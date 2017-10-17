Кроме того, Naver планирует выпустить еще одну умную АС Wave в более привычном дизайне, похожую на Amazon Echo и Google Home.

В продажу колонка поступит 26 октября по цене 114 долларов. В течение короткого времени АС Friends будет предлагаться за 87 долларов с годовой подпиской Naver Music.

Акустические системы работают под управлением системы искусственного интеллекта Clova, который был разработан при участии Naver и Line. Масса колонки составляет 378 г, емкость аккумулятора не указывается, но известно, что от полного заряда она может работать 5 часов.

Покупателям предоставляются две версии, которые выпполнены в виде персонажей мобильного мессенджера Line, медведя Brown и цыпленка Sally.

Южнокорейская компания Naver, которой принадлежит крупнейший интернет-портал и самая популярная поисковая система страны, представила умные акустическые системы Friends.

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Naver выпустит новые умные АС : В продажу колонка поступит 26 октября по цене 114 долларов

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