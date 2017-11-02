Oppo запатентовала необычный смартфон со сгибающимся дисплеем

Многие производители смартфонов, включая Samsung и Huawei, уже запатентовали различные версии смартфонов, которые оснащены сгибающимися дисплеями.

Теперь же китайская компания Oppo запатентовала довольно необычный смартфон. Если верить эскизу, то сгибаться будет не половина устройства, а меньшая его часть. Причем сгибаться смартфон может в обоих направлениях.

Устройство будет оснащено одной камерой, которая будет выполнять роль фронтальной в разложенном состоянии.

Samsung должна выпустить первый смартфон со сгибающимся дисплеем, который проходит под рабочим названием Galaxy X, в следующем году.

Недавно был представлен складной смартфон ZTE Axon M с двумя экранами, который так же оснащен одной камерой.

Можно предположить, что подобный смартфон Oppo так и останется эскизом на бумаге. Уловить смысл подобной трансформации корпуса и потенциальную пользу для пользователя в данном случае довольно сложно.