Опубликован отчет Seagate за первый квартал 2018 финансового года
Компания Seagate опубликовала отчет за первый квартал 2018 финансового года. У известного производителя накопителей этот отчетный период завершился 29 сентября 2017 года.
За три месяца Seagate удалось получить доход 2,632 млрд долларов. Показатель валовой прибыли, характеризующий рентабельность производства, оказался равен 28,0%. Чистая прибыль составила 181 млн долларов. Для сравнения: год назад доход Seagate был равен 2,797 млрд долларов, чистая прибыль — 167 млн долларов.
Если считать не по методике GAAP, валовая прибыль получается равной 29,0%, а чистая прибыль увеличивается до 279 млн долларов.
За отчетный период акционерам было выплачено 350 млн долларов — как в виде дивидендов, так и в форме выкупа акций. По состоянию на конец квартала у компании было денежных средств и их эквивалентов на сумму 2,285 млрд долларов, а общая стоимость всех активов оценивалась в 8,956 млрд долларов.
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23 октября 2017 Г.
20:35
Accent
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