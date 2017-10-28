Sony оценила смартфоны Xperia R1 и R1 Plus, оснащённые экранами HD и SoC Snapdragon 430, в 215 и 245 долларов соответственно

Компания Sony весьма неожиданно представила два новых смартфона, которые заодно открыли новую линейку. Модели называются Xperia R1 и R1 Plus. Начнём с того, что это среднебюджетные модели. Младшая оценивается в 215 долларов, а старшая — в 245 долларов. Второй важный момент — анонсированы новинки в Индии, что нехарактерно для Sony и, возможно, указывает на какие-то изменения в стратегии ведения данного бизнеса. О перспективах появления смартфонов на других рынках пока ничего неизвестно, но вряд ли они останутся эксклюзивами для этой страны.

Итак, аппараты очень схожи между собой. По сути, это одна модель в двух модификациях, так как R1 Plus вовсе не крупнее, как можно было бы подумать. Обе новинки оснащены экранами диагональю 5,2 дюйма разрешением всего 1280 х 720 пикселей. Обе основаны на SoC Snapdragon 430, имеют аккумуляторы ёмкостью 2620 мА·ч и камеры разрешением 13 и 8 Мп.

Также можно отметить порт USB-C, поддержку двух карт SIM и существование чёрной и серебристой версий. Что же касается отличий, они заключаются в объёме памяти. У младшей модели 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти, а у старшей — 3 и 32 ГБ соответственно. Габариты равны 146 х 73,2 х 8,89 мм при массе 154 г. Работают аппараты под управлением Android 7.0.