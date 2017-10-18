В текущем квартале в компании рассчитывают на доход 340-360 млн долларов, при этом прогнозируя убытки в размере 25-31 млн долларов.

Известный производитель светодиодов и радиочастотных полупроводниковых изделий за три месяца получил 360 млн долларов дохода. Это на 3% меньше, чем в первом квартале 2017 финансового года, когда доход Cree составил 371 млн долларов. По сравнению с предшествующим кварталом доход немного увеличился. Однако минувший квартал оказался для Cree убыточным. Чистые потери составили 20 млн долларов. Для сравнения: в прошлом квартале компании удалось получить 566 млн долларов чистой прибыли.

Компания Cree, недавно представившая семейство массивов светодиодов Cree XLamp CMA , опубликовала отчет за первый квартал 2018 финансового года, который у нее завершился 24 сентября.

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Для Cree минувший квартал оказался убыточным: Известный производитель светодиодов опубликовал отчет за первый квартал 2018 финансового года

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