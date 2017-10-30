3D-карта Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti Assassin's Creed Origins Edition разогнана производителем

В последнее время героями новостей о 3D-картах обычно выступают разновидности модели GeForce GTX 1070 Ti, но компания Asus не забыла и о других GPU Nvidia. Новинка, показанная этим производителем, представляет собой разновидность модели GeForce GTX 1080 Ti. Говоря конкретнее, это 3D-карта Republic of Gamers (ROG) Strix GeForce GTX 1080 Ti Assassin's Creed Origins Edition. Как очевидно следует из названия, она адресована поклонникам игры Assassin's Creed: Origins.

Мотивы игры щедро использованы в оформлении карты: это и «бронзовое литье» кожуха радиатора, и иероглифические письмена, и логотипы Assassin's Creed.

Однако внешним видом дело не ограничивается. В комплект поставки входит купон на стандартное издание игры Assassin's Creed: Origins, которым можно воспользоваться в UPlay.

С точки зрения технических характеристик, новая карта не отличается от ROG Strix GTX 1080 Ti OC. Это означает, что она разогнана в заводских условиях.

Базовая частота GPU равна 1569 МГц, повышенная — 1683 МГц. Эффективная частота памяти GDDR5X составляет 11 Ггц.

Карта украшена красной светодиодной подсветкой. Цена изделия пока неизвестна, но можно предположить, что она будет немного больше цены базовой модели.