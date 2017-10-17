Naver выпустит новые умные АС

Южнокорейская компания Naver, которой принадлежит крупнейший интернет-портал и самая популярная поисковая система страны, представила умные акустическые системы Friends.
Покупателям предоставляются две версии, которые выпполнены в виде персонажей мобильного мессенджера Line, медведя Brown и цыпленка Sally.
Акустические системы работают под управлением системы искусственного интеллекта Clova, который был разработан при участии Naver и Line. Масса колонки составляет 378 г, емкость аккумулятора не указывается, но известно, что от полного заряда она может работать 5 часов.
В продажу колонка поступит 26 октября по цене 114 долларов. В течение короткого времени АС Friends будет предлагаться за 87 долларов с годовой подпиской Naver Music.
Кроме того, Naver планирует выпустить еще одну умную АС Wave в более привычном дизайне, похожую на Amazon Echo и Google Home.