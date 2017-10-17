В ноутбуке HP Envy x360 15-bq101na используется APU AMD Raven Ridge

Процессоры AMD Ryzen заслуженно пользуются популярностью среди энтузиастов и обычных пользователей настольных ПК, но до ноутбуков они еще не добрались. Пока. Выпуск мобильных APU Raven Ridge, сочетающих в себе CPU Ryzen и GPU Vega, ожидается до конца года, но производители готовых устройств уже поспешили включить эти гибридные процессоры в описание своих новых продуктов. В частности, этим отличилась HP.

Компания опубликовала спецификации ноутбука Envy x360 15-bq101na, в которых упомянут процессор Ryzen 5 2500U. В описании говорится, что у него четыре вычислительных ядра (тактовая частота — 2,0-3,6 ГГц), 6 МБ кэш-памяти и встроенное графическое ядро AMD Radeon Vega M. То есть речь именно об Raven Ridge. TDP APU, предположительно, будет лежать в пределах 15-25 Вт, а производительность должна соответствовать четырехъядерному Intel Core i5-8250U (1,6-3,4 ГГц).

Что касается самого ноутбука, то он получил 8 ГБ оперативной памяти (судя по описанию, слот расширения только один, но отдельно отмечается поддержка APU Raven Ridge до 16 ГБ ОЗУ), SSD объемом 256 ГБ, экран IPS диагональю 15,6 дюйма разрешением Full HD.

Больше о ноутбуке ничего не сообщается, но судя по тому, что документация к нему появилась на официальном сайте, анонс и самого ноутбука, и APU Raven Ridge состоится скоро.

Источники: HP, Videocardz