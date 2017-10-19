General Motors первой начнёт испытания беспилотных машин в Нью-Йорке

США, несомненно, являются лидером в развитии отрасли беспилотных авто. Именно в этой стране сконцентрирована львиная доля компаний, занимающихся данным направлением, и именно там проводится больше всего испытаний соответствующих прототипов.

Недавно штат Нью-Йорк принял закон, позволяющий проводить на территории штата такие испытания. И первой компанией, которая выведет на дороги «Большого яблока» беспилотные машины, станет, что интересно, General Motors.

Совместно с Cruise Automation автогигант подал соответствующие запросы и может получить разрешение уже в начале 2018 года. Если всё получится, испытания будут проводиться на территории Манхэттена. Если точнее, для автомобилей Chevy Bolts выделят около 5 км².