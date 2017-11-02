Компания Qualcomm отчиталась за последний квартал 2017 финансового года и за год в целом

У компании Qualcomm 24 сентября завершился 2017 финансовый год. На этой неделе производитель опубликовал отчет за последний квартал и год в целом.

Квартальный оборот Qualcomm составил 5,9 млрд долларов, уменьшившись на 5% по сравнению с показателем за четвертый квартал 2016 года, равным 6,2 млрд долларов. При этом по сравнению с предшествующим кварталом зафиксирован рост на 10%.

Квартальная операционная прибыль за год сократилась на 82% — с 1,8 до 0,3 млрд долларов. В третьем квартале 2017 финансового года она была равна 0,8 млрд долларов. Другими словами, за квартал операционная прибыль сократилась на 57%.

Чистая прибыль составила 0,2 млрд долларов. Это на 89% меньше, чем год назад и на 81% меньше по сравнению с предшествующим кварталом.

За год в целом компания выручила 22,3 млрд долларов. По сравнению с 2016 финансовым годом этот показатель уменьшился на 5%.

Операционная прибыль за год составила 7,6 млрд долларов, что на 60% меньше показателя предыдущего года.

Чистая прибыль за год составила 2,5 млрд долларов, что на 57% меньше по сравнению с предшествующим годом.