Система для самоуправляемых автомобилей, создаваемая Apple, представляет собой отдельный блок

Как и многие другие компании, Apple разрабатывает систему управления для самоуправляемых автомобилей. В прошлом году стало известно, что разработка собственного автомобиля прекращена и Apple сосредотачивается только на технологиях самоуправления. Летом этого года глава компании Тим Кук (Tim Cook) подтвердил, что Apple ведет указанные разработки.

По новым сведениям, система, создаваемая Apple, не встраивается в машину, а представляет собой отдельный блок, устанавливаемый на крыше. Блок включает не только датчики, среди которых есть шесть лидаров, но компьютерную систему.

Сейчас в качестве подопытного транспортного средства в Apple используют внедорожник Lexus. Предполагается, что установка системы на другой автомобиль не потребует его значительной модификации.