Гарнитура Microsoft HoloLens теперь доступна почти в четырёх десятках стран, но она по-прежнему очень дорогая

Компания Microsoft объявила о том, что отныне её гарнитура дополненной реальности HoloLens доступна на новых рынках. Если точнее, список пополнили сразу 29 европейских стран.

Если ранее купить HoloLens можно было лишь в 10 странах, из которых к Европе относилось три, то теперь список включает почти четыре десятка стран. Полный перечень можно увидеть на изображении ниже.

Microsoft утверждает, что такой шаг обусловлен растущим интересом к дополненной и смешанной реальности со стороны игроков совершенно разных направлений. К сожалению, HoloLens всё ещё нацелена в первую очередь на разработчиков и стоит всё те же 3000 долларов. Более того, для корпоративных клиентов Microsoft и вовсе предлагает версию за 5000 долларов, которая отличается лишь некими подходящими для данного сегмента функциями.