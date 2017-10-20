Xiaomi предлагает умный дверной замок за $256

На площадке коллективного финансирования MIJIA было представлено уже 123 по счету устройство, которым оказался умный дверной замок Loock Classic Intelligent Fingerprint Door Lock.

Название сразу же указывает на главную возможность замка — срабатывать при распознавании отпечатка пальца владельца. Но также можно использовать смартфон, подключенный по каналу Bluetooth, цифровой пароль или обычный физический ключ.

Сканирующая пластина имеет олеофобное покрытие, на замок предоставляется 10-летняя гарантия, ручка выдерживает не менее 100 000 нажатий. Дактилоскопический датчик распознает отпечатки пальцев людей в возрасте от 7 до 70 лет с вероятностью ошибки 0,0005%. Встроенная система обучения позволяет замку лучше и быстрее распознавать отпечатки пальцев со временем.

После 15 попыток сканировать неверные отпечатки или при попытке нарушения целостности корпуса замка, который является устойчивым к этому, активируется сигнальная система.

Устройство будет предлагаться по цене 256 долларов, в Китае в эту сумму также входит стоимость установки.