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3D-карта Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti Assassin's Creed Origins Edition разогнана производителем

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Теги: Asus

Источник: Techpowerup

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В последнее время героями новостей о 3D-картах обычно выступают разновидности модели GeForce GTX 1070 Ti, но компания Asus не забыла и о других GPU Nvidia. Новинка, показанная этим производителем, представляет собой разновидность модели GeForce GTX 1080 Ti. Говоря конкретнее, это 3D-карта Republic of Gamers (ROG) Strix GeForce GTX 1080 Ti Assassin's Creed Origins Edition. Как очевидно следует из названия, она адресована поклонникам игры Assassin's Creed: Origins.

3D-карта Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti Assassin's Creed Origins Edition

Мотивы игры щедро использованы в оформлении карты: это и «бронзовое литье» кожуха радиатора, и иероглифические письмена, и логотипы Assassin's Creed.

3D-карта Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti Assassin's Creed Origins Edition

Однако внешним видом дело не ограничивается. В комплект поставки входит купон на стандартное издание игры Assassin's Creed: Origins, которым можно воспользоваться в UPlay.

3D-карта Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti Assassin's Creed Origins Edition

С точки зрения технических характеристик, новая карта не отличается от ROG Strix GTX 1080 Ti OC. Это означает, что она разогнана в заводских условиях.

3D-карта Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti Assassin's Creed Origins Edition

Базовая частота GPU равна 1569 МГц, повышенная — 1683 МГц. Эффективная частота памяти GDDR5X составляет 11 Ггц.

3D-карта Asus ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti Assassin's Creed Origins Edition

Карта украшена красной светодиодной подсветкой. Цена изделия пока неизвестна, но можно предположить, что она будет немного больше цены базовой модели.

30 октября 2017 Г.

13:21

Ctrl
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