В Южной Корее создана первая в мире система для липосакции, в которой хирургу помогает искусственный интеллект

Южнокорейский госпиталь 365mc, специализирующийся на операциях липосакции, представил систему M.A.I.L (Motion capture and Artificial Intelligence-assisted Liposuction), разработанную в сотрудничестве с Microsoft и использующую сервис Microsoft Azure. Как утверждается, это первая в мире система для липосакции, в которой используется искусственный интеллект.

Система M.A.I.L записывает движения хирурга в ходе процедур и анализирует их методами анализа больших данных. Результатом является оценка действий хирурга, позволяющая в реальном времени выдавать рекомендации, прогнозировать результирующую форму тела и даже численно оценивать такие итоги операции, как степень психологической удовлетворенности пациента. Сейчас выводы о правильности действий врача обычно делаются через два месяца, когда проходят синяки и уплотнения.

По словам представителя медучреждения, новая система радикально меняет подход к операциям, уменьшая зависимость их итогов от интуиции и опыта хирурга. Ее использование делает результаты более предсказуемыми и снижает риск осложнений.

База данных, обеспечивающая работу M.A.I.L, была собрана в госпитале за два года. Ближайший год в 365mc планируют потратить на проверку работы системы, после чего ее смогут купить в Microsoft Azure Marketplace другие медицинские учреждения. http://eng.365mc.co.kr/ 365mc