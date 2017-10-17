Появились первые изображения видеокарты Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti

Мы уже не раз писали о видеокарте GeForce GTX 1070 Ti, которую должны представить 26 ноября. Ей приписывают 2432 ядра CUDA и 256-разрядную шину памяти. Также некоторые слухи говорят о заблокированной возможности разгона и отсутствии референсного варианта.

Сегодня в Сети появились первые изображения данной модели. В данном случае производства компании Gigabyte.

Адаптер относится к семейству G1 Gaming и внешне является полной копией модели GeForce GTX 1070 G1 Gaming 8G (rev.2.0). В этом нет ничего удивительного, ведь используется тот же GPU, а значит — необходимости в разработке новой версии нет и выгоднее использовать существующие модели.

К сожалению, данных о частотах этой карты нет.