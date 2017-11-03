После четырехлетнего перерыва флагман HTC вновь получит сдвоенную камеру

Еще в 2014 году компания HTC выпустила смартфон HTC One M8, оснащенный сдвоенной основной камерой. Все последующие флагманские смартфоны тайваньской компании были оснащены одинарными камерами.
После анонса HTC U11+ президент подразделения HTC, которое занимается смартфонами, Чайлин Чанг (Chialin Chang) заявил, что в следующем году они снова выпустят флагман со сдвоенной камерой. Он добавил, что команде разработчики необходимо будет постараться сделать так, чтобы сдвоенная камера нового флагманского смартфона была действительно выдающейся. Напомним, HTC U11 получил 90 баллов в рейтинге DxOMark.
Чайлин Чанг отметил, что в следующем году компания выпустит 5-6 смартфонов по цене от 300 долларов и выше.
Он добавил, что процесс покупкки подразделения смартфонов компанией Google будет завершен в начале следующего года.