В Китае готовятся к утилизации аккумуляторов электромобилей

Шанхайский завод по переработке электронных устройств, уже много лет утилизирующий телевизоры и ноутбуки, готовится к переработке нового вида отходов — аккумуляторов электромобилей.

Предприятие уже приобрело необходимые лицензии и проводит модернизацию оборудования, чтобы справиться с быстрорастущей горой аккумуляторов. Владеет заводом государственная компания Shanghai Jinqiao Group.

Модернизируя завод, Shanghai Jinqiao выходит на рынок, где уже работают другие китайские компании, включая Jiangxi Ganfeng Lithium и GEM.

Сейчас рынок электромобилей находится на подъеме, вселяя оптимизм в компании, занимающиеся переработкой соответствующих отходов.

Продвижение электромобилей в Китае началось в 2009 году. В 2016 году в этой стране было продано 507 000 электромобилей — более 40% мировых продаж. К 2020 году ожидается рост продаж до 2 млн, а в еще через пять лет — до 7 млн, что будет соответствовать 20% всего производства автомобилей в Китае.

Одновременно растет выпуск литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. За первые восемь месяцев текущего года в Китае было изготовлено 6,7 млн батарей, что на 51% превышает показатель годичной давности.

Поскольку срок службы первых электромобилей уже подходит к концу, ожидается, что в будущем году масса отработанных литий-ионных аккумуляторов достигнет 170 000 т. По мере роста продаж электромобилей будет расти и этот показатель.

Источник отмечает, что в Китае литиевые источники питания не внесены в список опасных отходов, поэтому нет строгого контроля их переработки. Между тем, аккумуляторы содержат тяжелые металлы и ядовитые вещества, которые в итоге могут оказаться в окружающей среде. Хотя переработка может быть экономически привлекательной из-за высокой стоимости материалов, сама она является весьма затратной и потому недоступной небольшим компаниям. Ситуацию могла бы исправить автоматизация процесса переработки, но для нее необходима большая степень стандартизации и унификации конструкций аккумуляторов.