ex: Mankind Divided, но в ней при настройках на максимальное качество используется MSAA=8, что способно «задушить» любую видеокарту, и 21 FPS при таких настройках — это очень высокий результат. Одним словом, Asus ROG G701VIK — это действительно высокопроизводительное игровое решение. Выводы Ноутбук Asus ROG G701VIK на сегодняшний день представляет собой решение с рекордно высоким уровнем производительности. Он не просто может конкурировать с мощными настольными ПК, но и превосходит многие их них. Такой ноутбук можно использовать для широкого спектра ресурсоемких задач. И конечно же, это отличное игровое решение. К достоинствам Asus ROG G701VIK, кроме высокого уровня производительности, можно также отнести стильный дизайн, отличную клавиатуру, удобный в работе тачпад и отличный экран. Однако и стоимость под стать его производительности: в фирменном магазине Asus он продается по цене 292 тысячи рублей, и даже конфигурация с 32 ГБ памяти и экраном с разрешением 1920×1080 обойдется в 250 тысяч рублей.

