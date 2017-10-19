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General Motors первой начнёт испытания беспилотных машин в Нью-Йорке

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Теги: авто

Источник: Governor, Engadget

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США, несомненно, являются лидером в развитии отрасли беспилотных авто. Именно в этой стране сконцентрирована львиная доля компаний, занимающихся данным направлением, и именно там проводится больше всего испытаний соответствующих прототипов.

Недавно штат Нью-Йорк принял закон, позволяющий проводить на территории штата такие испытания. И первой компанией, которая выведет на дороги «Большого яблока» беспилотные машины, станет, что интересно, General Motors.

В следующем году на улицах Нью-Йорка появятся прототипы беспилотных машин

Совместно с Cruise Automation автогигант подал соответствующие запросы и может получить разрешение уже в начале 2018 года. Если всё получится, испытания будут проводиться на территории Манхэттена. Если точнее, для автомобилей Chevy Bolts выделят около 5 км².

20 октября 2017 Г.

07:30

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General Motors первой начнёт испытания беспилотных машин в Нью-Йорке: В следующем году на улицах Нью-Йорка появятся прототипы беспилотных машин

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