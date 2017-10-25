Стала известна цена объектива Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035)

Итак, объектив Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) оценен а $799. Напомним, он будет предложен в вариантах для зеркальных камер Canon и Nikon.

В мозаике сведений о телеобъективе Tamron 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) появился еще один, очень важный элемент. Вчера стало известно, что выпуск объектива намечен на 26 октября, а сегодня появилась информация о цене новинки. Она приведена на сайте крупного магазина B&H, который уже начал прием предварительных заказов.

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