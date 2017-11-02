Этому поспособствовали не только показатели прошедшего квартала, но и улучшение прогноза на весь год в целом, что для инвесторов зачастую является более важным.

И это сразу же сказалось на акциях Sony. Они выросли в цене примерно на 14% и тенденция сохраняется. Причём достигнутый показатель является максимальным с 2008 года.

Пару дней назад Sony опубликовала финансовый отчёт по итогам прошедшего квартала. Все подразделения компании, кроме подразделения мобильных устройств, оказались прибыльными. Более того, все показали немалый рост прибыли. К примеру, подразделение Game & Network Services нарастило операционную прибыль на 188,3%, а подразделение Pictures — на 96,9%.

На фоне успешного квартала и улучшения прогнозов акции Sony достигли девятилетнего максимума

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