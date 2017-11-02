Новые смартфоны Apple поглотят более $50 млрд, которые пользователи планировали потратить на другие подарки в этом году

iPhone X является самым дорогим смартфоном компании Apple, но до этого еще никто не говорил, что это может негативным образом повлиять на продажи других товаров самых разных производителей в рождественский период.

Аналитик Morgan Stanley Кэти Хаберти (Katy Huberty) считает, что высокая цена iPhone X и тот факт, что смартфон является очень желанной покупкой для многих, приведут к тому, что в грядущих праздничный период другие компании заработают меньше денег, чем могли бы.

По ее оценке, пользователи сократят свои затраты на другие категории товаров, чтобы позволить порадовать себя и своих близких смартфоном iPhone X. В итоге iPhone X может поглотить до 30 млрд долларов, которые пользователи могли бы потратить на другие товары, если бы Apple не выпустила данный смартфон.

«После того, как покупатель купит iPhone X, он подумает, я только что потратил 1000 долларов на смартфон. Пока что мне не очень нужны эти новые джинсы», — объясняет Кэти Хаберти.

Суммарно iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus в грядущий праздничный период могут перетянуть на себя из других категорий более 50 млрд долларов, которые готовы потратить покупатели.

Учитывая то, что поставки iPhone X наладятся только в начале следующего года, производители других товаров могут ощущать снижение продаж еще несколько месяцев.