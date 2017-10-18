Видео дня: первый в мире бой огромных управляемых человекоподобных роботов

В книгах, играх, фильмах и комиксах тема гигантских роботов является одной из основных, если говорить о фантастике. Однако то, что хорошо смотрится на экране или рисунках, по ряду вполне понятных причин при современном уровне технологий превращается в совершенно нежизнеспособную идею.

Но то, что не подходит для практического применения, вполне может заработать в рамках других форматов. На днях, после двух лет подготовки, была проведена первая реальная битва гигантских управляемых человекоподобных (условно) роботов.

На арене встретились американский робот Megabots (в двух экземплярах) и японский гигант Suidobashi Heavy Industry. Битву, разделённую на два раунда, можно увидеть на видео ниже.

Конечно, несмотря на определённую историческую значимость, особо зрелищным такой бой назвать никак нельзя. Это обусловлено и отсутствием необходимых технологий, и повышенными мерами безопасности. В итоге, даже фильм Robot Jox 1989 года выглядит на порядок зрелищнее.

Но важно то, что этот бой может положить начало новой индустрии развлечений и, возможно, уже лет через 10 мы сможем увидеть бои роботов совершенно иного уровня.